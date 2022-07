Advocaat Piet Doedens (79) overleden

De bekende advocaat Piet Doedens is op 15 juli op 79-jarige leeftijd overleden. Vrijdag is de strafpleiter in besloten kringen gecremeerd. Dat meldt De Telegraaf zaterdag.

Doedens begon zijn carrière in 1973 bij leermeester Max Moszkowicz sr. in Maastricht. In 1980 nam hij het kantoor over van de toen bekende strafpleiter mr. B.F.J. Simon. Doedens werd in 1987 bekend toen hij fietsenmaker Rob van Zaane bijstond in de Zaanse paskamermoord. Hij toonde aan dat Van Zaane, die in eerste instantie een gevangenisstraf van twaalf jaar kreeg, onschuldig was aan de moord op een verkoopster. Doedens wist Van Zaane vrij te pleiten vrij te pleiten doordat hij de resultaten van een geurproef met speurhonden van tafel veegde.

De advocaat verdedigde ook verdachten in de Puttense moordzaak en verdachten in de zaak rond de moord op de 13-jarige Sybine Jansons uit Maarn in 1999. Ook stond hij regelmatig drugscriminelen bij, zoals Johan Verhoek, alias ‘De Hakkelaar’, en Henk Rommy.

In 2007 kreeg Doedens een hersenbloeding, waardoor hij stopte als advocaat. Ex-misdaadverslaggever en goede vriend Cees Koring schreef in 2013 een boek over zijn leven met de titel De waarheid bestaat niet, dus zoek iets dat erop lijkt.

