Laat ik vooropstellen: ik heb niets met Pearl Jam. We zijn een jaar na elkaar geboren, maar niet met elkaar opgegroeid. Genoeg mensen zijn wél idolaat, in ieder geval de 34.000 die de Amsterdamse Ziggo Dome gedurende twee dagen zouden vullen. Maar de afgelopen week, en zeker zondag, was ook ik heel even gebiologeerd. Het WK voetbal van 2010 had de hamstring van Arjen Robben, de zomer van 2022 de keel van Eddie Vedder.

Zou hij het halen? Pearl Jam speelde vorige week zondag op een buitenfestival in Parijs waar Vedder, zo luidde de verklaring achteraf, schade aan zijn stembanden opliep door de „intense hitte” en „slechte luchtkwaliteit vanwege de bosbranden” elders in Frankrijk. De band zegde daarop eerst hun concert in Wenen af, want – ik vond dit een heerlijke formulering – „er is op dit moment gewoon geen keel beschikbaar”. Daarna moesten ze er ook in Praag aan geloven, wederom een keelloze band. En toen kwam Amsterdam, zondag en maandag – zou er een keel gevonden worden?

Ik zat zondagmiddag aan Twitter gekluisterd, normaal uit ziekelijke zelfkastijding, nu voor mijn plezier. Zoekterm ‘Pearl Jam’, wanhoop in niet meer dan 280 tekens. Allemaal mensen die uren van tevoren nog niet wisten of het zin had om naar Amsterdam te komen, en zelfs buitenlandse fans die toch echt graag wilden weten of ze hun hotel moesten annuleren.

Er leek hoop, want iemand had vrachtwagens bij de Ziggo Dome gezien! En voorprogramma Shame verzekerde dat de show zou doorgaan, 1.000 procent zeker! Ik begreep de frustratie van de fans overigens, want er werd niets aan ze gecommuniceerd. Sta je daar. Pas enkele uren voor aanvang kwam de duidelijkheid: Vedder had zijn stem niet terug. Geen idee of hij hem een dag later wel weer zou hebben.

Ik vond het rot voor de fans, maar wat bij mij bleef hangen, was de sardonische gedachte dat klimaatverandering ervoor heeft gezorgd dat tienduizenden mensen hun favoriete band niet konden zien. Die gedachte heeft Pearl Jam overigens zelf in mijn hoofd geplant, want de extreme hitte (klimaatverandering) leidde tot de extreme bosbranden (klimaatverandering) die zorgden voor de omstandigheden waarin Vedder zijn stembanden beschadigde.

En ja, er is geen dokter geweest die de verklaring onderschreef en ja, misschien wilde Vedder zelf een statement maken – de man is uitgesproken milieuactivist en heeft een tattoo op zijn kuitbeen met ‘Earth First’ (ik ken de nummers niet, maar kan wel googelen). Dan nog vond ik het een mooi beeld.

We hebben er een handje van problemen te bagatelliseren als ze niet direct tastbaar zijn. Dat bewees corona en bewijst ook klimaatverandering. Als al het andere niet genoeg is, laat Eddie Vedder dan in hemelsnaam maar die tastbaarheid zijn. Of zijn statement luidt in de toekomst: „Door de intense hitte en slechte luchtkwaliteit in Kopenhagen vanwege de bosbranden in Groningen, moeten we onze volgende concerten helaas afzeggen. Er is weer eens geen keel beschikbaar.”

