De advocaat die altijd wilde winnen, vond dat hij verloor van het leven

Doordrammen om te winnen, dat deed Piet Doedens in de rechtszaal. Alles uit de kast halen om een veroordeling te voorkomen. Soms leidde dat tot grote irritatie van de raadsheren, herinnert vriend en biograaf Cees Koring zich. In een grote drugszaak sprak de vicepresident zijn ergernis uit richting Doedens: „Als u zo doorgaat, kunt u vertrekken.” Het antwoord: „Mag ik mijn cliënt dan wel meenemen?” Koring: „Met zo’n opmerking en de lach die daarop volgde maakte hij alles weer goed.”

Piet Doedens overleed op 15 juli op 79-jarige leeftijd, afgelopen vrijdag was de uitvaart in besloten kring. De laatste vijftien jaar was zijn leven eigenlijk al voorbij, vertellen vrienden en oud-collega’s. In oktober 2007 kreeg hij een ernstige hersenbloeding, waardoor hij verlamd raakte. De laatste jaren wilde Doedens vrijwel niemand meer zien. Hij kon het niet verkroppen dat de glans van zijn leven was verdwenen en koos uiteindelijk voor euthanasie.

De advocaat begon zijn loopbaan in 1973 bij Max Moszkowicz sr. en werd daarna een van de bekendste strafrechtadvocaten van het land, in een tijd dat weinig advocaten zich daar echt serieus mee bezig hielden. Een van de grote successen boekte Doedens in de Zaanse paskamermoord uit 1984, die draaide om de moord op kledingverkoopster Sandra van Raalten. Hij toonde aan dat fietsenmaker Rob van Zaane, die in eerste instantie een gevangenisstraf van twaalf jaar kreeg, onschuldig was.

Doedens stond regelmatig bekende beroepscriminelen bij. Het was een andere tijd, herinnert vriend en collega Jan Boone zich, die samen met Doedens de IRT-affaire blootlegde, die draaide om omstreden opsporingsmethoden tegen de georganiseerde misdaad. „Wij reisden het hele land door om zaken te winnen. Onze klanten kwamen ons cash geld brengen, dat kon toen nog. Piet was soms zo slordig dat hij vergat dat hij die bankbiljetten in een dossier had gestopt. Stonden we het hele kantoor overhoop te halen op zoek naar het geld.” „Pietje”, zo zegt Boone, was buiten de zittingszaal erg gezellig en erin buitengewoon intelligent. „Hij bedacht in de rechtszaal soms een rollenspel met mij. Dan moest ik hem in de rede vallen, omdat hij een plan had de rechter te verwarren. En dat werkte, zo slim was hij.”

Dossierkennis

Volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers, die het vak leerde van Doedens, was de grote kracht van Doedens zijn dossierkennis. „Hij had altijd enkel een heel klein tasje bij zich, want hij vond: als je papieren niet in dat tasje passen, moet je het dossier nog eens lezen.” Kuijpers kreeg eind jaren negentig precies zo’n tasje van Doedens, en gebruikt die tas en de les nog steeds.

Zijn leermeester was volgens Kuijpers een pionier, die alles deed om een zaak te winnen. Hij was een van de eerste advocaten die soms tientallen getuigen opriep. „Het was een tijd dat boeven de politie soms afluisterden. Dat mocht natuurlijk niet, maar Doedens heeft me geleerd dat het de taak van een advocaat is om bij wijze van spreken onrechtmatig verkregen informatie te gebruiken, als het waar is. Als de voorzitter hem dan vroeg: ‘Meneer Doedens, hoe komt u aan die informatie’, dan zei Doedens: ‘Ik zat in de trein, toen liet ik mijn pen vallen, en onder mijn stoel lag het ineens.’ Dat was enorm onconventioneel. Piet Doedens heeft de advocatuur veranderd.”

Ankerpunt

Maar uiteindelijk vond de man die altijd wilde winnen, dus toch dat hij verloren had van het leven. Na de hersenbloeding miste hij zijn ankerpunt: de rechtszaal. Op het eind kwam hij zijn bed nauwelijks nog uit, Boone en Kuijpers hadden hem al een tijdje niet meer gezien. Biograaf Cees Koring wel. „Ik had een podcast gemaakt, waarin oud-rechter Frits Lauwaars vertelde hoe Doedens een enorme ontneming van tafel pleitte. Dat heb ik hem laten luisteren. Ik wilde hem laten zien: je was een van de grootste advocaten van het land. De lach die toen op zijn gezicht doorbrak is de mooiste nalatenschap die ik kan hebben.”