Trend zet door: vakantie in eigen land

Na twee coronazomers gaat ruim driekwart van de Nederlanders op vakantie. Opvallend: Nederlanders gaan nog steeds graag in eigen land op vakantie. Een trend die tijdens de pandemie werd ingezet, zet nu door. Ook de stijgende inflatie speelt een rol; geldgebrek is voor een deel van de bevolking zelfs reden om thuis te blijven.

Wie de grenzen oversteekt, neemt vaak het vliegtuig, het populairste vervoermiddel voor de Nederlandse reiziger, ondanks de lange wachtrijen en vertragingen op Schiphol. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) gaat 46 procent met het vliegtuig. In juli 2021 was dat nog 43 procent. Vooral jonge vakantiegangers reizen veel meer met het vliegtuig dan met de auto. Alternatieven vanwege de drukte op Schiphol zijn andere vliegvelden of ander vervoer.

In Nederland kiest 6 procent van de reizigers de trein voor een vakantie in Europa, vaak als klimaatvriendelijk alternatief. Ondanks de populariteit van de meer bekende vervoermiddelen, is er steeds meer animo voor reizen per trein. Petra de Kok, woordvoerder van TUI, legt uit dat de trein gewild is voor met name stedentrips. „In samenwerking met GreenCityTrip hebben wij treinreizen naar zes Europese steden en die worden almaar populairder.”

Maar de zomervakantie draait voor de Nederlandse reiziger toch vooral om het opzoeken van de zon. „Vakanties naar bestemmingen als Spanje, Griekenland en Turkije zijn het meest geboekt. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao zijn enorm in trek sinds corona”, vertelt de woordvoerder. „Sinds half januari waren er minder coronarestricties in zowel Nederland als het buitenland. Vanaf toen zijn veel mensen een vlucht gaan boeken.” Dit is nog voordat Schiphol zoveel problemen kreeg, zegt de woordvoerder. „Vliegen vanaf deze luchthaven is voor veel mensen nou eenmaal de goedkoopste en meest efficiënte manier om naar Kreta, Mallorca of de Canarische Eilanden te reizen.”

TREINREIZIGER - ‘Als je ticket op tijd boekt, is het prima te betalen’

Maxim Luttmer (53), reist per trein met en zijn vrouw Annamaria (49) en hun twee tienerdochters, vanaf station Utrecht. „Wij reizen als gezin bijna elke zomer met de trein naar een bestemming in Europa. Treinreizen vinden we comfortabeler en minder stressvol dan het vliegtuig. Deze reis leggen we voor de helft met de trein af, de andere helft met een huurauto. Van de auto krijg ik stress, maar de combinatie is prima te doen. Klimaatverandering is voor ons een heel belangrijke reden de trein te pakken. Ik ben adviseur op gebied van klimaat en energie voor het bedrijfsleven, toevallig is de NS een van mijn opdrachtgevers. We bezitten geen auto – ook om praktische redenen. Die hadden we ooit wel, maar we kwamen erachter dat we prima zonder kunnen. We wonen midden in de stad, we kunnen alles met de fiets doen. Soms maken we gebruik van een deelauto.

„Vanaf Utrecht reizen we naar München, van daar pakken we de auto naar Noord-Italië. Later rijden we terug naar München om onze reis naar Boedapest met de trein te vervolgen. Annamaria is Hongaars, dat is de reden dat we die kant op gaan. Maar als we in de winterperiode Hongarije willen bezoeken nemen we het vliegtuig. Voor ons loont een lange treinreis niet voor een weekje vakantie in de winter. Vliegen is te goedkoop, het moet andersom zijn. Als je het treinticket op tijd boekt, is het prima te betalen. We houden het ook leuk door een overstap voor wat rust. De aansluitingen mogen wel wat beter, zeker in Duitsland. Ooit ging een trein direct naar München, nu niet meer. Maar als je goed plant, blijft de trein een fijnere en bewustere manier van reizen.”

VLIEGTUIGPASSAGIER - ‘Het voertuig moet de reis waard zijn’

André van Dalsem (61) staat met zijn zoon François van Dalsem (28) naar de vliegtijden op het bord te turen in de vertrekhal op Schiphol. Moeder wacht een stukje verderop met de bagage. Hun vlucht staat nog niet op het bord. Het is half elf ’s ochtends en het gezin uit Amersfoort vliegt pas over vijf uur richting de Filippijnen, naar familie. André ontmoette daar 30 jaar geleden zijn vrouw. Samen kregen ze François. Nu gaat een neef daar trouwen: „Toch wel een reden om de lange rijen op Schiphol te trotseren”, aldus André. Sommige familieleden hebben ze vijf à zes jaar niet gezien, langer dan normaal vanwege de pandemie. „Liever nemen we de auto of de trein als we reizen”, zegt Van Dalsem. Niet per se vanwege het klimaat, maar „gewoon veel minder gedoe”. Normaal gaat het gezin niet op de meest standaard vakanties: „Naar Zweden of Hongarije, bijvoorbeeld. Het moet een beetje avontuurlijk blijven.”

