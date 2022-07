Wachten in de stank van poep en plas

Firat (27) wrijft de slaap uit zijn ogen. Zijn hoofd rust op een zwarte rugtas, een wit flinterdun dekentje scheidt zijn lichaam van de harde verdroogde grasbodem. Om heen bakjes met bouillonresten, lege waterflesjes en weggegooide boterhammen. Al uren ligt hij daar, in de schaduw van een boom op de heetste dag van het jaar.

Als Firat opkijkt, ziet hij een oudere man in het gras bidden naast een sloot, uitkijkend op aardappelvelden. Achter hem neemt een gezin met drie kinderen plaats op een smoezelig dekentje. Het jongste kind hoest schel. Rondom Firat lopen, staan, liggen, bellen, zitten, turen en zweten twee- tot driehonderd andere mensen. Wachtend op een plek achter de hekken van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Maar de hekken van het aanmeldcentrum zijn deze dinsdagmiddag dicht. Het is vol. Al wekenlang.

De Turkse Firat kwam maandagmiddag aan in Ter Apel. Hij gaf zijn vingerafdrukken af bij de Immigratie- en Naturalistiedienst (IND) in Ter Apel, kreeg een registratiedocument en werd met tientallen anderen in een bus naar een slaapplek gebracht. ’s Avonds kwamen ze aan bij Van der Valk in het Groningse Zuidbroek.

Een hotel, hij kon het niet geloven. Maar toen reed de bus het hotel voorbij en stopte die bij een sporthal erachter. Daar stonden veldbedjes klaar voor zo’n honderd asielzoekers. Dinsdagochtend bracht de bus hen weer terug naar Ter Apel, waar hij sinds acht uur ’s ochtends uitkijkt op de gesloten poorten van het aanmeldcentrum. „Niemand vertelt ons wat er gaat gebeuren”, zegt hij in het Engels.

Niemand ook die zijn vragen kan beantwoorden.

Foto Kees van de Veen

Vanaf begin juli slapen bijna dagelijks tientallen tot honderden asielzoekers buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het centrum heeft niet genoeg plek om alle mensen op te vangen. En gemeente Westerwolde, waartoe Ter Apel behoort, heeft enkele maanden geleden al laten weten dat zij de problemen niet kan oplossen: vol is vol. De solidariteit moet van de rest van het land komen.

Maar elders in het land is er ook niet genoeg plek om mensen op te vangen. En daarom zit Firat, samen met twee andere Turkse mannen, uit te kijken op de gesloten ingang van het aanmeldcentrum.

NRC volgde de week van Firat en twee van zijn Turkse lotgenoten.

Firat (midden), de asielzoeker uit Turkije. Foto Kees van de Veen



DINSDAG 16:15 UUR

Het is de heetste dag van het jaar: 37 graden in Ter Apel. Op een grasveld voor de poorten van het aanmeldcentrum staan grote luifeltenten. Daaronder, in de broeierige hitte, schuilen zo’n honderd mensen voor de zon. Ze liggen op dekentjes en stukken karton, omringd door lege plastic flesjes, voedselresten en ander afval. De tenten zijn op 12 juli door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op het grasveld geplaatst, zodat wachtende asielzoekers ten minste een dak boven hun hoofd hebben tegen de zon en regen. „Tsunami, ici”, zegt een Algerijnse jongen wijzend naar de rotzooi in de tent.

Aan de zijkant van de tenten hangt de geur van poep en urine – er staan acht dixi’s op nog geen vijf meter afstand van waar de mensen slapen. Wie de deur opendoet, ziet vliegen op zich afkomen. De toiletten zitten vol poep, de drollen steken bijna boven de wc-bril uit. Ook in de bosjes rondom het terrein liggen overal gebruikte luiers, slierten wc-papier en mensendrollen.

„No sit, no soap, bad toilet”, vat een man uit Syrië de situatie samen. Hij ligt samen met zijn vader en zestienjarige zoon naast de ingang. Ze hebben dekentjes vastgeknoopt aan de dranghekken – een geïmproviseerde tent om onder te schuilen.

Firat zit een stukje verderop, tussen de bomen en auto’s. Hij verliet Turkije omdat hij als student in 2016 en 2017 demonstreerde voor de Koerden en voor homorechten. „Ik werd opgepakt, zat acht maanden in de cel en mocht daarna het land niet uit.” Hij vluchtte. „Ik zat drie dagen achterin een vrachtwagen vanuit Griekenland.” Maandag kwam hij aan in Nederland.

Men slaapt naast overvolle dixi’s (boven) en moet leven in troep en smerigheid.

Foto Kees van de Veen Foto Kees van de Veen Men slaapt naast overvolle dixi’s (boven) en moet leven in troep en smerigheid.

Foto’s Kees van de Veen

Hier in Ter Apel ontmoette hij de twee andere Turkse mannen, die naast hem zitten. De stille student Omer (24) die een paar zinnetjes Engels spreekt, en de oudere Gurkan (47), die wat Nederlandse woordjes kent omdat hij twintig jaar geleden twee jaar in Nederland werkte als vrachtwagenchauffeur. De drie willen omwille van privacy alleen hun voornaam in de krant.

