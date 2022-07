Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Er stond een lange rij op de West-Kruiskade. Daar werd een gratis energiebox uitgedeeld met tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen en een waterbesparende douchekop. Het is een soort ducttape-achtige klimaatoplossing en als ducttape-fan bedoel ik dat niet negatief. Door kieren en gaten in oude huizen dicht te plakken kan er een indrukwekkende hoeveelheid gas worden bespaard. Een beetje folie tegen de slecht geïsoleerde buitenmuur achter de radiator scheelt zo 20 procent.

De doodeenvoudige maatregelen bungelden ergens onderaan de prioriteitenlijstjes van menig huishouden, maar stijgen nu net zo hard als de gasprijs. Van gaslek Aerdenhout tot de kleinste sociale huurwoningen, iedereen heeft plotseling haast met verduurzamen en isoleren.

Het is een lichtpuntje, in deze duistere tijden nu half Europa spontaan in de fik vliegt en we weer bijna de 40 graden aantikken. Na een tiental jaren van pogingen om goedschiks te verduurzamen (met confetti-energiefestivals, goeddoenerigheid en een boel isolatiesubsidies) gaat het nu kwaadschiks. De markt doet zijn meedogenloze werk. Het maakt gehakt van bedrijven die alleen aan cosmetisch groen deden en rekent elke fossiele verbranding door tot in de eindproducten. Er is niet aan te ontsnappen.

Zo ontstaat er heel voorzichtig hoop dat de twee recente mokerslagen – de pandemie en de oorlog – ons helpen te verduurzamen en die derde crisis – klimaat – te beteugelen. Eerst legde Covid de mensheid, inclusief al zijn voertuigen, aan de ketting. Tijdens de lockdowns bloeide de natuur op en zagen we verrassend genoeg dat naast alle Covid-zieken de algemene gezondheid van mensen daar ook baat bij had. Gynaecologen zagen plotseling minder vroeggeboortes, cardiologen zagen minder hartinfarcten en aorta-aneurysma’s, en kinderartsen zagen minder astma-aanvallen. De oorzaak is nog onduidelijk, maar wat minder fijnstof zou best eens een groot deel van de verklaring kunnen zijn.

Bovendien betekende de pandemie de definitieve inburgering van Zoom en thuiswerken. De files verdwenen als sneeuw voor de zon. Vliegen voor ‘business’ maakte recent een rebound mee naar pre-pandemieniveau, maar het zou zomaar een inhaalslagje kunnen zijn. Iedereen die elkaar weer even in levende lijve wil zien op inhaalconferenties en inhaaljaarbeurzen. En die inhaalslag zou ook zomaar op kunnen gaan voor toerisme. De ceo van Etihad Airways bestempelde de huidige vakantiegolf als „revenge tourism”. Gaat iedereen straks nog echt voor elk wissewasje het vliegtuig in? En is dat ook nog zo na de recente ervaringen op Schiphol en andere Europese luchthavens?

Dan de oorlog. Aanvankelijk leek het erop dat dat alleen maar desastreus kan uitpakken voor alle klimaatinspanningen. De nummer één van de meest vervuilende menselijke activiteiten is steen- en bruinkoolcentrales en juist die werden weer aangeslingerd. Nieuwe olieputten boren is plotseling financieel weer interessanter nu de prijzen zo hoog zijn. Zo betekende de Russische invasie op meer dan één manier een stap terug in de tijd.

Maar investeringen in die kolencentrales blijven uit. Het lijkt een kortetermijnoplossing terwijl Europa in razend tempo alle kieren aan het dichtplakken is, al het laaghangend fruit plukt en zo snel mogelijk nieuwe energiezekerheid probeert te vinden. Als Rusland iets voor elkaar heeft gekregen is het wel dat het nu voor eens en altijd duidelijk is wat een onbetrouwbare energieleverancier het is en hoeveel haast we hebben om het fossiele afkickproces te versnellen.

Ik zie lichtpuntjes. Vleesvervangers zijn nu goedkoper dan vlees. Elektrisch rijden is drie tot vier keer goedkoper dan op benzine rijden. Duitsland zet politieke taboes opzij door de maximale snelheid op de Autobahn te heroverwegen en de Kernausstieg weer wat uit te stellen. In Nederland bouwen we een waterstoffabriek, in Finland staat een eerste zandbatterij die huizen verwarmt met opgeslagen zon- en windenergie. De ontwikkelingen in kernfusie zijn weer een versnelling hoger gegaan.

Dat doet een oorlog. Het brengt de ontwikkelingen in stroomversnelling. Ook met bijna 40 graden vertrouw ik nog steeds op het menselijke vermogen om onszelf steeds weer uit de nesten te werken.

Rosanne Hertzberger is microbioloog. Maxim Februari is deze week afwezig.