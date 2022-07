Met een vriendin uit het verre Overijssel bezoek ik het fotomuseum in Rotterdam. We kunnen eerst de ingang niet vinden. Het museum ligt op de Kop van Zuid, dat de afgelopen decennia van een verlopen havengebied is verwolkenkrabt tot luxe hotspot, zolang je noordwaarts kijkt. Zo wordt het ook gepromoot: éven de Erasmusbrug over en je staat in het stadscentrum!

Binnen is het koel, hoog en leeg. Zonder polo en bermuda vallen we op. We lopen langs de tentoonstelling Typisch Nederlands van fotograaf Jan Dirk van der Burg. Hij legt kneuterig Nederland vast: vierkant en rond geknipte heggen, gefiguurzaagde houten letters HOME die mensen voor de vitrage zetten. Witte steenarenden op een grindtegel op het gazon. Creatief beplakte kliko’s om ze minder lelijk te maken. En natuurlijk boeddha’s. Hoe typisch Nederlands is een boeddha in de tuin!

Het zijn altijd vrouwen die een boeddha willen, ontdekte de fotograaf.

Op een steenworp afstand van het fotomuseum ligt de Afrikaanderwijk, in stadsdeel Feijenoord. Een typisch Nederlandse migrantenwijk met café De Buurvrouw, gerund door een kordate eigenaresse die vindt dat je niet moet zeuren over ‘de ander’ want we zijn allemaal mensen, niet dan? De cafégangers komen eind van de ochtend langs voor een koffie (maar wel geel met een kraagje) en mopperen gemoedelijk op de hitte in de versteende straten, op de metro die lawaaierig langs rijdt en op de gestegen prijzen.

Loop mee verder de wijk in. Daar niet de dichte plinten en marmeren balies van de Kop van Zuid. Hier lonken dierenwinkel Pretoria, privéhuis Climax, Moes Telecom, Jungle grill, Café Bar Dynasty, Snackbar Pretoria, bakkerij Fes en restaurant Meram (geen alcohol, wel alle Turkse gerechten die je kunt verzinnen én waterpijp) Typisch Nederlands, toch?

Wat vindt hij nou typisch Nederlands? De oudere Turks-Nederlandse man die een theetje drinkt in de zon kijkt of hij examen moet doen. „Laagland?”, probeert hij. „Moeras?”

Wat bedoel je, vraagt ook de Antilliaans-Nederlandse Johnny (51), een tikje argwanend. Hij zit met een groepje mannen in de schaduw in het Afrikaanderpark, midden in de wijk. „Rutte?”

„Wat wil ze”, vraagt Rubio (69) vanuit zijn scootmobiel.

„Ze wil weten wat wij typisch Nederlands vinden.”

De mannen in het park kijken elkaar vragend aan.

Johnny: „Je bent in de verkeerde wijk. Kijk rond dan. Marokkanen, Turken, Somaliërs, Cabo’s, Arubanen...”

Dan zegt er een: „Belasting betalen.”

Een ander grinnikend: „Regels, regels, regels.”

De derde: „Nederlandse nasi! Patatje oorlog.”

Ze lachen. Net als boeddha.

Sheila Kamerman vervangt deze vrijdag Christiaan Weijts.