De drie dragen allen een grijs armbandje, wat betekent dat ze geregistreerd zijn bij de IND, maar nog geen gesprek hebben gehad bij de Vreemdelingenpolitie, en nog niet zijn geïnterviewd door de IND. Gesprekken die alleen in Ter Apel plaatsvinden. Pas daarna kunnen ze een asielaanvraag doen, en hebben ze recht op leefgeld, zorg en een asielplek. Op die gesprekken wachten ze nu. Firat: „Je weet niet wanneer je naar binnen mag, ze accepteren mensen willekeurig bij de poort.”

DINSDAG 18:16 UUR

Opeens veren de drie op, ze zien dat de poort van het aanmeldcentrum opengaat. Een kar wordt naar buiten geduwd, met daarin twee grote ijzeren pannen. Het avondeten. Firat en zijn twee metgezellen beginnen te overleggen. „We zijn voorzichtig”, zegt Firat. „We hebben gehoord dat er zakkenrollers zijn die je in de rij voor het eten bestelen.”

Één voor één lopen ze naar de kar, waar tientallen mensen een schep rijst met kip of een aardappelbrij met wortel krijgen. „Waarschijnlijk moet ik vanavond hier buiten blijven slapen”, verzucht Firat tijdens het eten. Hij heeft nog hoop. „Er zijn geruchten dat ze na het eten mensen selecteren voor de gesprekken.”

Foto Kees van de Veen



DINSDAG 18:44 UUR

Twee bussen komen voor het terrein tot stilstand. Vier COA-medewerkers, herkenbaar aan de portofoons in hun zakken, komen naar buiten. „Als je meegaat in de bus, krijg je een bed”, roepen ze . „Hier is het vol.”

Meteen drommen tientallen mensen om de COA-medewerkers heen. Ze zwaaien met papieren, stellen vragen. Vier beveiligers moeten de groep in toom houden. „Go back!”

Firat hoort het van een afstandje aan. „Wij zijn bang om mee te gaan met de bus”, zegt hij. „Andere asielzoekers zeggen dat als we meegaan, we ons politiegesprek missen.”

DINSDAG 18:51 UUR

Hoe vaak de COA-medewerkers de mensen ook oproepen om de bus in te stappen, niemand van de driehonderd mensen maakt aanstalten. Dat ziet ook Goof van Dormolen, medewerker van Vluchtelingenwerk, die vanavond probeert te helpen „waar het kan”. Hij begrijpt de wachtenden wel. „Als je de mensen vertelt wanneer ze aan de beurt zijn voor hun gesprek, dan pakken ze gerust de bus. Maar die info krijgen ze niet.” Door de het grote aantal wachtenden, voor wie bovendien uiteenlopende procedures gelden, is er „heel moeilijk lijn in de chaos te brengen”, zegt het COA.

Terwijl Van Dormolen bij de ingang de verhalen van de asielzoekers aanhoort, voert een oudere vrouw op de grond naast hem vijf kinderen rijst op een lepel. Het oudste kind is een jaar of drie. Een kleuter trapt verderop tegen een leeg flesje. En een baby ligt bloot te huilen in een buggy. De temperatuur is ruim boven de dertig graden.

De asielzoekers slapen en wachten op stukken karton en dekentjes, en maken tenten van doeken om zich tegen de hitte te beschermen. Foto Kees van de Veen

DINSDAG 19:30 UUR

Een spoedoverleg in het Veiligheidsberaad met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) heeft geen nieuwe besluiten opgeleverd. De zorgen zijn „goed onder de aandacht gebracht”, zegt zijn woordvoerder, en de gesprekken gaan woensdag verder.

De zorgen in Ter Apel spelen al bijna een jaar. In oktober werden mensen opgevangen in grote paviljoententen, toen de GGD waarschuwde voor ziekte-uitbraken: kinderen speelden in het afval en de urinoirs stonden „vol met urine/bruine drab”. In het voorjaar liep Ter Apel weer vol: mensen werden opgevangen in kantoren van de IND en sliepen op vloeren en in kantoorstoelen. En ondanks vele gesprekken tussen gemeenten, Den Haag en de betrokken organisaties, slapen er nu dagelijks honderden mensen buiten. „Een historisch dieptepunt”, volgens Vluchtelingenwerk.

DINSDAG 19:42 UUR

Onder de luifeltenten praat Firat met drie COA-medewerkers. Hij praat en praat en wordt dan apart genomen. Even later is Firat weg.

DINSDAG 20:05 UUR

De twee bussen vertrekken. Leeg.

DINSDAG 20:28 UUR

Het groepje mensen rond twee COA-medewerkers groeit aan tot een menigte. Dertig mensen kunnen binnen overnachten, zo blijkt. Maar wie en waarom blijft onduidelijk.

Zo’n honderd asielzoekers lopen achter twee beveiligers aan naar de zij-ingang van het COA-terrein. Daar gaat een poort open en mogen sommige mensen naar binnen zodra COA-medewerkers hun naam noemen. Het zijn vooral gezinnen met kleine kinderen die worden opgeroepen.

