Poetin twijfelt in verdeeld Kremlin

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gaf afgelopen week een interview aan propagandazender RT, toen hem werd gevraagd hoe Moskous oorlog in Oekraïne zou moeten eindigen. „In geografisch opzicht”, preciseerde RT-hoofdredacteur Margarita Simonjan.

„De geografie is nu anders”, zei Lavrov met een uitgestreken gezicht. „We praten allang niet meer over alleen Donetsk en Loehansk: het gaat om de regio Cherson, om de provincie Zaporizja en een hele reeks andere gebieden.”

Dat was opmerkelijk. Op 24 februari, de eerste dag van Russische invasie, zei de Russische president Poetin dat Moskou Oekraïne niet wilde veroveren, maar ‘denazificeren’ – waarmee Poetin doelde op het afzetten van regering-Zelensky. Toen de aanval op Kiev was uitgelopen op een smadelijke nederlaag, stelde het Kremlin ineens dat de oorlog draaide om de ‘bevrijding’ van de oostelijke Donbas. Nu formuleerde Lavrov, bijna uit de losse pols, nieuwe oorlogsdoelen die neerkwamen op de verovering van zo ongeveer een kwart van het grondgebied van Oekraïne. „Het proces volstrekt zich stap voor stap, maar onafwendbaar”, zei Lavrov. Nieuwe westerse wapenleveranties – zoals het raketlanceersysteem HIMARS, met een nog groter bereik – zullen de Russische landhonger volgens de minister slechts aanwakkeren: „Dan schuiven de geografische doelstellingen nog verder op vanaf de frontlijn.”

Het klonk dreigend en dat was ook de bedoeling, zegt de Russische politicoloog Valeri Solovej. Volgens Solovej zou het Kremlin graag onderhandelen over een eervolle vrede: geen NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne en annexatie van de door Rusland veroverde gebieden. Nu de stroom van westerse wapens een nieuw evenwicht op het slagveld heeft veroorzaakt, heeft Kiev daar echter weinig trek in. „Oekraïne wil niet tegemoetkomen aan de Russische eisen”, zegt Solovej. „Dus zoekt Moskou zijn toevlucht tot dreigementen: als jullie nu niet willen praten, veroveren we nog meer land.”

Hardliners en realisten

Na vijf maanden is de oorlog in Oekraïne in een cruciale fase beland, zegt Solovej, maar achter de hoge muren van het Kremlin heerst verwarring over de te volgen koers. Een kleine maar invloedrijke groep hardliners wil het Russische offensief doorzetten totdat de hele Zwarte-Zeekust en het oosten van Oekraïne is veroverd. Daar tegenover staat een grote meerderheid van realisten, zowel in het ambtelijke apparaat als in de strijdkrachten, die meent dat zoiets niet langer haalbaar is. „Veel militairen denken dat de situatie zich voor Rusland ongunstig kan ontwikkelen als het Westen Oekraïne massaal blijft steunen. In dat geval bestaat er zelfs het risico de nieuw veroverde gebieden weer kwijt te raken.”

In de afgelopen drie maanden hebben de Russische strijdkrachten langzaam maar zeker terrein gewonnen in de Donbas. De verovering van de stad Lysytsjansk, begin deze maand, markeerde de eerste Russische ‘overwinning’ na de pijnlijke terugtocht uit het noorden van Oekraïne: de verovering van de hele provincie Loehansk. Nu heeft Moskou zijn oog gericht op de provincie Donetsk.

Maar is het Russische leger daar nog toe in staat? Volgens de Oekraïense generale staf zijn er inmiddels bijna 40.000 Russische militairen gesneuveld. CIA-baas William Burns hield het deze week op ten minste 15.000 Russische doden en 45.000 gewonden.

Mobilisatie

„Rusland beschikt waarschijnlijk niet langer over de militaire capaciteit om zijn doelen te realiseren”, stelde het Canadese ministerie van Defensie donderdag. Volgens voormalig FSB-officier Igor Girkin, op internet de belangrijkste spreekbuis van Russische nationalisten, sneuvelen of deserteren er meer soldaten dan dat er nieuwe rekruten instromen. Met alleen beroepssoldaten kan Rusland de oorlog niet winnen, zegt Girkin: Rusland moet reservisten en dienstplichtigen mobiliseren.

De plannen daarvoor, zegt Solovej, liggen klaar. Vorige week vrijdag werd de Russische Doema ineens teruggeroepen van reces. Tot op het laatste moment was niet duidelijk waar de parlementariërs over zouden moeten stemmen, maar volgens Solovejs bronnen waren er verstrekkende voorstellen voorbereid, van het uitroepen van de staat van beleg in de Russische grensregio’s tot het afkondigen van (gedeeltelijke) mobilisatie.

Op het laatste moment zag Poetin er vanaf, stelt Solovej. Het Russische parlement stemde uiteindelijk alleen over de promotie van de Russische minister van Industrie en Buitenlandse Handel tot vicepremier.

De omstandigheden aan het front zouden Moskou tot duidelijke keuzes moeten dwingen. Oekraïne bereidt zich voor op een tegenoffensief richting de zuidelijke stad Cherson. Om die het hoofd te kunnen bieden moet Poetin deze zomer mobiliseren, anders is het te laat. Maar Poetin weifelt: het oproepen van reservisten en dienstplichtigen zou wel eens kunnen leiden tot binnenlandse onrust. Het is niet het enige besluit dat de Russische president voor zich uit schuift. „Iedereen die hem spreekt, zegt dat hij is opgehouden beslissingen te nemen”, zegt Solovej. „Hij is vervallen in een soort bestuurlijke inertie. Hij laat allerlei besluiten voorbereiden, maar hij hakt geen knopen door. Dat schijnt al een maand zo te gaan.”