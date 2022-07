Overal zit ‘extra proteïne’ in, maar is dit nou echt nodig?

Extra proteïne in je pannenkoek of in je noedelsoep. Chocoladepudding en chips met proteïne. Maiswafels en cornflakes: PROTEIN. En dan dus altijd ‘proteïne’, of op z’n Engels ‘protein’ en geen ‘eiwit’. Daarvoor moet je naar de ingrediënten en voedingswaarden op de achterkant. Eiwit is saai, proteïne is gaaf. Eiwit klinkt als ei, proteïne associeer je met fit, sportief, gezond.

Nadat eerst de sportrepen en -shakes met extra proteïne de supermarkt binnenkwamen, trok de proteïneprocessie door naar het zuivelschap, om geleidelijk alle hoeken van de winkel te bereiken. Alleen al in de categorie zuivel is de omzet in bijna vijf jaar meer dan verdubbeld van 58 naar 122 miljoen euro, volgens marktonderzoeksbureau IRI. In 2018 waren er dertig zuivelproducten met extra proteïne, dat zijn er nu gemiddeld 51 per winkel. Andere categoriën heeft IRI nog niet onderzocht, maar online verkoopt Albert Heijn 113 producten met extra proteïne (inclusief gewone kwark) en Jumbo 163.

Het lijkt een beetje op eerdere trends: in de jaren negentig werden light en low fat een hype, aangejaagd door ‘let op vet’-campagnes. Onvermijdelijk volgde daarop de volgende mode: producten ‘zonder toegevoegde suikers’ en low carb, koolhydraatarm. De aanhangers van low fat en low carb vochten elkaar de tent uit over wat het grootste kwaad was, vet of koolhydraten. Levensmiddelenproducenten profiteerden ervan. Voor producten met minder vet, suiker of koolhydraten konden ze méér geld vragen.

En nu draait alles om proteïne. Met één belangrijk verschil: vet en suiker moesten weg. Proteïne komt er juist bij. Van de drie macro-nutriënten, de voedingsstoffen die energie leveren en waar je lichaam niet zonder kan, lijkt proteïne de pr-oorlog te hebben gewonnen. Er zijn talloze diëten zonder vet en koolhydraten. Maar een dieet zonder eiwit is – behalve bij specifieke aandoeningen – nauwelijks voorstelbaar. Omgekeerd juist: het schrappen van koolhydraten gaat vaak samen met het toevoegen van eiwitten. Met als argument: eiwit verzadigt beter dan vet en koolhydraten en is goed voor de spieren en botten.

Allemaal waar. Maar is dat waarom er zoveel proteïneproducten worden verkocht?

Fitness

Proteïne als koolhydraatvervanger is één verklaring voor de hype. Een ander deel van de populariteit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat steeds meer Nederlanders weleens in een sportschool komen – fitness is in dertig jaar de meest beoefende sport geworden – en je kunt daar nauwelijks om de proteïnepoeders en -shakes heen. Een gratis boostertje na de training, waarom zou je er geen gebruik van maken als het in je abonnement zit?

Elke fitnesstrend sijpelt op een dag onvermijdelijk door naar het brede publiek, aangezwengeld door social media zoals Instagram waar de hashtag ‘protein’ alleen al 28 miljoen berichten oplevert. Een overweldigende stroom smoothies, bowls, sportrepen en spierballenselfies komt je tegemoet.

En als het niet bij de sportscholen begon, dan wel bij de verschuivende aandacht van eten en voedingsmiddelen naar afzonderlijke ingrediënten en voedingsstoffen. Een trend die al bestaat sinds wetenschappers de gezondheidseffecten proberen te bewijzen van antioxidanten, aminozuren, probiotica en noem ze maar op. We weten misschien niet waarom je tomaten en spinazie zou eten, er staat immers niet op wat er precies in zit. Maar als aan de cornflakes ijzer, vitaminen, vezels én proteïne zijn toegevoegd, dan moet het wel gezond zijn, toch?

Intussen heb je als haastige consument geen idee of die eiwitten plantaardig zijn of uit koemelk komen en hoeveel je er eigenlijk per portie mee opschiet. Je denkt dat je goed bezig bent, met je proteïne-roomkaas, maar als je 20 gram op je boterham smeert, stelt het ook weer niet zoveel voor.

Hebben sporters meer eiwit nodig?

De meeste sportieve mensen hebben geen extra eiwit nodig. „Als je intensief beweegt en goed eet, hoef je niet op je eiwitten te letten”, zegt de Maastrichtse hoogleraar Luc van Loon. Wie veel sport, eet vaak al meer en krijgt zo vanzelf meer eiwit binnen. En als je gezond eet, kom je geen eiwitten tekort. Er is wel verschil tussen behoefte (minimaal), de aanbevolen hoeveelheid en de optimale hoeveelheid, maar in de praktijk is het een „non-discussie”, zegt Van Loon. „want je komt met normaal eten al makkelijk aan de 1,2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag”, de aanbevolen hoeveelheid bij intensief (kracht)sporten. De eerste uren na een intensieve training worden aminozuren uit eiwitten het meest effectief gebruikt. „Voor de aanmaak en het herstel van spieren kun je net zo goed een kommetje kwark eten als sportreep met veel eiwit. Maar soms is het nu eenmaal handiger om een reep te nemen. Dit soort sportvoeding moet je meer zien als gemaksvoedsel.” Dierlijke eiwitten (in zuivel en vlees) zijn voor het menselijk lichaam makkelijker verteerbaar en beter beschikbaar dan plantaardige. En sommige plantaardige eiwitten hebben een tekort aan specifieke aminozuren. Maar als je veganistisch eet kun je, ook als sporter, genoeg eiwitten halen uit gewone voeding. „Je moet dan wel gevarieerd en meer eiwitrijk voedsel eten om voldoende eiwit voor de spieren beschikbaar te maken.”

