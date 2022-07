Rusland en Oekraïne eens over vrije doorvoer graan

Rusland en Oekraïne hebben vrijdag afzonderlijke overeenkomsten gesloten met Turkije en de Verenigde Naties die de weg vrijmaken voor de export van miljoenen tonnen Oekraïens graan én van Russisch graan en kunstmest. De parallelle akkoorden moet een mondiale voedselcrisis afwenden. De prijs van graan op de wereldmarkt daalde meteen in reactie op het nieuws. VN-secretaris-generaal António Guterres, die de ondertekening in Istanbul bijwoonde, sprak van „een baken van hoop”.

Oekraïne is een van de grootste graanproducenten ter wereld. Maar door de Russische blokkade van zijn havens aan de Zwarte Zee ligt zo’n 22 miljoen ton graan en andere landbouwproducten te wachten op export. Dit leidde tot een sterke stijging van de mondiale voedselprijzen en dreigende hongersnood. Volgens Guterres zullen de akkoorden „verlichting brengen voor ontwikkelingslanden op de rand van een bankroet en voor de kwetsbaarste mensen op de rand van hongersnood”.

Door Rusland ingenomen gebied in Oekraïne

Ook kunstmest

De afspraken betreffen niet alleen Oekraïens graan, maar ook Russische landbouwproducten en kunstmest, die eveneens van groot belang zijn voor de wereldwijde voedselvoorziening. Vanwege de onwil van internationale rederij om zaken te doen met Rusland, heeft Moskou problemen schepen te vinden voor zijn eigen export via de Zwarte Zee. Vrijdag tekenden Rusland en de VN gelijktijdig een akkoord dat de Russische toegang tot de wereldmarkt moet verzekeren.

Het Wereldvoedselprogramma van de VN zegt dat 47 miljoen mensen als gevolg van de oorlog in Oekraïne „acute honger” lijden, vooral in de Hoorn van Afrika. Kiev moet zijn silo’s leegmaken voor de nieuwe oogst, terwijl de export van Russische kunstmest moet voorkomen dat de komende oogsten wereldwijd lager uitvallen. De havens in Oekraïne hebben tien dagen nodig om zich voor te bereiden, dus het zal enkele weken duren voordat schepen kunnen varen.

De ‘graandeal’ moet garanderen dat vrachtschepen een veilige doortocht krijgen van en naar Odessa en twee andere Oekraïense havens. Hoewel Oekraïne zeemijnen heeft gelegd in de wateren rond de havens, zullen die niet worden weggehaald. In plaats daarvan zullen Oekraïense loodsen de schepen langs veilige kanalen leiden naar internationale wateren, met een mijnenveger als dat nodig is, maar zonder militaire escorte. Beide partijen beloven de schepen niet te zullen aanvallen.

Om toe te zien op de naleving van de afspraken wordt een speciaal coördinatiecentrum opgezet in Istanbul. Het wordt bemand door VN-functionarissen en militairen uit de legers van de drie betrokken landen. Zij zullen zo nodig schepen inspecteren in een Turkse haven. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan Russische zorgen dat schepen wapens transporteren naar Oekraïne.

Diep wantrouwen

Diplomaten waarschuwen dat de uitvoering van het akkoord een grote uitdaging wordt, gezien het diepe wantrouwen tussen de strijdende partijen. Vooral Oekraïne heeft bedenkingen bij de graandeal, dat geen bindend mechanisme bevat om Rusland aan zijn afspraken te houden. Oekraïne kon echter weinig anders dan zijn handtekening zetten, aangezien de tijd dringt om de huidige oogst te kunnen exporteren voor die verrot.

De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu beloofde dat Moskou niet zal proberen militair voordeel te halen uit het heropening van de Oekraïense havens. „We zullen geen misbruik maken van het feit dat de havens zullen worden vrijgemaakt en geopend”, zei hij tegen de Russische staatszender Rossiya-24.

Wereldwijd is met opluchting gereageerd op de akkoorden, al waren er ook zorgen over de naleving ervan. Diverse landen bedankten Turkije, voor diens rol bij de onderhandelingen. De Turkse president Erdogan sprak van een „historische dag” en zei dat zijn land trots was een bemiddelende rol te spelen bij „een initiatief dat een belangrijk aandeel zal hebben bij het oplossen van de mondiale voedselcrisis”.