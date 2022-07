Trump ‘verraadde zijn eed en gaf groen licht voor geweld’ zegt commissie

Tijdens de achtste hoorzitting van de commissie die onderzoek doet naar de Capitoolbestorming van vorig jaar, werd diep ingegaan op de rol die voormalig president Donald Trump speelde. Meerdere getuigen vertelden donderdagavond dat hij zich passief gedroeg tijdens de bijna drie uur durende aanval. Hij gaf volgens hen daarmee groen licht voor de geweldplegingen.

Aan de hand van getuigenissen van enkele van de belangrijkste medewerkers van Trump, waaronder zijn plaatsvervangend nationale veiligheidsadviseur en zijn woordvoerster, beschuldigde de commissie de president ervan zijn plicht te hebben verzaakt om het Congres te beschermen. Hij deed niets om te helpen terwijl hij de aanval live op televisie zag plaatsvinden.

„Deze man van ongebreidelde destructieve energie kon op 6 januari 187 minuten lang niet worden verplaatst”, zei voorzitter Bennie Thompson in zijn openingstoespraak. „Niet door zijn assistenten, niet door zijn bondgenoten, niet door de gewelddadige relschoppers, of de wanhopige smeekbeden van degenen die de menigte het hoofd boden. Hij was niet te verplaatsen.”

Thompson, die vanwege een coronabesmetting via een videoverbinding sprak, benadrukte dat er voor de aanval op het Capitool verantwoording moet worden afgelegd, „helemaal tot aan het Oval Office”.

Adam Kinzinger, een van de Republikeinse commissieleden, stelde vervolgens dat de president zelfs tevreden was over het geweld. Volgens hem bereikte de menigte het doel van president Trump, dus „koos hij ervoor om niet in te grijpen.”

Mike Pence

Een andere getuige, die anoniem bleef, vertelde dat agenten van de geheime dienst die vice-president Mike Pence bewaakten, via de radio afscheid namen van familieleden omdat ze vreesden voor hun veiligheid.

Sommige bestormers van het Capitool waren naarstig naar hem op zoek nadat Trump eerder in een tweet Pence had verweten „niet de moed te hebben gehad ons land en onze grondwet te verdedigen”. Buiten stond een provisorische galg klaar en betogers lieten weten Pence te willen „ophangen”.

Lees ook: Terwijl de democratie wankelde, keek Trump glunderend tv

Matthew Pottinger, de plaatsvervangend nationale veiligheidsadviseur van Trump, en Sarah Matthews, de plaatsvervangend perssecretaris, zeiden beiden dat de tweet olie op het vuur gooide. „Hij had dat niet moeten doen”, zei Sarah Matthews. „Hij had tegen deze mensen moeten zeggen dat ze naar huis moesten gaan en het geweld moeten veroordelen.”

In september worden er nieuwe hoorzittingen gehouden als nieuw bewijsmateriaal en getuigen blijven binnenstromen, zei vicevoorzitter Liz Cheney aan het begin van de bijeenkomst. „Deuren zijn geopend, nieuwe dagvaardingen zijn uitgevaardigd en de dam begint te breken.”