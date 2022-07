Toezichthouder legt niet alleen Ongehoord Nederland, maar héle publieke omroep onder vergrootglas

Het Commissariaat voor de Media heeft donderdag een „breed onderzoek naar betrouwbaarheid van journalistiek en opinievormend media-aanbod” aangekondigd. Het onderzoek volgt op het recent uitgebrachte rapport van NPO-Ombudsman Margo Smit over Ongehoord Nederland. De presentatoren van die omroep zouden te veel een ‘doorgeefluik’ zijn voor hun gasten en de onjuistheden die zij vertellen. Smit zei daar nadrukkelijk bij dat ook andere omroepen niet altijd vrijuit gaan als het gaat om journalistieke zeden.

Het Commissariaat gaat omroepen nu om informatie vragen over de „processen” die zij hebben ingericht om betrouwbaarheid te waarborgen. Of het Commissariaat deze informatie vervolgens ook inhoudelijk zal doorlichten, door bijvoorbeeld de inhoud of totstandkoming van uitzendingen te onderzoeken, wil een woordvoerder niet zeggen.

Ondanks het brede onderzoek licht het Commissariaat Ongehoord Nederland wel specifiek uit. „Met name” die omroep zou „mogelijk fundamentele normen” gebaseerd op de Mediawet in de wind slaan. Het toezicht houden op de naleving van de Mediawet is de hoofdtaak van het Commissariaat. Als schot voor de boeg moet Ongehoord van de toezichthouder een masterclass over de Mediawet volgen. Dat geldt overigens ook voor de andere nieuwe omroep, Omroep Zwart.

Kelder

Het nieuwe onderzoek wordt gecombineerd met een vorig jaar juli gestart onderzoek naar redactionele onafhankelijkheid. Aanleiding was toen de omstreden documentaire van de VPRO over Sigrid Kaag. Daarnaast lopen er ook onderzoeken naar mogelijke belangenverstrengeling. Een daarvan gaat over het financieren van campagnefilmpjes van Forum voor Democratie door NPO-presentator Jort Kelder.

Het Commissariaat kondigde eerder deze maand ook nog een ander onderzoek aan naar belangenverstrengeling, volgend op het nieuws van BNR dat oud-NPO-voorzitter Shula Rijxman een privérelatie onderhield met een topambtenaar van het ministerie van OCW. Saillant, omdat een NPO-klokkenluider die bij deze ambtenaar aanklopte hier tot diens ongenoegen pas achteraf achterkwam. De klokkenluider wilde problemen aankaarten rond de wettelijke salarisplafonds voor presentatoren.

Die salarissen, ten slotte, staan centraal in weer een ander onderzoek van het Commissariaat. Door onthullingen van opnieuw BNR over Jeroen Pauw, die het salarisplafond zou hebben proberen te omzeilen, vroeg de NPO het Commissariaat om naar dit onderwerp te kijken. Of dit onderzoek alleen over de casus-Pauw gaat, wil het Commissariaat niet zeggen. De manier waarop het Commissariaat toezicht houdt op de naleving van die salarisregels is overigens óók onderwerp van het onderzoek. Zo ontkomt aan de kluwen van ethische kwesties bij de NPO zelfs de toezichthouder zelf niet. Voor dit onderzoek wordt daarom een onafhankelijke externe partij ingeschakeld.