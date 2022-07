Samsung: 191 miljard dollar voor nieuwe chipfabrieken in Texas

De Amerikaanse staat Texas verandert de komende jaren in een centrum van de chipindustrie door een mega-investering van Samsung. De Zuid-Koreaanse chipmaker wil 191 miljard dollar (188 miljard euro) uittrekken voor de aanleg van elf nieuwe grote chipfabrieken rondom de steden Austin en Taylor.

Het is een van de grootste investeringen ooit van een buitenlands bedrijf in de VS. Samsung heeft al een chipfabriek in Austin en is de grootste werkgever in de regio, meldt de lokale krant Austin American Gazette. Samsung (omzet 213 miljard dollar) is al begonnen aan de bouw van een nieuwe fabriek in Texas, een investering ter waarde van 17 miljard dollar. Elf nieuwe fabrieken, te bouwen in de komende twintig jaar, zouden 10.000 extra banen opleveren. Samsung legt zich nog niet vast met de investering van 191 miljard, maar wil met de aankondiging alvast aanspraak maken op mogelijke belastingvoordelen.

Eerder kondigde ook de Nederlandse chipfabrikant NXP volgens The Wall Street Journal aan zijn Texaanse fabriek uit te breiden, een investering van circa 1 miljard dollar.

De VS willen minder afhankelijk worden van chipproductie in Azië (met name Taiwan) en stimuleren fabrikanten om Amerikaanse fabrieken te bouwen. Het doel is de snelgroeiende Chinese chipindustrie de wind uit de zeilen te nemen.

Shoppen

Chipfabrikanten kunnen nu ‘shoppen’ op zoek naar regio’s met het beste vestigingsklimaat. In de VS ligt een plan klaar om 52 miljard dollar aan subsidies te verstrekken voor de ontwikkeling van de Amerikaanse halfgeleidesector. Deze ‘CHIPS Act’ – de afkorting staat voor Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors – lijkt na jarenlang getouwtrek komende week eindelijk door het Congres goedgekeurd te worden. De Amerikaanse chipfabrikant Intel, die twee grote fabrieken bouwt in de staat Ohio, legde al demonstratief de bouwwerkzaamheden stil in om een akkoord voor de CHIPS Act af te dwingen.

Ook de Europese Unie wil, om toekomstige chiptekorten te mijden, meer halfgeleiders binnen de eigen grenzen produceren. De EU keurde begin dit jaar een stimuleringsplan van 43 miljard voor de chipsector goed. In dat kader krijgt Intel 6,8 miljard dollar voor de bouw van een 20 miljard kostende fabriek in het Duitse Magdeburg.

De uitbreidingsplannen van Samsung zullen ook extra omzet leveren voor ASML, de Nederlandse fabrikant die absolute marktmacht heeft als het gaat om de meest geavanceerde lithografiemachines. Afgelopen maand was de top van Samsung in Veldhoven op bezoek en bestelde alvast de nieuwste generatie lithografiemachines – apparaten die 400 miljoen euro per stuk kosten en vanaf 2024 geleverd worden. Ook TSMC en Intel hebben zulke machines besteld.