Rusland hervat gastoevoer pijpleiding Nord Stream 1

Rusland heeft de gastoevoer naar Duitsland via de gaspijpleiding Nord Stream 1 donderdag deels hervat. De pijpleiding was de afgelopen tien dagen dicht voor het reguliere jaarlijkse onderhoud en het was onzeker of er opnieuw gas door zou gaan stromen. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom liet Europese klanten eerder per brief weten niet te kunnen garanderen dat de leveringen na de werkzaamheden zouden worden hervat. Het beriep zich daarbij op „uitzonderlijke” omstandigheden.

De Europese Commissie vreesde dat Rusland na het onderhoud definitief zou stoppen met de gasleveringen door de Nord Stream 1. Eurocommissaris Johannes Hahn sprak deze week van een „aanname dat de gastoevoer niet meer wordt hervat”.

Gazprom verminderde de gastoevoer naar Duitsland in juni met 60 procent tot 67 miljoen kubieke meter per dag, zo’n 40 procent van de maximale capaciteit van Nord Stream 1. Datzelfde percentage werd ook donderdagochtend geleverd. Wel heeft Poetin gewaarschuwd dat er op 26 juli nieuwe reparaties aan de pijpleiding nodig zijn.

Gascrisis in Europa

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne stijgen de wereldwijde gasprijzen flink. Rusland heeft in reactie op Europese sancties de gasleveringen via de Nord Stream-pijpleiding drastisch teruggeschroefd. De verminderde gasaanvoer ligt volgens Gazprom, dat nauwe banden onderhoudt met het Kremlin, aan „technische problemen”.

Volgens minister Rob Jetten (Energie, D66) blijft de onzekerheid „heel erg groot”. Hij maakte deze zomer plannen bekend die ervoor moeten zorgen dat Nederland aan het eind van dit jaar geen Russisch gas meer nodig heeft, door meer energie te besparen en meer gas uit andere landen te importeren. De Gasunie heeft sindsdien een deal gesloten voor 7 miljard kubieke meter aan vloeibaar aardgas (lng). Ook blijven kolencentrales op volle kracht draaien. Volgens Gasunie hoeft Nederland de komende winter geen tekort aan aardgas te vrezen.