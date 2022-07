We krijgen vaker weer van de buitencategorie – en het wordt intenser

De studie van het weer is een wetenschap op zich, maar de weergoden hebben ook invloed op tal van andere vakgebieden.

Drie keer vlak achter elkaar stonden meteorologen en klimaatwetenschappers met de mond vol tanden. Tussen eind juni en eind juli 2021 gedroeg het weer zich zó extreem. Eerst in Canada, daarna in West-Europa en vervolgens in China. Wat hier gebeurde was buitenproportioneel. Totaal onverwacht.

Eind juni teisterde een hittegolf het westen van Canada. Op 29 juni bereikte het kwik in het plaatsje Lytton 49,6°C, een sprong van maar liefst 5 graden boven het oude hitterecord. Twee weken later volgden heftige overstromingen in Limburg en delen van Duitsland en België. Er viel meer dan 90 mm regen op een dag. In het Duitse Ahr-Erft-bekken was op de natste zomerdagen in de afgelopen eeuw niet meer dan 54 mm gevallen. Daarna volgde de nog veel heftiger regenval in de Chinese provincie Henan, en met name de stad Zhengzhou. Op de avond van 20 juli viel daar 200 mm regen in een uur. Het vorige record stond op 165 mm.

Bij snellere opwarming is de kans groter dat je na tien, twintig of dertig jaar opeens een grote sprong maakt Erich Fischer Eidgenössische Technische Hochschule

Meteen vroegen onderzoekers zich af: hoe waren deze buitengewoon extreme gebeurtenissen ontstaan? En, hoe ver ze geografisch ook uit elkaar lagen, waren ze misschien met elkaar verbonden?

De wetenschap is druk doende dit extreem heftige weer beter te begrijpen. Duidelijk is al wel dit: met de voorlopig verdergaande opwarming van de aarde zullen hittegolven, droogtes, hoosbuien en zware cyclonen frequenter voorkomen én intenser worden. Maar hoe deze buitencategorie aan events precies ontstaat? Hoe vaak we ze kunnen verwachten? En waar? Dat is minder duidelijk.

Tienduizenden doden

De aandacht voor extreem weer is sinds 2010 sterk gegroeid, zegt Dim Coumou, hoogleraar klimaatextremen en maatschappelijke impact aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en daarnaast onderzoeker bij het KNMI. In de zomer van 2010 was er de extreme hittegolf in Rusland en Oekraïne, met tienduizenden doden tot gevolg. De oogst van onder meer tarwe stortte in. Het verhoogde wereldwijd de voedselprijzen. Tegelijkertijd werd Pakistan getroffen door intense regenval. Een vijfde van het land overstroomde. Het kostte 1.700 mensen het leven en er was enorme schade aan infrastructuur. Het werd duidelijk, zegt Coumou, dat klimaatverandering nu al invloed heeft op extremen die plaatsvinden. „Het was voor velen een wake-upcall, voor mijzelf zeker”, zei hij afgelopen mei, tijdens zijn oratie. Hij noemde de extreme weersgebeurtenissen toen black swans. „Die term gaat terug tot de Romeinse tijd. Zwarte zwanen werden als iets onmogelijks gezien. In Europa kende men alleen witte zwanen. Totdat de Nederlandse kapitein Willem de Vlamingh eind 17de eeuw naar Australië voer en als eerste Europeaan een zwarte zwaan zag.” In de klimaatwetenschap, zegt Coumou, wordt de term nu gebruikt voor extreem weer dat niet was voorzien en dat veel intenser was dan voorgaande, waargenomen extremen.

De toegenomen aandacht ervoor is terug te zien in de rapportages van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. In het rapport dat vorig jaar augustus is gepubliceerd, besteedt het een heel hoofdstuk (hoofdstuk 11, bijna 250 pagina’s) aan extreem weer. In de vorige rapportage, in 2013, besloeg het onderwerp 15 pagina’s en was het weggestopt in het hoofdstuk over algemene observaties.

Een belangrijke bevinding in het laatste IPCC-rapport is het feit dat extreme temperaturen aan land min of meer gelijk opgaan met de toename van het wereldwijde gemiddelde. In de samenvatting van dat rapport staat een aantal grafieken die het duidelijk uitleggen. Een hittegolf die in de periode 1850-1900 gemiddeld elke tien jaar één keer voorkwam, doet zich bij een opwarming van 1°C 2,8 keer voor, bij een opwarming van 2°C 5,6 keer, en bij een opwarming van 4°C 9,4 keer. Ook de frequentie en intensiteit van zware regenbuien en droogtes schaalt met de wereldwijd gemiddelde temperatuur, hoewel in mindere mate dan die van de hittegolven.

Droogte en stofstormen

Maar dat zijn wereldwijde gemiddelden. Duidelijk is ook dat het lokaal heel anders kan uitpakken. Op de centrale vlaktes van de Verenigde Staten zijn de hittegolven niet toegenomen, schreef een groep onderzoekers afgelopen mei in Earth’s Future. De hoogste temperaturen tot nog toe werden bereikt tijdens de Dust Bowl, de periode van intense droogte en stofstormen in de jaren 30 van de vorige eeuw. Ook in India is nauwelijks een trend in extreem hoge temperaturen te ontdekken, schrijven ze. In andere gebieden, zoals West-Europa, warmen de hittegolven juist sneller op dan de aarde gemiddeld doet. Eerste auteur van deze studie is Geert Jan van Oldenborgh, medewerker van het KNMI, die vorig jaar oktober is overleden. Het was zijn laatste publicatie. Van Oldenborgh vroeg zich al enige tijd af hoe het kon dat in Nederland de hittegolven verhoudingsgewijs zo snel in temperatuur toenamen. Sinds 1900 is in De Bilt de hoogste jaarlijkse maximumtemperatuur met 4 graden gestegen, terwijl de gemiddelde temperatuur op aarde met 1,2 graden omhoog is gegaan.

