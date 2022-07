Femke Bol pakt zilver op 400 meter horden tijdens WK atletiek

Femke Bol heeft bij de finale van de 400 meter horden op het WK atletiek de zilveren medaille gewonnen. In het Amerikaanse Eugene werd de Nederlandse atlete alleen geklopt door de grote favoriet Sydney McLaughlin. Het is de tweede zilveren medaille voor Bol dit wereldkampioenschap, nadat zij met het gemengde Nederlandse team op de 4×400 meter ook al tweede werd.

Bol, de eerste Nederlandse atlete met een WK-medaille op de 400 meter horden, eindigde de race in 52,27 seconden. Sydney McLaughlin was ruim 1,5 seconde sneller en zette met een tijd van 50,68 een wereldrecord neer. Dalilah Muhammad eindigde als derde. Zij had Bol vorig jaar op de Spelen in Tokio nog van het zilver afgehouden.

Dat Bol een wedstrijd niet als eerste eindigt, is een zeldzaamheid: in Europa won de 22-jarige atlete dit jaar al haar wedstrijden op de 400 meter. McLaughlin had dit jaar echter al een wereldrecord gevestigd op die afstand en kwam daar in het stadion Hayward Field nog eens onder.