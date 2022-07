Plots veel telefoontjes uit cel om gratie

Strafrechtadvocaten krijgen dezer dagen opvallend veel telefoontjes uit de gevangenis. Hun veroordeelde cliënten vragen om namens hen een gratieverzoek in te dienen. Als het oud-quizmaster en veroordeeld cocaïnesmokkelaar Frank Masmeijer lukt, waarom hun dan niet?

Deze week maakte Masmeijer zelf bekend in een interview met De Telegraaf dat hij gratie heeft gekregen, van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66). Masmeijer was in 2014 opgepakt en in 2017 in België tot negen jaar veroordeeld voor cocaïnesmokkel, wat in hoger beroep werd bevestigd. De reden voor gratie mag het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet openbaar maken.

Een opmerkelijke gratieverlening, vindt strafrechtadvocaat Maarten Pijnenburg. Hij benadrukt dat het „in deze verharde tijd van drugshandel [is] toe te juichen dat de menselijke maat wordt toegepast”. Toch kwam deze beslissing voor hem „als een baksteen uit de hemel”. Zelfs in zeer schrijnende gevallen slagen gratieverzoeken volgens hem „zelden”. Hij overweegt sinds woensdag een nieuw verzoek in te dienen voor een cliënte van hem, een terminaal zieke vrouw van boven de 80 jaar wier gratieverzoek in maart werd afgewezen. „Zelf heeft mevrouw nooit enig voordeel gehad van de acties die haar verweten worden”, benadrukt Pijnenburg. Dat ze op hoge leeftijd is en aan darmkanker lijdt, mocht bij het gratieverzoek niet baten. „Dat heeft mijn rechtsgevoel aangetast”, zegt hij.

Steeds vaker kort geding

Bij Masmeijer speelde mogelijk een rol dat hij eind vorig jaar door de Belgische autoriteiten aan Nederland is overgedragen. Dat gebeurde op grond van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties. Deze wet regelt dat EU-burgers het laatste deel van hun straf in hun thuisland mogen uitzitten. Een belangrijke voorwaarde is dat de overdracht naar het thuisland nooit tot een zwaardere straf mag leiden, zegt de Tilburgse strafrechtadvocaat Geoffrey Woodrow. Net als Pijnenburg benadrukt hij de specifieke omstandigheden van deze zaak niet te kennen. Maar het zou hem niet verbazen als Masmeijer succesvol heeft aangevoerd dat veroordeelden in België na het uitzitten van een derde van hun celstraf in aanmerking kunnen komen voor vervroegde vrijlating. Ze komen dan voor een speciale commissie van rechters die daarover besluit. „Het is niet standaard dat je dan vervroegd vrijkomt, maar wel reëel”, aldus Woodrow. Het probleem, zegt hij, is dat op het moment dat de gedetineerde aan Nederland wordt overgedragen, nog niet duidelijk is of de straf in België verkort zou worden. „Dan gaan we hier uit van het principe dat een gevangene in Nederland in ieder geval twee derde van de straf uitzit.” Over vervroegde voorwaardelijke invrijheidstelling, die maar maximaal 2 jaar kan bedragen, beslist hier geen rechter maar het OM. De vanzelfsprekendheid dat je na twee derde van je straf voorwaardelijk wordt vrijgelaten, is hier sinds vorig jaar afgeschaft.

Een beroep op de Belgische procedure kán reden zijn voor gratieverlening, beaamt een woordvoerder van minister Weerwind, mits „gecombineerd met persoonlijke omstandigheden”. Hij zegt dat Masmeijer ook goed gedrag heeft getoond, onder meer tijdens zijn proefverlof in België.

Woodrow ziet steeds vaker dat in België veroordeelde Nederlanders eenmaal hier een kort geding aanspannen om alsnog in aanmerking te komen voor vervroegde vrijlating die in België gebruikelijk is. „Als Masmeijer het via een kort geding had gevraagd, was hij wellicht ook in aanmerking gekomen”, denkt hij, „maar in dit geval heeft hij in het gratieverzoek dit argument mogelijk aangevuld met persoonlijke redenen.”

Woodrow kan „niet meer op een hand tellen” hoeveel van zijn cliënten sinds woensdag vanuit de gevangenis hebben gebeld met de boodschap dat ze ook gratie willen. Hij vertelt ze dat het „heel moeilijk” is om daarvoor in aanmerking te komen. Hij is al sinds 1996 advocaat, sindsdien heeft slechts één cliënt gratie gekregen.

Er kwam veel kritiek op het gratiebesluit, onder meer de politie vindt dat de bestrijding van drugscriminaliteit hiermee wordt ondermijnd. Weerwinds woordvoerder snapt de kritiek, maar werpt tegen dat Masmeijer „nog anderhalf jaar te gaan had”. Ook noemt hij dat hij via de media heeft vernomen dat er „veel discussie was over de waterdichtheid van [diens] veroordeling”. Mogelijk heeft Masmeijer ook dit in zijn gratieverzoek aangevoerd. Strafrechtadvocaat Pijnenburg wijst dit argument van de hand. „Hij is door een Europese rechter veroordeeld en Nederland heeft de straf overgenomen. Zijn schuld staat keihard vast.”

België straks ‘terughoudender’

Woodrow verwacht, los van de vele telefoontjes naar advocaten vanuit de bajes, een ander gevolg van Masmeijers gratie. „Ik denk dat België voortaan terughoudender om zou kunnen gaan met overdragen van straffen, indien zij de indruk krijgen dat veelal gratie verleend zou worden. Zij kunnen zich beroepen op het vertrouwensbeginsel en zeggen dat ze erop moeten kunnen vertrouwen dat hun straffen ook worden uitgevoerd.”