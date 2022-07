Krassen als Rembrandt, de opbloei van etskunst rond 1900

In de krappe eeuw tussen 1850 en 1940 bestond in de kunstwereld in Europa en de Verenigde Staten een opvallende belangstelling voor het maken van etsen. Schilders zoals de Fransman Édouard Manet, de Amerikaan James Abbot McNeill Whistler en de Nederlander Willem Witsen gingen prenten maken die niet zomaar reproducties waren van bestaande uitbeeldingen in bijvoorbeeld schilderijen. Zij maakten van hun etsen nieuwe, zelfstandige kunstwerkjes. Rembrandt, die naast schilder ook een productieve en experimentele prentenmaker was, vormde daarbij een van de grote voorbeelden. Een tentoonstelling in het Rembrandthuis presenteert dan ook een selectie van etsen van zijn hand, in relatie tot enkele tientallen werken die voortkwamen uit deze ‘Etching Revival’.

Anders Zorn, Rosita Mauri, 1889. Drogenaald Museum Het Rembrandthuis

Dreigend onweer, hoge hoeden

Zo moet Rembrandts grote, ruim twintig bij bijna dertig cm brede, prent De drie bomen (1643) in de negentiende eeuw enorm populair zijn geweest. De hoge onweerslucht boven het vlakke landschap is deels in grillige en deels in strak diagonaal geplaatste lijnen weergegeven. Eenzelfde dreigende atmosfeer met een gordijnachtige weergave van een regenbui kenmerkt de ets van een verlaten slagveld (1872), gemaakt door de ietwat vergeten Engelse schilder John Charles Robinson.

Het voorbeeld van Rembrandts experimenteerdrift met onder meer de techniek van de droge naald blijkt uit de prent die de Zweedse kunstenaar Anders Zorn maakte van Rosita Mauri (1889). Het blad toont de lachende Spaanse ballerina en danslerares bijna ten voeten uit. Haar gestalte is opgebouwd uit korte krasjes die met de etsnaald direct in de koperplaat zijn gezet.

Félix Bracquemond, Het terras van Villa Brancas, 1876. Ets, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam Museum Het Rembrandthuis

Op het bijschrift had wel vermeld mogen worden dat dit een speciale editie van de prent is die in 1891 in een oplage van 150 verscheen bij de Gazette des Beaux-Arts. De naam van het kunsttijdschrift, gedrukt onder de voorstelling, kan nu doen vermoeden dat het een plaatje uit het mechanisch vermenigvuldigde periodiek betreft.

Andere vergelijkingen met Rembrandt blijven heel algemeen: het portret dat Manet maakte van de dichter Charles Baudelaire – in profiel en in weinig meer dan omtreklijnen – heeft met Rembrandts portret van de schilder Jan Asselijn alleen gemeen dat beide geportretteerden een hoge hoed dragen.

Edouard Manet, Charles Baudelaire, 1862. Ets Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam

En ook Rembrandts Lezende vrouw (1634) is slechts wat de thematiek betreft vergelijkbaar met aantrekkelijke voorstellingen door onder meer Henri Fantin-Latour.

Swingend Surinaams dansfeest

Het thema van vrouwen als kunstenaars, zoals Mary Cassat en Berthe Morisot, staat helemaal los, maar levert wel een van de vrolijkste prenten in de expositie. Het Surinaams dansfeest (1940), met een groep swingende en gitaar, conga en maraca’s spelende mensen van bovenaf gezien. De prent is gemaakt door de Nederlands actrice en beeldend kunstenaar Nola Hatterman die zich in Suriname vestigde.

Hattermans blad is een litho (steendruk) en geen ets, en zo roept de tentoonstelling op wel meer plaatsen vragen op over de samenhang met niet alleen Rembrandt, maar ook met de herleving van de etskunst omstreeks 1900. De aanleiding van de presentatie blijkt in de eerste plaats een recente schenking door kunsthistorica en boeken- en prentenexpert Neeke Fraenkel-Schoorl (1942).

Berthe Morisot, De tekenles, 1889. Drogenaald. Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam

De gevarieerde donatie van 400 prenten en 200 stuks andere grafiek is door haarzelf gedocumenteerd in een fraai geïllustreerde, Engelstalige publicatie.

Expositie Rembrandt Revival. T/m 30/10. Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam. Inl.: rembrandthuis.nl ●●●●●