Het vergeten van onwetendheid is een veelvoorkomende gave. Een van de co-assistenten komt dapper maar niet minder zenuwachtig achter de computer zitten. De rest van de zaal zakt ontspannen in de gerafelde stoelen, leunend op jaren ervaring. Het is een van de voordelen van het werk in de zorg; de tijd maakt allen een dokter.

Emma Bruns is arts-onderzoeker en chirurg in opleiding.

Vaste prik, rond half vijf, na de overdracht, volgt de indicatiebespreking. Het laatste moment waarop de patiënten die de volgende dag geopereerd zullen worden, nog één keer grondig worden doorgenomen en het daadwerkelijke nut van de operatie al dan niet bevestigd wordt. Daarnaast wordt de co-assistent beoordeeld op kennis van de aandoening en de bijbehorende operatie en volgt vervolgens de beoordeling met een bijbehorend cijfer. Een spannend maar ook leerzaam moment van de dag. Maar helaas, tegenwoordig is dit moment verworden tot een aarzelende co-assistent die voorzichtig vraagt: „Kan iemand mij misschien feedback geven?”

Wellicht ben ik ouderwets of te romantisch. Ik ben geen onderwijskundige en ook geen student meer. Ik heb mijn middelbare school gevolgd in een klein Belgisch college waar Benedictijnse nonnen nog deels de scepter zwaaiden en waar op de laatste schooldag bekend werd gemaakt ‘hoeveelste van de klas’ je was geworden.

Tweede puberteit

Als co-assistent had ik een klein boekje mee waar af en toe wat cijfers in werden omcirkeld: het was eerder bij- dan hoofdzaak. Nee, na vier jaar schoolbanken en eindeloze tentamens mochten we er eindelijk op uit. De zalen op, de spreekkamer in, voor het eerst een infuus prikken, een hechting zetten, een gesprek met iemand die stervende is. Het is een soort tweede puberteit waar je, zeker voor een generatie die zich heeft verstopt achter een digitaal profiel, leert wat het is om werkelijk, met al je zintuigen, een confrontatie aan te gaan.

De co-assistent is opgehouden met schuifelen en leest voor vanachter het scherm. „Mevrouw D. is 79 jaar en zal morgen geopereerd worden aan een coloncarcinoom [een tumor in de dikke darm, red.] door middel van een hemicolectomie rechts. In de voorgeschiedenis heeft zij hypertensie, diabetes type II en reuma…”

We kunnen het hem niet kwalijk nemen maar hij zal mevrouw D. pas zien als ze morgen in een blauw pakje de operatiekamer opgereden wordt. In het slechtste geval krijgt hij haar helemaal nooit te zien omdat hij in het rooster ‘geen operatieweek’ heeft. Al ben ik niet eens zo oud, maar toen ik co-assistent was, werden patiënten een dag van tevoren opgenomen in het ziekenhuis. Dat was niet per se beter voor de mens (hij transformeerde zich immers vaak direct tot patiënt en ging dan ook onmiddellijk met pyjama en al in bed liggen) en ook niet voor de kosten, maar het was buitengewoon leerzaam. In plaats van een wirwar aan documenten, onderzoeken en websites, ging je gewoon naar het bed en deed je daar zo veel mogelijk informatie op. Je leerde dat de boeken een vervormde weergave van de werkelijkheid zijn. Dat patiënten mensen zijn met eigenaardigheden zoals rare brillen, keelpastilles met papayasmaak en allerlei moeilijke vragen die je helemaal niet tijdens je studie leert (wie regelt het stomamateriaal en kan je daar eigenlijk mee zwemmen?).

Feedback

Het gaat niet om het mijmeren, maar om het feit dat de complexiteit me als simpele chirurg in wording te boven gaat. Afgelopen jaar werd net als de cum-laude-regeling ook het hele concept ‘cijfers tijdens het doorlopen van co-schappen’ afgeschaft. We mogen co-assistenten dus alleen nog maar feedback geven. In de praktijk betekent dat dat ik niet meer met een co-assistent een kopje koffie drink om de dag te bespreken en dan achteloos nog even een 6, 7 of 8 omcirkel voor de autoriteiten. Nu krijg ik aan het einde van de dag een eindeloos digitaal formulier met invulvelden over het functioneren van iemand die ik slechts even heb meegemaakt. De gedachte is dat co-assistenten op die manier minder bezig zullen zijn met het halen van een hoog cijfer.

Ondertussen regent het vragen naar de co-assistent die probeert uit te leggen waarom mevrouw D. morgen toch echt een stuk van haar dikke darm zal moeten inleveren. De vragen variëren van basale anatomie tot de inclusiecriteria van een wetenschappelijke studie waaraan ze deelneemt. Hij heeft het goed voorbereid, alles opgezocht, maar soms lijkt hij wel te vergeten dat mevrouw D. inderdaad ook zijn oma had kunnen zijn. De antwoorden zijn reactief en vooral voorzichtig, want je wil vooral niet iets doms zeggen. De vragenstellers zijn het resultaat van de prestatiegerichte cultuur waar de feedbackmethode een einde aan zou moeten maken.

Drang om te presteren

Maar elke co-assistent weet dat hij over een jaar of twee in deze arena een baan zal moeten veroveren en dan toch echt het cv en de cijfers regeren en de feedback in geen velden of wegen te bekennen zal zijn. Net als de reactieve antwoorden van de co-assistent is het afschaffen van een cijfer om een cultuur te veranderen vergelijkbaar met de operatie van mevrouw D. Als je de kanker eruit snijdt, is hij er niet meer. Het kan een tijd goed gaan, maar de oorzaak wegnemen doen we niet. Je kan de cijfers weglaten, maar de drang om te presteren ligt bij de studenten. Gelukkig maar.

De drang om te excelleren en het beter te doen dan de vorige generatie is een drijvende kracht die onze samenleving verder helpt. Althans, als we de doelen duidelijk formuleren. Studenten, co-assistenten en ikzelf als specialist in opleiding hebben geen behoefte aan feedback die afgeraffeld wordt omdat het zo’n enorm administratief monster is. We hebben behoefte aan specialisten, leiders en hoogleraren die laten zien waar het vak om gaat. Die je meenemen naar mevrouw D. en haar, al mag dat misschien ook wel niet meer, een aai over de bol geven omdat ze haar hondje de komende dagen moet missen.