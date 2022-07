Rabobank zet streep door negatieve rente na besluit ECB

De Rabobank schrapt per 1 augustus de negatieve rente. Dat heeft de bank vrijdag bekendgemaakt in een verklaring. Aanleiding voor het besluit is onder meer de renteverhoging die de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag heeft aangekondigd. Om de snelstijgende inflatie in de eurozone een halt toe te roepen heeft de ECB het belangrijkste rentetarief, de depositorente, in één keer met een half procentpunt verhoogd: van -0,5 procent naar 0 procent.

Negatieve rente is volgens de Rabobank „een onwenselijk verschijnsel voor onze klanten en voor de economie als geheel”. Het financiële systeem is niet ingericht op een situatie waarin de rentes langdurig negatief zijn, aldus topman Wiebe Draijer. „Daarom zijn we blij dat we eerder dan verwacht het rekenen van een negatieve rente kunnen beëindigen.”

Afgelopen juni voerde de Rabobank al een renteverlaging door. De afschaffing van negatieve rente geldt voor alle Rabobank-klanten met een betaalrekening of een spaarrekening met een saldo van meer dan 100.000 euro. Voor klanten met minder dan 100.000 euro op de spaarrekening verandert er niets.

