Twitter voelt de gevolgen van de Musk-soap

In de zomer waarin socialemediabedrijf Twitter de overname door miljardair Elon Musk onzeker zag worden, krijgt het Amerikaanse concern meer slecht nieuws te verduren. Anders dan werd verwacht, heeft Twitter in het tweede kwartaal namelijk niet méér, maar juist minder omgezet dan een jaar geleden. Beleggers schrokken daar overigens niet heel erg van: de beurskoers opende vrijdag vlak.

Zette Twitter in de voorjaarsmaanden van vorig jaar nog een kleine 1,2 miljard dollar (1,2 miljard euro) om, nu was dat 1 procent minder, terwijl op ruim 1,3 miljard dollar werd gerekend. Doordat de kosten de afgelopen maanden scherp opliepen, blijft Twitter bovendien met een fors verlies inzitten: 270 miljoen dollar, na een winst van bijna 66 miljoen in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Het techbedrijf wijt die tegenvallende resultaten aan de aarzelende houding bij adverteerders, waar Twitter voor zijn inkomsten sterk op leunt. Dat heeft een algemene reden, waar ook andere techbedrijven last van hebben: het afkoelen van economieën wereldwijd. Maar ook de „onzekerheid rondom de onafgeronde overname” door Musk trof Twitter hard. Tegelijkertijd groeide het aantal vaste gebruikers hard, met ruim een achtste op jaarbasis.

Elon Musk, oprichter van autobouwer Tesla en de rijkste man op aarde, kondigde eind april aan dat hij Twitter wilde overnemen. De ondernemer (51) deed een bod van 44 miljard dollar, omgerekend zo’n 54 dollar per aandeel. Aanvankelijk probeerde de Twitter-top zich nog te verzetten tegen het voorstel, maar toen bleek dat Musk al had ingepraat op grote aandeelhouders ging het bedrijf alsnog akkoord.

Door Twitter van de beurs te halen hoopte Musk sneller veranderingen te kunnen doorvoeren. Zo wilde hij het bedrijf bijvoorbeeld minder afhankelijk maken van advertenties, en ook abonnementen gaan aanbieden.

Nadat de voorlopige contracten waren getekend, begon Musk terug te krabbelen. Terwijl met name techaandelen op beurzen wereldwijd aan een duikvlucht begonnen, beschuldigde de Tesla-oprichter zijn prooi van contractbreuk. Twitter zou onvoldoende duidelijkheid hebben gegeven over het aantal spamaccounts op het platform, wat volgens de koper voldoende reden was om zonder consequenties van de afspraken te kunnen afzien.

Twitter accepteerde dat niet zomaar en noemt de argumentatie van Musk „ongeldig en onrechtmatig”. Het concern probeert nu via de rechter de techondernemer alsnog aan de gemaakte afspraken te houden. Musk probeerde die rechtszaak te rekken tot volgend jaar, maar een Amerikaanse rechter besloot deze week anders. De zaak dient in oktober.

Net als bij de vorige resultaten wilde Twitter vrijdag bij zijn jaarcijfers geen toelichting geven vanwege de nog niet afgeronde overname. Wel herhaalde het bedrijf wat het een week eerder ook al in een bericht aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC schreef – dat er nog slechts één horde is die de overname in de weg kan staan: de eigen aandeelhouders. Wanneer die zich moeten uitspreken over de overnameplannen, moet nog blijken.