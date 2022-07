Op zoek naar verlichting in de Jordaan

Onderaan de uitnodiging staat „Chanting opens the inner eye of the heart”. Dit zou helend zijn, het beste medicijn tegen welke hartenpijn dan ook, had Patrick, mijn yogaleraar, gezegd. Het was immers pas zeven maanden geleden dat ik mijn moeder plotseling verloor.

Op de warmste dag van het jaar tot nu toe sluit ik me aan in de rij voor de oudste yogastudio van Amsterdam, hartje Jordaan. Terwijl ik zo mijn twijfels heb, of er echt een ‘innerlijk oog’ in mijn hart zit, luidt Patrick een koebel.

Oefentoetsen

Binnen hoor ik geroezemoes, het geluid van vallende druppels van de kapotte airco boven mijn hoofd, en oefentoetsen op een harmonium.

Achter dit instrument, in het midden van de studio, zit Krishna Das. In lotushouding met een rood T-shirt aan, glimlachend en de ogen gesloten. De ruimte vult zich langzaam met voornamelijk witte vrouwen, ietwat opgedoft, een aantal mannen en een handjevol kinderen.

Aan de vooravond van de Europese tour van Krishna Das met zijn band zijn wij yogi’s vandaag de uitverkorenen.

In het midden van de studio zit Krishna Das in lotushouding

The New York Times beschreef Das eerder als ‘de Chant master of American Yoga’. Hoewel de mantra’s worden gezongen volgens oude Indiase gebruiken, is de muziek hedendaags. Hij geeft workshops en zogeheten kirtan-sessies over de hele wereld, in yogacentra en kerken. Kirtan, Sanskriet voor ‘zingen’ of ‘vertellen’, is het gezamenlijk zingen van mantra’s en een onderdeel van Bhakti yoga.

Naast mij zit Mike die mij herkent van de yoga-lessen. Ook hij heeft nooit eerder een bijeenkomst van Krishna Das bijgewoond. Das, geboren als Jeffrey Kagel, is 75 jaar, maar oogt veel jonger. Net als zijn bandleden; ze lijken wel rocksterren. Zijn lage, warme stem heeft iets weg van Elvis of Eddie Vedder.

Een lange ‘Ohm’

Kagel was als tiener leadzanger bij de befaamde band Blue Öyster Cult, lees ik later. In 2013 trad hij op tijdens de Grammy Awards, waar hij genomineerd was voor Best New Age Album. Krishna Das haalt diep adem en begint aan een lange ‘Ohm’.

Ik voel me ongemakkelijk. Kijk ik naar een concert van een spirituele rockband of ben ik onderdeel van een sekte? Mike en met hem de hele bijenzwerm herhaalt met gesloten ogen de woorden van Das. Aarzelend begin ik mee te doen.

Later, als ik mijn ogen open, blijkt buiten de zon inmiddels onder. Ik voel me buitengewoon ontspannen – lichter. Misschien heeft mijn scepsis in slechts drie uur plaats gemaakt voor een sprankeltje verlichting. Of dit het beste medicijn is, weet ik niet. Maar mijn hartzeer lijkt even vergeten.