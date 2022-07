Van Aert wint tijdrit Tour, gele trui Vingegaard niet in gevaar

De Belg Wout van Aert heeft zaterdag de voorlaatste etappe in de Tour de France, een tijdrit van ruim veertig kilometer, gewonnen. Zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma Jonas Vingegaard werd tweede, waardoor hij nu zo goed als verzekerd is van de eindzege in de Ronde van Frankijk. De 25-jarige Deen rijdt ook zondag in de laatste etappe, de traditionele ronde door Parijs, in de gele trui.

Van Aert wist de rit van 40,7 kilometer tussen Lacapelle-Marival en bedevaartsplaats Rocamadour af te leggen in iets minder dan 48 minuten. Vingegaard was 19 seconden langzamer. Achter hem eindigde Tadej Pogacar als derde op 27 seconden. Voorafgaand aan de etappe had Pogacar al een achterstand van 3.26 minuten op Vingegaard in het algemeen klassement. De laatste, prestigieuze slotetappe naar de Champs-Élysées in Parijs verandert over het algemeen niks meer aan dat klassement.

Voor Jumbo-Visma betekent de overwinning van Van Aert de zesde etappezege in deze Tour de France. De Nederlandse ploeg won een dag eerder ook al een rit. Toen was Christophe Laporte de snelste in een rommelig slot van de negentiende etappe naar Cahors.

Jumbo-Visma heeft sinds zaterdag nog vijf renners in koers, omdat de Belg Nathan Van Hooydonck wegens privé-omstandigheden de Tour voor de tijdrit moest verlaten. Eerder vielen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk de ronde vanwege blessures uit.