De focus op voedingsstoffen gaat hand in hand met een andere tendens: die van gepersonaliseerde voeding. Alles is met slimme horloges en telefoons te meten en te wegen. Als je precies weet hoeveel je beweegt, hoeveel je verbrandt, als je al je persoonlijke ‘specs’ kent, waarom zou je dan genoegen nemen met algemene richtlijnen voor de gemiddelde Nederlander, zoals de Schijf van Vijf? Wie wil er nou gemiddeld zijn? Niet gek dus om te denken dat jij best wat meer proteïne kunt gebruiken. De vraag is alleen of je daar iets voor moet doen.

De proteïne-paradox noemt de Britse voedselschrijver Bee Wilson het: als je je zorgen maakt of je wel genoeg proteïne binnenkrijgt (en als je het eiwitgehalte van je tonijnsalade belangrijker vindt dan de smaak) eet je er waarschijnlijk al meer dan genoeg van.

In sommige delen van de wereld zijn eiwittekorten een serieus probleem, vooral voor kinderen, maar niet in de landen waar proteïnepopcorn en sportpindakaas in de winkel liggen, en waar mensen meer dan 75 kilo (eiwitrijk) vlees per jaar eten. Volwassen mannen krijgen in Nederland gemiddeld 94 gram eiwit per dag binnen, vooral uit vlees en zuivel. Voor vrouwen is dit 71 gram. Aanbevolen wordt 0,83 gram per kilo lichaamsgewicht per dag. Dat is 70 gram per dag voor een gemiddelde Nederlandse man van 85 kilo en 60 gram voor een vrouw van 72 kilo.

En dan ligt de behoefte, dat wat je minimaal nodig hebt, nog lager: meer dan 0,66 gram per kilo lichaamsgewicht per dag heb je eigenlijk niet nodig. Dat Nederlanders relatief lang zijn, daar heeft de Gezondheidsraad in zijn aanbevelingen uit 2021 al rekening mee gehouden.

Er zijn wel groepen die iets meer dan die 0,83 gram per kilo kunnen gebruiken, zoals kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Maar zelfs als de aanbeveling is om 20 tot 30 procent méér eiwit te eten – dat geldt voor vegetariërs en veganisten – haal je dat waarschijnlijk vanzelf. Wie bewust geen vlees eet, weet meestal ook wel dat er veel eiwit zit in volkorenbrood, peulvruchten en noten.

De enige groep waarover je kunt twisten, zijn ouderen. Voor kwetsbare ouderen is eiwit extra belangrijk, een tekort komt harder aan als je spieren en botten met de jaren achteruitgaan. Maar tegelijkertijd hebben ouderen minder energie nodig. Fysieke inspanning helpt bij de opname van aminozuren in de spieren. Als je minder beweegt, heb je relatief meer eiwit nodig. In onder meer Duitsland geldt daarom voor ouderen een hogere aanbeveling. Maar volgens de Nederlandse Gezondheidsraad is de meerwaarde hiervan niet overtuigend bewezen.

Een bovengrens geeft de Gezondheidsraad niet. Tenzij je nierproblemen hebt, krijg je niet snel te veel eiwit binnen. Overigens is eiwit wel gewoon een bron van energie: als je meer calorieën eet dan je verbrandt, kom je aan. Dat geldt net zozeer voor eiwit als voor vet en koolhydraten.

Bonensoep

Als je je er een beetje in gaat verdiepen – en veel sporters doen dat – kun je je makkelijk verliezen in de wereld van leucine, isoleucine en valine. Je kunt de hele dag bezig zijn met de optimale timing voor spiereiwitsynthese. En bijna zou je vergeten hoe ver sommige voedingsmiddelen van normaal eten af gedreven zijn: een zuiveldrankje met de naam ‘vanille-cookie’, waar helemaal geen vet in zit, en trouwens ook geen koekjes, en het zoet uit acesulfaam-K komt. Of een potje linzen-kikkererwten-bonensoep waarop geen linzen-kikkererwten-bonensoep staat maar ‘protein bowl’. Alsof je jezelf tekortdoet met een beker karnemelk en een bord bonensoep. Alsof gewoon eten geen goed eten is.

Op kwetsbare ouderen is de marketing van al die proteïneproducten – vaak in stoere zwarte verpakking – duidelijk niet gericht. De markteting voor extra proteine lijkt vooral bedoeld voor mensen met extra geld, die extra gevoelig zijn voor gezondheidsclaims. Of op mensen die dat geld niet hebben maar zich wel makkelijk laten ver- of misleiden.

In een bakje ‘Melkunie Protein Vanilla 0,2 % fat quark’ zit 10 gram eiwit en het kost 1,55 euro. In een even grote portie Zaanse Hoeve magere kwark (0 gram vet) zit 17 gram eiwit en het kost 34 cent. Als je een maand lang elke dag goedkope eiwitten kiest in plaats van prijzige proteïne, heb je je sportschoolabonnement alweer terugverdiend.