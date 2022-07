Trump-adviseur Steve Bannon veroordeeld voor ‘minachting Congres’

Steve Bannon, de voormalige rechterhand van oud-president van de VS Donald Trump, is vrijdag door een jury veroordeeld voor ‘minachten van het Congres’. Dat melden internationale persbureaus. Eind oktober bepaalt een federale rechter de hoogte van zijn straf. De prominente figuur in de Alt Right-beweging wacht een boete van maximaal 200.000 dollar en een celstraf van tussen de zestig dagen en twee jaar.

De 68-jarige Bannon werd opgeroepen om te getuigen voor de commissie van het Amerikaanse Congres die de Capitoolbestorming van 6 januari 2021 onderzoekt. Dat weigerde hij, evenals het verschaffen van de documentatie waar de commissie om verzocht. Op beide punten bevond de jury hem vrijdag schuldig aan het zogeheten ‘minachten van het Congres’, een veroordeling die voor het laatst in 1974 rond het Watergate-schandaal werd uitgesproken.

Bannon had zijn weigering te getuigen voor de Congres-onderzoekscommissie gestaafd met een beroep op vermeende immuniteit, dat hij dacht te kunnen ontlenen aan een soort indirect executive privilege. Daarmee kunnen presidenten en andere leden van de uitvoerende macht het Congres informatie onthouden als die vertrouwelijk is. Later, kort voordat hij vervolgd werd, had Bannon gezegd toch te willen getuigen. Maar volgens de openbare aanklager had hij eerder al voldoende kans gehad en meerdere deadlines gemist, en daarmee de wet overtreden.

Na zijn veroordeling zei Bannon tegen bij de rechtbank verzamelde verslaggevers vrijdag „een slag” te hebben verloren. Maar: „We gaan deze oorlog niet verliezen.” Zijn advocaat zei te verwachten dat het oordeel in hoger beroep niet standhoudt. „Dit is ronde één”, aldus de raadsman.