De rest blijft achter.

DINSDAG 20:59 UUR

Firat appt. Hij is binnen op het COA-terrein, waar precies is onduidelijk „Ik heb een kamer, het is oké”, appt hij. Hoe lukte dat? „Ik heb mijn situatie uitgelegd en mijn zorgen uitgesproken. Maar ze zeggen dat dit alleen voor vanavond een oplossing is .”

Foto Kees van de Veen



WOENSDAG 09:07 UUR

Omer zit in de luifeltent samen met vrachtwagenchauffeur Gurkan. „Ik werd om vijf uur ’s ochtends wakker door de kou en het licht”, vertelt Omer. Hij heeft geen ontbijt gehad. Ook is niemand vanochtend binnen gelaten. „Ik heb honger ”, zegt Omer. Hij moet het doen met een flesje AA-drank.

WOENSDAG 11:09 UUR

Tientallen mensen rennen naar de poort van het aanmeldcentrum. Het is minder warm dan dinsdag, maar nog steeds boven de dertig graden. Ze steken hun armen door de tralies van het hek voor een flesje water.

WOENSDAG 18:06 UUR

Een onweersbui dreigt los te barsten deze avond. Daarom is besloten de luifeltenten te sluiten, vertelt een COA-woordvoerder die langsrijdt. Alle dekens worden weggegooid en niemand mag onder de tenten blijven. Tientallen mensen, onder wie Gurkan, zijn al vertrokken met de bus naar een noodopvang elders in het land, maar nog steeds staan zo’n honderd mensen voor de poort.

Foto Kees van de Veen

WOENSDAG 19:57 UUR

Staatssecretaris Van der Burg maakt na een crisisoverleg bekend dat asielzoekers op drie grote cruiseschepen opgevangen gaan worden. Waar en hoe is nog onduidelijk. Maar de situatie in Ter Apel zal „de komende dagen, misschien wel weken nog zo doorgaan”, aldus de staatssecretaris.

WOENSDAG 21:32 UUR

Gurkan belt. Hij is op een brandweerkazerne in Almere, samen met tientallen anderen. Hij slaapt in een stapelbed met zes anderen op de kamer. „Er is een douche, eten en een wasmachine”, vertelt hij blij.

DONDERDAG 08:35 UUR

Het regende vannacht. Omer bleef buiten, maar mocht ’s avonds toch binnen slapen. Hij kreeg ontbijt en nam een douche. „We sliepen op de grond in een wachtruimte onder een dekentje”, vertelt hij. Maar sinds zes uur vanochtend staat hij weer buiten. „COA zei dat het vol is binnen, dus wacht ik weer af. Ja, buiten. Ik geef nooit op.”

DONDERDAG 19:37 UUR

Omer staat nooit vooraan bij de poort, schreeuwt niet tegen COA-medewerkers, wacht altijd geduldig af. Hij is de enige die nog buiten staat. Om 12 uur mocht een groep van twintig mensen naar binnen. „Zij werden weer willekeurig uitgekozen, maar ik mocht niet mee.”

Foto Kees van de Veen



VRIJDAG 10:14 uur

Firat staat weer buiten. ’s Ochtends heeft hij zijn gesprek gehad bij de Vreemdelingenpolitie, nu wacht hij weer op een bus. „Naar Budel”, appt hij. Ook Omer staat weer buiten, nadat hij vannacht binnen mocht slapen in de wachtruimte. En Gurkan weet net als Omer niet hoe lang hij nog moet wachten voor hun gesprek bij de Vreemdelingenpolitie en IND. Slechts sporadisch kwam een COA-medewerker naar buiten. Maar antwoorden op hun vragen kregen ze niet , laat staan een folder of duidelijkheid over hun gesprek bij de Vreemdelingenpolitie.

Firat kreeg dinsdag een bed binnen het COA-terrein, Gurkan woensdag in Almere. Omer mocht alleen enkele nachten binnen slapen, op de vloer van een wachtruimte. „Ze selecteren mensen willekeurig”, vertelde Firat dinsdag. Hij kreeg gelijk. „Alles is volledig afhankelijk van geluk”, appt hij een paar dagen later. „Ik ben uitgeput, ook psychologisch.”

COA zegt in een reactie de situatie „niet wenselijk” te vinden en pleit voor meer opvangplekken in Nederland.

Firat, Omer en Gurkan behoren tot de groeiende groep asielzoekers uit Turkije. Turken waren in juni de op één na grootste groep die asiel aanvroeg in Nederland (430 mensen), na Syriërs (1.918 mensen) en gevolgd door Jemenieten (261) en Afghanen (213 mensen). Het totale aantal asielaanvragen per maand loopt weer op. Na een piek van ruim 5.000 aanvragen in oktober 2021 nam het aantal eerst af. In juni stond de teller weer op bijna 4.000.

Het geimproviseerde kamp voor het aanmeldcentrum bij het IND COA asielcomplex in Ter Apel Foto Kees van de Veen