Oostenrijkse dirigent Stefan Soltész (73) overleden tijdens optreden

De Oostenrijkse dirigent Stefan Soltész is vrijdagavond tijdens een optreden in het Nationale theater München in elkaar gezakt en overleden. Dat heeft de Beierse Staatsopera „met afschuw en verdriet” gemeld via twitter. Soltész dirigeerde in de Beierse staatsopera de voorstelling Die schweigsame Frau van de beroemde componist Richard Strauss.

Soltész was tientallen jaren dirigent bij grote Europese opera’s. Hij begon zijn carrière in 1971 bij het Weense Theater An der Wien. In de jaren daarna was hij onder meer dirigent bij de Weense Staatsopera, de Deutsche Oper in Berlijn en de Vlaamse opera in Antwerpen en Gent. Ook was Soltész meer dan vijftien jaar lang werkzaam als artistiek leider en muzikaal directeur van het Aalto Muziektheater in Essen. Het Essener Philharmoniker kreeg onder zijn leiding grote internationale bekendheid en waardering.

Serge Dorney, algemeen directeur van de Beierse Staatsopera, laat via Twitter weten „diep bedroefd” te zijn over de dood van Soltész. „We verliezen een begenadigd dirigent,” aldus Dorney.