De klimaatcrisis gaat op grote schaal voorlopig geen rol spelen in het reisgedrag, denkt André. „Mijn overwegingen werk ik af via een top drie, en ik denk dat dat voor vele andere reizigers ook zo werkt.” Op één staat het financiële plaatje: mensen moeten het kunnen betalen. Op twee: de tijd. Iemand die een weekend naar Portugal gaat, gaat niet meer dan een dag besteden aan bijvoorbeeld een treinreis. „Het voertuig moet de reis waard zijn.” Daarna kijkt hij naar comfort: „De trein zit veel beter en je hoeft niet in lange wachtrijen te staan.” Daar kan ook het klimaat een rol, maar dit komt waarschijnlijk op de laatste plaats bij veel mensen. „Zolang de treinen veel tijd kosten en duur zijn, is het voor velen nog geen goed alternatief.”

AUTOMOBILIST - ‘Je kinderen af en toe andere omgeving laten zien’

Reizen doen Heleen en Mark van der Meij bij voorkeur per auto. Ze zijn met zoon, dochter, hond en Volvo op weg naar Frankrijk en pauzeren bij Hazeldonk, langs de snelweg op de grens met Vlaanderen.

Over een dag zullen ze arriveren in de Dordogne voor een week op de camping en daarna trekken ze naar een huis van zijn ouders in de Morvan. Vliegen doen ze zelden; niet alleen is een verre vliegreis milieubelastender dan de auto, maar ook hoef je echt niet naar een ver eiland om een fijne vakantie te hebben. Ze zijn de afgelopen zes jaar in Nederland gebleven. Heleen van der Meij: „Wij hoeven niet zo nodig ver weg omdat andere mensen dat al wel gedaan hebben en wij nog niet.” Nu gaan ze toch. Mark van der Meij: „Het buitenland trekt. Een andere taal. Ander eten. Heuvels en bergen. En je wilt je kinderen af en toe een andere omgeving laten zien.” Heleen van der Meij: „Een andere cultuur. Mooie dorpjes.” Met klimaatverandering houden ze het gehele jaar door rekening, zegt Heleen van der Meij, ze dragen hun steentje bij. „Niet alles nieuw kopen maar de kringloopwinkeltjes afstruinen. En waarom flesjes water meenemen als je onderweg je eigen bidon hebt? Onze kinderen weten niet beter.” Ze zijn er van overtuigd dat klimaatverandering de wereld bedreigt. Mark van der Meij: „Voor de warmte hoef je straks niet naar het zuiden, het warmere klimaat komt naar ons toe.” Ze wonen in Beverwijk en denken wel eens na over de zeespiegelstijging. Dan bedenken ze dat ze misschien ooit het westen van het land moeten verruilen voor hoger gelegen gebieden. Mark van der Meij: „Ik dacht laatst: stel dat de dijken doorbreken, dan hebben we in elk geval nog het huis van mijn ouders in Frankrijk waar we terecht kunnen.”

THUISBLIJVER - ‘Weet je wat een retourtje Marokko nu kost’?

In Marokko is het bloedheet nu, zegt Mohamed Driouech (68) uit Rotterdam. Nóg warmer dan begin van de week in Nederland. „En weet je wat een retourtje Marokko nu kost? Duizend euro!” Dus hij blijft deze zomer lekker thuis. Hij wandelt en fietst, daar houdt hij van. Als het te warm is, zit hij voor de ventilator. Of hij strijkt neer op het bankje op het Afrikaanderplein, stadsdeel Feijenoord. Het is opvallend rustig in de wijk. Iedereen klaagde de afgelopen weken over de „idioot hoge prijzen” voor tickets. Maar na bijna drie jaar reisbeperkingen willen mensen toch weer eens familie bezoeken, zegt Younes Aktitou (25). Hij is jeugdcoach en organiseert activiteiten voor de kinderen in de wijk – meestal blijven er veel kinderen thuis. Nu is, denkt hij, zeventig procent weg. „Hun ouders hebben kennelijk gespaard.”

Abdel (Appie, 45) gaat bij Driouech op de bank zitten. Op de vraag of hij op vakantie gaat, wrijft hij zijn duim tegen zijn middelvinger. „Je kunt niet met lege handen op vakantie.” Het gaat niet alleen om het ticket, zegt hij. „Je moet ook cadeautjes meenemen voor familie.”

„Dan ga je toch naar de Action”, zegt Driouech. De mannen op het bankje schieten in de lach. Abdel, onverstoorbaar: „Tuurlijk, je kunt schoenen meenemen en onderbroeken. Maar je wil daar dan ook eens trakteren of ergens heen. Vakantie is duur.”

Mohamed Driouech knikt: „De tijd dat je in Marokko goedkoop op vakantie kon, is voorbij. Ook daar is alles flink duurder geworden. Eten, benzine, hotels.”

Abdel vertelt dat hij het zónder vakantie al lastig vindt om rond te komen. „Ik doe zo zuinig mogelijk, maar aan het eind van de maand kom ik tekort.”

Driouech heeft nog een tip: Áls je gaat, doe dat in mei. Dan is het hele land groen, En de tickets? „Een retourtje heb je dan voor minder dan 100 euro!”