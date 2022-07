Ik kreeg een berichtje van de enige goede vriend die geen WhatsApp gebruikt, een van de vele dingen die hem bijzonder maken. Het was een foto van een schilderij. Een schets, waarschuwde hij, slechts een schets. Gemaakt door een kunstenares die hij kent en van wie ik met liefde iets aan mijn muur wilde hangen. Amsterdams straatbeeld, warme kleuren. Grachtenpanden, bootjes, fietsen tegen een brug. Haar schildersezel stond op de plek in hartje centrum waar ze was gaan zitten ter inspiratie. „Wat romantisch”, appte mijn vriendje toen ik hem de foto liet zien. Het was zeker een romantische voorstelling, dacht ik. Al was het alleen al omdat er geen rolkoffer of straatvuil te bekennen was.

De goede vriend in kwestie is Andrei, Rus tegen wil en dank. Geboren in het verkeerde land, zoals hij zelf zegt. In de beginmaanden van de oorlog in Oekraïne zag ik hem wegkwijnen op zijn kamer, de hele dag Russische nieuwsprogramma’s en interviews op de achtergrond. Vrolijker werd hij er niet van, maar wegkijken was geen optie. Hij zat met een groot gevoel van schuld en vooral machteloosheid.

Hij besloot vrijwilliger te worden bij een opvang en ontmoette daar Alina, de kunstenares. Ze was samen met haar moeder en een vriend, ook kunstenaar, gevlucht vanuit de zuidelijke havenstad Odessa. Ze verbleven op een boot voor het Java-eiland.

Alina schilderde op haar kleine kamer, Andrei kocht en bracht spullen. Hij werd een soort muze, net als de stad waar ze het mee moest doen, nu de stad waar ze van hield niet meer veilig was. In een van de eerste weken zei hij me dat hij haar wilde helpen schilderijen te verkopen. Alina had hem verteld dat ze nog steeds de huur van haar flat in Oekraïne moest betalen. „Is dat niet knettergek?” zei Andrei. Dat was het. Slechts drie weken geleden werd een appartementencomplex in Odessa nog verwoest door een raketaanval. Huur betalen voor een huis dat er wellicht niet eens meer is, wat een triest beeld.

Een maand geleden ontmoette ik Alina. Ze stelde werk tentoon in een buurtcentrum in Amsterdam-Oost, alles was gemaakt sinds haar vlucht. Ik had haar portfolio daarvoor al eens gezien – optimistisch, kleurrijk werk, ook van Odessa. Nu hing er donkerder, deprimerender werk. Oorlogsbeeld, bedoeld als therapie. Trauma op canvas, verdriet in elke penseelstreek. Ze stond mensen met Andrei als tolk wat beduusd te woord. Ze moest praten over iets waarover ze liever niet praatte. Ik vond haar schilderijen prachtig en zei Alina dat deprimerende beelden ook heel mooi konden zijn. Ze glimlachte en was het met me eens.

Te midden van de oorlogsverwerking hing dat opgewekte beeld van Amsterdam. De bootjes op het water, elke keer die fietsen. Ik zei dat ik het een eer zou vinden als ze wat voor mij wilde schilderen.

Inmiddels zit Alina niet meer op die boot, maar in een hotel elders in de stad. Het is er te klein om te schilderen. Andrei zou graag een ruimte voor haar vinden. Tot die tijd zit ze met haar ezel op straat, de ellende wegschilderend.

Frank Huiskamp vervangt de komende weken Marcel van Roosmalen.