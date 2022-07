Ze overleefde het concentratiekamp, maar het concentratiekamp leeft verder in haar

De telefoon. Moeder neemt op: „Ja, daar ben ik.” Dochter aan de andere kant: „Ik ook.” En zo is het. De moeder is er. Zij wel. Maar of Lous Hoogendijk-De Jong ook echt leeft? De dochter heet Oeke Hoogendijk en zij filmde haar moeder in het huis dat ze al jaren niet meer heeft verlaten en noemde de film die dat opleverde Housewitz(donderdagavond bij de EO). Haar moeder overleefde het concentratiekamp, maar het concentratiekamp leeft verder in haar.

We zien haar scharrelen door haar overvolle kamers en liggen op een bed vol lappen, afstandsbedieningen en één kat. Ze kijkt, als ik me niet vergis, naar video-opnames van het reisprogramma Rail Away. Dag en nacht, steeds weer diezelfde gefilmde treinreizen. Zo is ze al in IJsland geweest, Finland, Zuid-Afrika („Vreselijk saai”), Thailand en Zwitserland. Onbegrijpelijk dat mensen ook echt in zo’n trein stappen, zegt ze. Laat haar maar „lekker thuis”. Van reizen heeft ze nooit gehouden. Kampéren? Ze heeft drie jaar gekampeerd. Westerbork. Theresiënstadt. Met haar moeder. Haar vader, haar broer en zijn verloofde gingen naar Auschwitz. „Gas. Klaar.” Dood. „Alles waar ik bang voor was, gebeurde toch.”

Vijftien jaar filmde Oeke Hoogendorp haar moeders bestaan, want leven kun je het bijna niet noemen. Je hoort hun telefoontjes. Meestal belt moeder . Ze heeft boodschappen nodig, of troost. Dochter, met dezelfde mooie stem, luistert. Soms biedt ze aan even langs te komen. Geen denken aan. Het is al niet meer nodig.

In haar mooiste jurk en met gekapte haren laat Oeke haar moeder plaatsnemen aan de keukentafel. Foto’s erbij van haar moeders vader en broer Leendert. Een drie-eenheid waren ze, begint ze. Samen schaatsen, samen luisteren naar de Matthäus Passion. Binnen twee zinnen is ze al bij het slot: „Ik ben blijven leven.” Ze heeft overwogen er zelf ook een einde aan te maken, zegt ze tegen haar dochter. „Dat weet je." Maar ze is er nog, en daar is alles mee gezegd.

Met de man die vier jaar met haar getrouwd bleef, kreeg ze drie kinderen. Haar twee zoons Arthur en Martijn zetten, zachtjes mopperend over „de teringzooi”, een joekel van een kerstboom bij haar neer, omdat zij – ziende de kerstversiering in het huis van de kampcommandant – zichzelf daar en toen beloofde nooit meer een kerst zonder boom te vieren.

Dit is een film over een moeder in al haar eenzaamheid, verdriet en, heel soms, vrolijkheid. Er zijn meer mensen die dat proberen, maar vaak gaat het dan stiekem toch over de filmmaker zelf. Hier niet. Geen voice-over die iets duidt – of erger nog, gevoelens woorden geeft. Geen interviews van Oeke met haar broers over hun moeder en hoe moeilijk zij het ongetwijfeld met haar oorlog hebben.

Webcam

Oeke vindt in haar moeder zelfs een nog dogmatischer documentairemaker. Ja, ze heeft haar dochter ooit toestemming gegeven te filmen. Maar na een paar jaar heeft ze geen zin meer om „in het spoor” van haar dochter te lopen. „Ik heb een eigen wil, wens en visie.” Geen moeizame gesprekken voor de camera, en liever ook niemand meer áchter de camera. Als je me wil laten zien, zegt haar moeder, zet dan webcams in mijn huis neer. „Dán krijg je mijzelf.”

De webcam gericht op de keuken: moeder rommelt in de kasten. Laat wat vallen. „Kut.” Of ze zegt: „Ik wou dat ik dood was.” Dan: „Ik heb geen trek.” Dan: „Gelukkig heb ik goed geslapen.” Daarna maakt ze een boterham met kaas.

Webcam 2 staat gericht op haar bed. 04:55. Ze zegt: „Ik durf niet te gaan slapen.” Televisie aan. Treinen. 04:56. „Ik kan niet meer, ik ga slapen.” Koptelefoon op. Matthäus Passion. Erbarme dich.

4 mei, ‘s avonds laat, telefoontje naar haar dochter. „Ik ben de hele dag al in Westerbork.” Nog voor haar dochter kan aanbieden te komen, gaat de hoorn erop. „Laat mij maar even.”