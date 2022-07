Aan het grote aantal overlijdensadvertenties in de zaterdagkrant kan je zien dat het afgelopen week warm was. Veel bejaarden zijn een zachte dood gesmolten. Ondanks de bemoeitips van onze overheid. Wat waren die tutadviezen ook alweer? Veel drinken, zoek de schaduw op, neem af en toe een koude douche en zet ’s avonds de ramen en deuren tegen elkaar open. Zodat het huis lekker doortocht. Soms zijn we net één groot gesticht met verstandelijk gehandicapten. Muziekje van de Jostiband eronder en in polonaise naar het strand. Zijn er inmiddels al officiële hittecoaches? En koelteyogaconsulenten?

Zo’n hittegolf doet met sommige types rare dingen. Zag u die hitsige nymfomane met een zonnesteek, die in Zandvoort op een bijna aangespoelde dolfijn ging liggen? Voor het arme beest een mooie reden om in paniek weg te vluchten en nooit meer terug te komen. Hij zwom langs het cruiseschip met asielzoekers en schreeuwde naar de arme vluchtelingen: „Ga terug naar je land van herkomst! Hier zijn ze totaal krankjorum!”

De dame in kwestie wordt inmiddels bedreigd. Door wie? Door andere idioten, die geen idee hebben wat ze met de rest van hun leven moeten. Waarom de dame bedreigd wordt? Weet ik veel. Misschien was Flipper non-binair en werd het seksueel overschrijdende incident gezien als een rechtstreekse aanval op de genderfluïde dolfijnengemeenschap.

De vrouw is even vastgezet en zat misschien wel in de cel van Frank M., die door een krabbel van onze koning weer gewoon Frank Masmeijer genoemd mag worden. Frankie kan gaan en staan waar hij wil. Er is veel gedoe over zijn gratie. Half gedetineerd Nederland schijnt nu een brief naar Willem-Alexander te sturen met de vraag of zij ook in aanmerking kunnen komen voor ‘genade’, zoals gratie in België genoemd wordt. Maar de koning is voorlopig even met vakantie naar zijn Griekse buitenpaleis. Tenminste, als dat er nog staat na alle bosbranden.

Heeft hij nog meegekregen dat onze Sywert ontslagen is bij zijn nobele stichting? En dat zijn kompaan Bernd ook zijn lucratieve baantje kwijt is? Die derde jojo, ene Camille, was zelf al opgestapt bij die hulptroep omdat hij door zijn vrienden te hard werd uitgelachen. Sywert en Bernd niet? Die schijnen geen vrienden meer te hebben. Maar wel miljoenen op de bank. Tenminste als ze nog aan die zuurverdiende centen kunnen komen. Op een deel is inmiddels beslag gelegd, maar er gaan geruchten dat er op een obscuur Maagdeneiland nog een flink portie beukennootjes op hen ligt te wachten. Die drie hebben komende winter echt geen gastekort.

Weet u zo langzamerhand ook zeker dat Hugo de Jonge de chauffeur van de overval is geweest? Waarom wordt er anders zo geheimzinnig gedaan over zijn Sywert-appjes? Die kunnen toch gewoon worden vrijgegeven? Het lijkt het beroemde bonnetje van Fredje & Ivo wel. In het ministerie van VWS hangt inmiddels een ondraaglijke putlucht. En wat is het argument om ze niet openbaar te maken? Ja, de boel is al aan de schildpadden van Deloitte gegeven. Nou en? Dat rapport verschijnt pas in 2029.

Maar kan die Ernst Kuipers als baas niet zeggen dat de boel open moet? Dat we hier geen Rusland zijn. Ernst is toch een keurige dokter? En ook nog eens van D66. De partij van Sigrid, die het na de formatie expliciet over de nieuwe bestuurscultuur had? Kom op Sigrid, dans op tafel tot de onderste steen boven is.

Ach ja, onze lieve politici. Ik schrijf dit stukje op grote afstand. In Vancouver. Heerlijke stad met één dramatisch minpunt: de camping in East Hastings Street waar duizenden drugsverslaafden in sheltertjes kansloos liggen te sterven. Frank Masmeijer, mocht je tijd hebben, ga daar eens een half uurtje kijken. Voordat je je nog eens met die rommel wilt gaan bezighouden. Die zielenpoten daar gaan zo kansloos dood en krijgen echt van niemand gratie. Zelfs niet van god.

Maar misschien is zo’n reisje voor een geplukte ex-gedetineerde veel te duur. Pak dan maar het openbaar vervoer. Ofwel: probeer eens een dolfijn.

