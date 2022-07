Vlaardingen en zijn desolate aantrekkelijkheid

Onvergetelijke beelden. Ik zit bij mijn vader achter op de fiets. We gaan over een dijk. Langs de weg onmeetbaar hoge bomen, in de afgronden beneden monumentale huizen. Die dijk is voor mij hoger dan de hoogste berg die ik van prentenboeken ken. Ik ben drie.

In een andere fietsgebonden herinnering aan Vlaardingen zie ik een reusachtig schip door een rivier varen, breed als een meer en diep als de zee. Oerindrukken: hoogte, diepte, verte, grootsheid, wonderen. De ontdekking van de wereld, daar.

Uit bittere ervaring ken ik de bedrieglijkheid van het geheugen. Eerst poolshoogte nemen met mijn vader, dan verder op de fiets. Vlaardingen is minder erg dan ik dacht. Typische havenstad, ruwe bolster vol verweerde monumenten, opvallend vaak in ongerestaureerde staat. De Grote Kerk werpt een middeleeuwse schaduw over de Markt, die er als een ring omheen ligt, badend in een half macaber, half gezellig semi-duister. Ik voel me vreemd thuis. Vlaardingen heeft wat Dordrecht heeft, een soort desolate aantrekkelijkheid.

Hier streken mijn ouders in 1968 neer toen mijn vader er een baan vond. Keurig buurtje, nette mensen zoals buurman Edelschaap, die mijn leven redde door me met zijn Renault 8 naar het ziekenhuis te brengen toen ik bleekmiddel had ingeslikt. Doodsschrik scherpt de blik. De verpleegster die me na het leegpompen van mijn maag een snoepje gaf, zou ik nog blind herkennen.

Er was geen auto, dus mijn ouders fietsten. Vanwege de vervuilingsoverlast zochten ze zoveel mogelijk het platteland op. Regelmatig kwamen autootjes met een megafoon op het dak de nadering van een gifwolk melden. Dan gingen ramen en deuren dicht tot het sein op veilig sprong. Daar, achter op een fiets op weg naar schone lucht, heb ik mijn eerste blijvende herinneringen ingeademd.

Met de Zwaluw rijd ik vanaf ons huisje richting haven. Via de Marnixlaan kom ik in een bijna landelijk niemandsland tussen Westwijk en centrum. Dan rijd ik op de Maassluissedijk de dijkherinnering binnen, echter dan echt. De bomen nog hoger, de huizen onderaan de dijk precies zoals ik dacht. Alleen de schaal klopt niet. Het dijklichaam is geen schim van de berg in mijn hoofd, hooguit tien meter. Toch zijn de beelden even indrukwekkend als destijds. Ik zie zo puur als toen mijn vroegste indrukken herleven. Verwondering sterft nooit.

Dat schip kan overal geweest zijn. Maar ik heb de haven nog niet bereikt of ik zie aan de horizon de Maas liggen. Spoor en Galgkade over, door op de Westhavenkade en daar is hij, aan beide kanten geflankeerd door tanks, fabrieken, schoorstenen en aangemeerde schepen. Verderop ploegt een binnenvaartscheepje brommend tegen de stroom in. Dan naderen de grote jongens. Eerst een enorm containerschip, daarna de Navita uit Madeira. Zoiets kan mijn oerschip zijn geweest. Hoog als een flatgebouw, rank als een kano. Het gordijn van het geheugen opent zich en daar ligt poedelnaakt het wonder dat je toen niet kon verwoorden maar wel voelde; dat zoiets niet omsloeg en niet zonk. Daar gaat hij, kaarsrecht langzaam als een oude heer van stand met een rollator.

Ik denk aan die dijk. Misschien was dat zeeschip van destijds een kottertje van twintig meter. Het kinderoog maakt alles groter. Ik vermoed dat ik in 1968 die indrukken onderging zoals geen kind nu meer zou kunnen. Dat heeft op die leeftijd alles al gezien, kiekt later achteloos een Insta-plaatje en vergeet. Wij hadden geen internet en geen tv. Er was één realiteit, de echte. Wat die vermag, ontdek ik nu.

„Géén foto’s maken!”, brulde ik mijn kinderen toe toen ze in een prachtig sneeuwlandschap hun smartphones uit de zakken trokken, „dan bevriest de ervaring!” Het beeld wordt de norm die de ontvankelijkheid voor alle volgende ervaringen in de weg zit. Dan moet het voortaan net zo mooi als toen zijn, maar dat kan niet, want je kunt alleen ervaren in het nu. Terwijl de niet vereeuwigde herinneringen je veranderen door in je fantasie te transformeren tot de openbaring die ze altijd zullen blijven. Dat ik ooit zo gelijk zou krijgen, bedenk ik op een bankje aan de Maaskade, terwijl ik de Navita aan de einder zie verdwijnen. Ik zie nog steeds iets onbeschrijflijks, de reus die blijft drijven. De realitycheck corrigeert het geheugen, niet het mysterie. Bevredigd fiets ik via de Westhavenkade in bedremmeld kindertempo terug naar af.