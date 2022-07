Oranje verliest na verlenging met 1-0 van Frankrijk

De Nederlandse vrouwenploeg is uitgeschakeld op het EK voetbal. Oranje is in de kwartfinale in het Engelse Rotherham in de verlenging door een penalty met 1-0 uitgeschakeld door Frankijk.

Tot aan de rust was Frankrijk gevaarlijk voor Oranje, met zes schoten op doel, waarvan één op de paal - tegen nul schoten op doel van Nederland. Ook in de tweede helft stond Oranje onder druk. In de laatste minuten van de reguliere speeltijd voorkwam keeper Daphne van Domselaar een Frans doelpunt met een indrukwekkende redding.

Door een overtreding in het strafschopgebied van verdediger Dominique Janssen kreeg Frankrijk een penalty toegewezen. De Franse rechtsback Ève Périsset schoot raak en maakte de 1-0.

Oranje is tijdens het EK geplaagd geweest door veel spelersuitval: de coronabesmettingen van middenvelder Jackie Groenen en spits Vivianne Miedema, de blessures van verdediger Aniek Nouwen en keeper Sari van Veenendaal. Topscorer Miedema was tijdens het duel tegen Frankrijk weer uit isolatie en stond opgesteld.