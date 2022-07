Suriname is nepotisme en crisis moe

Al een week lang zijn er hevige protesten in Suriname tegen de regering van president Chan Santokhi. Een paar duizend ontevreden Surinamers zijn onder leiding van een groep die zichzelf ‘Team Organic’ noemt dagen achter elkaar de straat opgegaan om te protesteren. Ze willen dat de regering haar beleid acuut verandert. In Paramaribo rommelt het, maar ook daarbuiten in de districten is het onrustig. Vrijdag barricadeerden bewoners van het district Brokopondo de weg. Ze zijn slachtoffers van de wateroverlast in het binnenland en voelen zich door de regering in de steek gelaten.

President Santokhi zegt in gesprek te willen met de demonstranten. Maar die stelden elf eisen op waar de regering eerst mee aan de slag moet gaan, voor er gepraat wordt, vinden ze. Ze willen nu niet met de regering in „achterkamertjes praten”, omdat het dan zou lijken of ze zich lieten omkopen.

Werkende klasse

De demonstranten worden aangevoerd door een comité van vijf, onder wie twee hoofdcommissarissen van politie en de bekende activiste Maisha Neus, die tussen 2017 en 2020 al grote protesten organiseerde tegen ex-president Bouterse. „Bij de demonstraties van toen waren ook jongeren, nu zijn het vooral volwassenen. Het is echt de werkende klasse, de groep die het meeste te lijden heeft onder de economische crisis en de inflatie. De mensen hebben honger en zijn woedend: ze voelen zich misleid door president Santokhi”, stelt Maisha Neus telefonisch. De groep wil onder meer verlaging van de hoge brandstof- en elektriciteitstarieven en betere zorg in de ziekenhuizen. Maisha Neus: „Je krijgt het gevoel dat alles zo langzamerhand instort. Laten ze dan meer Cubaanse artsen halen zodat we geen last meer hebben van de braindrain van verpleegsters die in Nederland in de zorg gingen werken, omdat ze hier niet genoeg verdienen!’.

Terugkerend thema in de betoging is de corruptie en de vriendjespolitiek. Zo zijn zowel de echtgenote van president Santokhi als de broer van vicepresident Brunswijk benoemd in de raad van Commissarissen van Staatsolie. De demonstranten willen dat deze benoemingen worden teruggedraaid. Wat veel mensen kwetst is dat juist Santokhi dit doet, die tijdens de verkiezingscampagne beloofde een einde te maken aan het nepotisme.

Spraakmakend voorbeeld is de omstreden verdeling van percelen in het zogeheten Sabaku-project. Volgens de Surinaamse wet hebben alle Surinamers recht op een gratis stuk grond. Maar in de praktijk moeten mensen soms jaren wachten voordat ze hiervoor in aanmerking komen. Onlangs werd een lijst openbaar waaruit bleek dat bij dit bouwproject stukken grond in een korte tijd zijn uitgedeeld aan politici, vrienden en familieleden van leden van de regering en hoogeplaatste ambtenaren. „Hier is maar een woord voor: corruptie”, roept een vrouw boos op beelden van de betoging op sociale media.

Ook de economische crisis en alle prijsstijgingen drijven de mensen tot wanhoop. Was de euro in 2019 nog 8,35 Surinaamse dollar waard, nu is dat 23,17 Surinaamse dollar.

Suriname heeft de crisis mede te danken aan een schuld van 2,5 miljard euro die Santokhi erfde van zijn voorganger Bouterse. Santokhi was daardoor gedwongen de hulp in te roepen van het IMF, wat betekent dat er flink bezuinigd moet worden. De fraudezaak die vorige week aan het licht kwam, toen bleek dat er omgerekend 1,8 miljoen euro was verdwenen bij het ministerie van Financiën, was de spreekwoordelijke druppel voor de betogers. Via valse betalingsbewijzen, zo bleek, werd er geld bij de Centrale Bank weggesluisd naar privérekeningen. „Waarom worden deze mensen niet aangepakt? Waarom zit de minister daar nog?” zegt Neus fel. Na een week protesten beloofde Santokhi vrijdag een aantal ministers te zullen vervangen. Eerder zei Brunswijk al dat het geen probleem te vinden zijn broer Leo diens functies weer te ontnemen.