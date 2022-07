De deadlines stapelen zich op: als het Rijk op 1 augustus niet genoeg opvangplekken voor asielzoekers heeft geregeld, stapt Vluchtelingenwerk naar de rechter. Per 1 oktober stoppen de 25 veiligheidsregio’s met noodopvangplekken zoeken, zo kondigde voorzitter Hubert Bruls dinsdag aan. Het gebrek aan plekken voor asielzoekers, die nu met enkele honderden per nacht buiten het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel slapen, wordt met de dag schrijnender. En als er niets verandert, zijn er dit jaar nog 14.000 plekken te weinig.

Sommige regio’s doen meer dan andere om Ter Apel te ontlasten. De gemeenten Oss, Nijmegen, Alkmaar, Voorschoten en Wolfheze, bijvoorbeeld, hebben noodopvanglocaties geopend – in Van der Valk-hotels, sporthallen en leegstaande ggz-instellingen. De gemeente Noordoostpolder kreeg op haar beurt twee weken geleden te horen dat ze naast het huidige azc in het dorp Luttelgeest een ‘tweede aanmeldcentrum’ zal krijgen, een mini-Ter Apel. Of de gemeenteraad ermee in stemt, is nog onduidelijk.

Dit was allemaal niet nodig geweest als Justitie niet in hoog tempo asielzoekerscentra had gesloten. In 2016 stonden er nog 113 in Nederland en nu 72. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) krijgt een vergoeding van Justitie – per beslapen bed. Leegstand kost dus geld. Een kleine buffer is daardoor duur. Minder asielzoekers? Bedden sluiten. Alsof er na de dieptepunten in de Syrische oorlog in 2015 voor altijd minder mensen naar Nederland zouden vluchten. Toegegeven, Oekraïense vluchtelingen had niemand verwacht, maar die vallen dan ook buiten het systeem van het COA. Zij worden opgevangen in privéhuizen en leegstaande verzorgingshuizen, hotels, vakantieparken en kantoren.

Er is nóg een crisis die niet helpt: de woningcrisis. Daardoor zijn er voor elke vrijkomende huurwoning honderden gegadigden. In de stad Utrecht wachten mensen gemiddeld elf jaar op een sociale huurwoning – vandaar de boze reacties op de voorrang die statushouders er krijgen deze zomer. Normaal gesproken wordt 30 procent van de sociale huur in het hele land gereserveerd voor ‘urgenten’, onder wie statushouders. Maar dat lijkt onvoldoende want de doorstroming úit azc’s is alsnog helemaal vastgelopen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asielzaken) en de veiligheidsregio’s zijn het erover eens dat de omstandigheden in Ter Apel, maar ook in sommige noodlocaties, geen dag langer zo mogen blijven. Een maand geleden beschreven de Inspecties voor de Gezondheidszorg en Justitie en Veiligheid in een brief aan Van der Burg dat 8.801 begeleide kinderen en 1.450 alleenstaande minderjarige vreemdelingen verblijven in opvanglocaties waar „de leefbaarheid onder de maat is” en „de rechten en veiligheid niet worden gewaarborgd”. In april meldde burgemeester Koen Schuiling van Groningen na een bezoek aan Ter Apel al dat „kinderen tussen het afval spelen. Er hangt een rioollucht in de opvangtenten en urinoirs zitten vol. Er is nul privacy en het is brandgevaarlijk. Een festivalterrein heeft betere voorzieningen.”

Een langetermijnstrategie is dringend nodig want het aantal mensen dat naar Europa vlucht zal voorlopig niet afnemen. Om te beginnen moet de IND veel sneller dan nu ‘kansrijke en kansarme’ asielzoekers scheiden, adviseerden de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken in juni. Asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Algerije worden bijvoorbeeld voor 95 procent afgewezen ná de asielprocedure, die soms wel twee jaar duurt. Zij hangen lang rond in azc’s en sommige veroorzaken forse overlast. Werken mogen ze niet. Die overlast verkleint weer het draagvlak bij gemeenten om meer asielzoekerscentra te openen.

Gemeenten zouden volgens datzelfde advies wettelijk verplicht moeten worden ‘kansrijke’ asielzoekers op te nemen en te begeleiden. Van der Burg is bezig zo’n wet op te stellen, die gemeenten dwingt. Volgens het advies zou het Rijk ook moeten betalen voor een ‘ijzeren voorraad’ aan opvangplekken die niet meeveert met het aantal inkomende asielzoekers.

De weerstand is in sommige gemeenten groot, zei voorzitter Bruls maandag. Dat is te begrijpen als men de overlast in Ter Apel van ‘veilige landers’ ziet. En als men bedenkt hoe veel taken gemeenten sinds 2015 op hun bord hebben gekregen zonder bijbehorende budgetten: jeugdzorg, delen van de ouderenzorg én jeugdpsychiatrie.

Toch zal elke gemeente nu iets moeten ondernemen, het Rijk zal moeten helpen en betalen. En in hemelsnaam snel beleid maken voor de lange termijn.