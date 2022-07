De hand van bondscoach Mark Parsons werd op EK nooit goed zichtbaar

„Tover een glimlach op je gezicht en geniet van het proces.” Dat antwoordde Mark Parsons op de vraag van journalisten, vlak voor het EK, welke opdracht de KNVB hem had meegegeven als bondscoach. Of hij serieus was bleef onduidelijk. Parsons spreekt soms in raadselen.

„We gaan de puntjes op de ‘i’ zetten”, was de afgelopen maanden zijn mantra, als EK-titelhouder Oranje teleurstelde. Zoals na de 3-1 nederlaag tegen Frankrijk, in februari, bij het Tournoi de France. Of na de 5-1 nederlaag bij een vriendschappelijk duel tegen Engeland, vorige maand. „Een groot leermoment”, noemde Parsons die laatste wedstrijd. Hij had „slimmer moeten zijn” en zijn speelsters „beter moeten beschermen door het veld compacter te maken”.

Die openlijke hand in eigen boezem kwam de bondscoach op kritiek te staan. Waarom liet hij zijn speelsters zwemmen? Waarom greep hij niet in? Hij zag wat hij moest doen, maar dééd niks.

Natuurlijk kon het spel beter, gaf Parsons toe. Maar het team was in ontwikkeling. Hij ging er volle bak tegenaan in de tijd die restte tot het EK. Waar verdediger Stefanie van der Gragt na de nederlaag tegen Engeland klaagde over het „Nederland-onwaardige-niveau”, had Parsons „in de eerste zestig minuten veel positieve dingen gezien”.

Na de matige EK-groepswedstrijd tegen Zwitserland zei de sterk ingevallen Ajax-spits Romée Leuchter dat ze besefte dat het in de kwartfinale tegen Frankrijk beter moest. Parsons maakte zich geen zorgen: „Het gaat om details.”

Zaterdagavond bleek dat er meer voor nodig is dan puntjes op de ‘i’ om oude tijden te doen herleven bij Oranje, dat drie jaar geleden nog tweede werd op het WK. In Rotherham ging de ploeg in de verlenging met 0-1 onderuit tegen Frankrijk, dat woensdag tegen Duitsland strijdt om een plek in de finale.

Anders dan de uitslag doet vermoeden was het krachtsverschil tussen Nederland en Frankrijk groot. Geen moment maakte Oranje aanspraak op de overwinning. Frankrijk miste veel kansen, onder meer dankzij goed keeperswerk van Daphne van Domselaar, samen met verdediger Stefanie van der Gragt uitblinker bij Nederland. Maar een overtreding van Dominique Janssen op Kadidiatou Diani, tien minuten in de verlenging, werd de ploeg van Parsons fataal. De strafschop van Ève Périsset verdween in de hoek.

Karaktermoord

De verzachtende omstandigheden voor het matige spel van Nederland zijn de afgelopen weken vaker aangevoerd: Sari van Veenendaal verliet de selectie met een schouderblessure, Aniek Nouwen ging door haar enkel, Lieke Martens keerde huiswaarts met een voetblessure. Jackie Groenen en Vivianne Miedema liepen een coronabesmetting op. „What doesn’t kill you makes you stronger”, reageerde Parsons.

Ongelukkig was ook het interview dat Jill Roord aan de Volkskrant gaf, twee dagen voor het groepsduel tegen Zweden. Alle ophef erover was misschien wat overdreven, en volgens Roord waren haar uitspraken over de bondscoach sarcastisch bedoeld, maar dat ze niet onbesproken zouden blijven was te voorzien. „Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons 50 procent wel af”, zei Roord. En, over zijn lange besprekingen: „De eerste keer dat hij er was hebben we dat meteen aangegeven: dit duurt te lang. Nu zijn ze korter, maar soms denk ik: was hier een bespreking voor nodig en zo lang? Maar hij is aan het leren, het wordt beter.”

Karaktermoord, oordeelde een tv-analist. Onder Parsons’ voorganger Sarina Wiegman had je dat niet moeten flikken. Maar Parsons wilde – in elk geval naar buiten toe – geen woorden vuil maken aan de kritische noten van zijn middenvelder, die tegen Frankrijk op de bank begon. Hij zat niet op ‘dat soort vragen’ van journalisten te wachten. „Het wordt groter gemaakt dan het is.”

Parsons is geen man van piketpaaltjes, vertelde een ingewijde eind vorig jaar. Hij is aardig en heeft veel oog voor het gevoelsleven van zijn speelsters. Maar wat wil hij nou precies? Wat is zijn visie? Hééft hij wel een visie? In de Verenigde Staten had de Brit als clubcoach op het hoogste niveau gewerkt, maar kun je dat met het werk van een bondscoach in Europa vergelijken? Het feit dat hij zijn nieuwe functie de eerste maanden combineerde met een job bij het Amerikaanse Portland Thorns, getuigt van zelfoverschatting, werd hier en daar gefluisterd. En ook: de KNVB had die dubbelfunctie nooit mogen toestaan.

Dichter naar elkaar toe gegroeid

De ‘hand van Parsons’ is op het EK nooit goed zichtbaar geworden. Veel van zijn tactische experimenten leidden tot wrevel bij speelsters, al was het ergens ook een kwestie van gewenning in een ploeg waar doorgeselecteerd moest worden. De kwaliteiten van voetbalsters die op eerdere eindtoernooien uitblonken, kwamen in Engeland niet goed tot hun recht. Tekenend is ook dat Parsons spits Miedema in de rust van de zware groepswedstrijd tegen Zweden naar haar ‘gedachten’ had gevraagd. Zij kwam met het idee om Roord op 10 te zetten en Daniëlle van de Donk naar rechts te verplaatsen.

„Als we in de kwartfinale eruit gaan hebben we gefaald”, zei Roord voor het EK tegen Voetbal International. Veel ploeggenoten zullen het met haar eens zijn. „Maar door alle tegenslag zijn de speelsters wel dichter naar elkaar toe gegroeid”, zei Van der Gragt na afloop van de wedstrijd tegen Frankrijk. Dat, én de sterke optredens van een aantal debutanten, zoals Esmee Brugts, Kerstin Casparij, Romée Leuchter en de onvermijdelijke Van Domselaar, biedt hoop voor de toekomst.