De hittegolf in Rusland en de overstromingen in Pakistan, in 2010, waren met elkaar verbonden Erich Fischer Eidgenössische Technische Hochschule

Het kan vele oorzaken hebben, zo schrijven de KNMI-auteurs in een bijgaand persbericht. Het IPCC-rapport gaat er ook op in. Veranderingen in bebouwing, vegetatie, de hoeveelheid water in de grond, bewolking, overheersende windrichtingen. Allemaal beïnvloeden ze extreme temperaturen. Klimaatmodellen nemen dit onvoldoende mee. Om ze te verbeteren zullen ze dit soort factoren beter moeten incalculeren. Zo jaagt ontbossing temperatuurextremen aan. Maar irrigatie werkt juist koelend, net als een toename van de luchtvervuiling. Andersom kan ook. Het feit dat in West-Europa, ook Nederland, de luchtvervuiling is afgenomen, heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de snelle stijging van extreme temperaturen. Opvallend genoeg is het effect van die schonere West-Europese lucht niet tot deze regio beperkt gebleven, schrijven de onderzoekers. Het reikt zelfs tot in het noordoosten van Azië.

Dat raakt aan een volgende tekortkoming, zegt Erich Fischer van de Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich. „We bestuderen gevallen van extreem weer tot nog toe hoofdzakelijk geïsoleerd.” Maar het wordt steeds duidelijker dat gebeurtenissen op verschillende plekken in de wereld een gemeenschappelijke oorzaak kunnen hebben. „De hittegolf in Rusland en de overstromingen in Pakistan, in 2010, waren met elkaar verbonden”, zegt Fischer. Dat beaamt Coumou. Hij publiceerde er vorig jaar over. In beide gevallen lag de oorzaak in de straalstroom, een sterke westenwind op zo’n 9 à 10 kilometer hoogte. Hij markeert de grens tussen koude noordelijke en warme zuidelijke lucht. Doordat het Arctisch gebied sneller opwarmt dan het wereldwijde gemiddelde, is het contrast tussen koude noordelijke en warme zuidelijke lucht verkleind. De straalstroom is daardoor ’s zomers in kracht afgenomen. Soms slingert hij zich helemaal om een hoge- of lagedrukgebied heen, waardoor dat ingeklemd raakt en wekenlang op dezelfde plek kan blijven. Dat gebeurde in de zomer van 2010, met een hogedrukgebied boven Rusland en een lagedrukgebied boven Pakistan. Volgens Coumou hingen ook de drie extreme gebeurtenissen in de zomer van 2021 met elkaar samen „via de dynamiek van de straalstroom”.

Onmogelijk om te leven

De tot nog toe beperkte blik van de wetenschap is trouwens niet alleen geografisch, zegt Fischer. „Bij extreem weer hebben we ons lang beperkt tot alleen temperatuur of alleen neerslag.” Terwijl extremen ook gecombineerd voorkomen. Het IPCC besteedt in zijn laatste rapport voor het eerst aandacht aan deze compound events. Zo gaat hitte vaak samen met droogte. „Voor Nederland kan ook de combinatie van hevige regenval en stormvloed voor extra risico’s zorgen”, zegt Fischer. Een combinatie waar veel zorgen over zijn is die van hitte met hoge vochtigheid. Door de opwarming wordt het op sommige plekken in de wereld zo heet dat het, gecombineerd met hoge vochtigheid, voor mens en dier fysiologisch onmogelijk wordt om er – zonder hulpmiddelen – te leven. Bij hogere temperaturen moet het lichaam meer warmte afvoeren, maar het zweten wordt belemmerd door de hoge luchtvochtigheid.

Fischer zegt meer onderzoek te willen gaan doen aan deze gecombineerde gebeurtenissen. Hij zegt dat de kennis over extreem weer snel toeneemt. Hij heeft vorig jaar een studie gepubliceerd over de toekomstige kans op onverwacht extreem weer, zoals de hittegolf in het westen van Canada. Gebeurtenissen die, in zijn woorden, record-shattering zijn. De kans erop blijkt samen te hangen met de mate van opwarming. „Bij snellere opwarming is de kans groter dat je na tien, twintig of dertig jaar opeens een grote sprong maakt in de maximale temperatuur, of de hoeveelheid neerslag.” En juist sinds de jaren 80, zegt hij, is er sprake van versnelde opwarming, hoofdzakelijk doordat de hoeveelheid broeikasgassen is toegenomen die de mens van jaar op jaar in de atmosfeer brengt. Vandaar dat er de laatste decennia zoveel buitenproportioneel extreem weer wordt gezien. „Het is dus zaak om de opwarming zo snel mogelijk af te remmen.”

Ook Coumou zegt dat de kennis snel toeneemt. Zelf probeert hij onder meer de voorspelbaarheid van het Europese zomerweer te verbeteren, via kunstmatige intelligentie.

Coumou vraagt zich af hoe snel de mens de huidige snelle opwarming zal weten af te buigen. Het komende decennium zal die zich zeker nog doorzetten. En dus kunnen we de nodige onverwacht heftige weersgebeurtenissen verwachten. „Om eerlijk te zijn ben ik niet heel optimistisch”, zei hij tijdens zijn oratie. „Maar pessimistisch ben ik ook niet. Duurzame energie is snel goedkoper geworden, overheden hebben ambitieuze doelen gesteld. Dat geeft wat hoop.”