In de tramhalte zaten twee lange slungels met hoodies breeduit op het bankje. Voor hen stond een oude dame met een rollator. Ik heb in mijn jaren in het onderwijs een bepaalde blik ontwikkeld. Daarmee keek ik de jongens onderzoekend aan. Ze gingen meteen rechtop zitten en de ene zei: „We hebben het gevraagd, maar ze wou niet!” De dame: „Weet u, als ik ga zitten, kan ik niet zo snel opstaan als de tram komt.”

