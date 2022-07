Minister Dijkgraaf wil meldpunt voor bedreigde wetenschappers

Minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap, D66) wil dat er komend najaar een meldpunt komt voor bedreigde wetenschappers. Dat laat hij zaterdag weten in een interview met het AD. Het meldpunt Wetenschapveilig moet er komen naar voorbeeld van het in 2019 opgerichte Persveilig, waar bedreigde journalisten zich kunnen melden.

Dijkgraaf zegt „met pijn in het hart” dat er momenteel onvoldoende oog is voor de bescherming van wetenschappers. De minister wil daarom dat er een website, een meldnummer en aanspreekpunten komen. Ook moet er volgens hem meer onderzoek worden gedaan naar hoe wetenschappers in veiligheid kunnen blijven, ook als zij zich in het publieke debat mengen. Volgens Dijkgraaf is de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland momenteel bezig met het opzetten van het meldpunt.

Het initiatief van de minister volgt op ernstige bedreigingen richting onder meer RIVM-directeur Jaap van Dissel en plaatsvervangend hoofd Analyse van de NCTV Nikki Sterkenburg. Van Dissel had een tijdlang 24 uur per dag beveiliging nodig omdat hij werd bedreigd door drie complotdenkers. Zij kregen meerdere maanden celstraf.

‘Topje van de ijsberg’

Dijkgraaf noemt zelf de bedreiging van de Belgische viroloog Marc van Ranst. Hij zat vorig jaar wekenlang met zijn familie ondergedoken omdat de militair Jürgen Conings, op wie een klopjacht ontstond en die zichzelf later om het leven bracht, had gedreigd hem te vermoorden. Van Ranst kreeg ook dreigementen uit Nederland.

Pieter Duisenberg, voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU, zei in juni 2021 tegen NRC dat wetenschappers sinds corona vaker en op een heftigere toon worden geïntimideerd en bedreigd. Volgens hem hebben de bedreigingen „een gigantische impact” op wetenschappers. Duisenberg zei ook dat het aantal openbaar bekende bedreigingen slechts „het topje van de ijsberg” is.