Foute eed: haarkloverij of vele zaken opnieuw?

Het gebeurde begin juli, tijdens de beëdiging van een raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch. Was dat wel de tekst van de juiste ambtseed, vroeg de voorzitter zich af. Nee, zo bleek, het was die voor gerechtsambtenaren, niet voor rechters en raadsheren. Twee teksten met kleine, maar duidelijke verschillen. Het was geen incident. Uit onderzoek bleek dat bij het Bossche hof afgelopen jaren 30 raadsheren verkeerd beëdigd zijn, aldus het hof deze week.

Deze raadsheren zijn betrokken bij 400 strafzaken en 700 belastingzaken die nog niet onherroepelijk zijn. Dat zijn zaken waarbij er cassatie is ingesteld, of dat nog mogelijk is. Maar het totaal aantal zaken waarbij raadsheren verkeerd beëdigd zijn is veel groter.

Zaak van Jos B.

Het eerste geval stamt al uit 2003. Dat was volgens een woordvoerder „een incident”, maar verkeerde beëdiging speelt volgens haar meer structureel sinds een jaar of tien. Bij hoeveel zaken kan ze niet zeggen.

De fout speelt ook bij de zaak van Jos B., dit jaar in hoger beroep veroordeeld voor het doden van Nicky Verstappen, zo meldde Royce de Vries, woordvoerder van de nabestaanden aan De Telegraaf. Gerald Roethof, advocaat van Jos B., zei in tv-programma Op1 dat de zaak opnieuw moet door andere rechters.

Of dat gebeurt is de vraag. Medio september komt de procureur-generaal bij de Hoge Raad met een vordering cassatie in belang der wet. Dat is een advies. De vordering zal ingaan op de mogelijke gevolgen voor nog lopende zaken maar het aspect van de onherroepelijke zaken komt naar verwachting ook aan de orde. De Hoge Raad buigt zich daar dan later dit jaar over.

Volgens Geert-Jan Knoops, advocaat en bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de UvA, zijn twee redeneringen mogelijk. Het meest waarschijnlijk acht hij dat de Hoge Raad zal betogen dat het hier misging, maar de zaken niet over moeten. „Raadsheren zouden met de juiste eed geen ander oordeel hebben geveld. Dus, zou je kunnen zeggen: wat is het juridisch nadeel dat verdachten is aangedaan? In dat geval, dat verwacht ik, oordeelt de Hoge Raad in de geest van de samenleving.”

Maar, zegt Knoops, als je strikt juridisch kijkt, moet je concluderen dat er met een onjuiste eed sprake is van een raadsheer die niet bevoegd is geweest om het ambt te vervullen. „En dan zou de Hoge Raad de rechtsgang nietig kunnen verklaren. Maar dat zal grote gevolgen hebben, niet alleen voor de 1.100 zaken die nog niet onherroepelijk zijn, ook voor al die andere zaken.”

Een eed is belangrijk, stelt ook rechter Frank Wieland, die Willem Holleeder tot levenslang veroordeelde. „Vooral bij raadsheren moet alles honderd procent volgens de regels gaan. Maar als deze zaken opnieuw gaan, zal dat aan de beslissing niks veranderen. Dus die zaken opnieuw doen is wel juridische haarkloverij, ik denk dat je naar de geest van de wet moet kijken.”

De fout zorgt bij slachtoffers en nabestaanden voor onzekerheid, laat Slachtofferhulp Nederland weten. „Het is goed dat de rechtspraak naar buiten treedt. De onzekerheid is niet bevorderlijk voor het herstel van slachtoffers.” De Raad voor de rechtspraak zegt dat de gebeurtenissen de organisatie op scherp zetten en werkprocessen tegen het licht worden gehouden. „Maar linksom of rechtsom: wij hadden dit als organisatie beter moeten doen.”