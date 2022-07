OM opent strafrechtelijk onderzoek naar agent die op 16-jarige Jouke schoot

Het Openbaar Ministerie (OM) opent een strafrechtelijk onderzoek naar de agent die begin deze maand gericht op een tractor schoot bij een boerendemonstratie in Friesland. De bestuurder was de 16-jarige Jouke, die wegreed bij een politieblokkade op de oprit bij de A32 ter hoogte van Heerenveen. Jouke bleef ongedeerd, maar het voorval leidde tot veel maatschappelijke discussie over de vraag of de agent wel had mogen schieten.

Volgens de politie schoot de agent gericht omdat er sprake zou zijn geweest van een levensbedreigende situatie; de 16-jarige bestuurder zou geprobeerd hebben om in te rijden op de politieblokkade. Het OM is na bestuderen van de beelden en het horen van getuigen echter tot een andere conclusie gekomen: het leven van de agent zou niet in gevaar zijn geweest, en dus had hij niet gericht mogen schieten op de cabine van de tractor. Het OM begint daarom nu een onderzoek naar poging tot doodslag.

Naast dit incident trokken nog twee andere agenten hun dienstwapen. Eén van hen loste een waarschuwingsschot. Na onderzoek laat het OM weten dat ook in het geval van deze twee agenten er niet genoeg aanleiding was om hun dienstwapen te trekken en te gebruiken, maar dat er geen strafrechtelijk onderzoek volgt. De zaak wordt intern bij de politie opgelost.

Na het schietincident werd de 16-jarige Jouke aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Leeuwarden. Mededemonstranten trokken de dag na het incident richting het politiebureau om zijn vrijlating te eisen. Al snel na Joukes vrijlating volgde er een gesprek met de politie, die de schade aan de tractor vergoedde. Naar aanleiding van het incident liet politiechef Gery Veldhuis in een gesprek met NRC weten dat er voortaan sneller landbouwvoertuigen in beslag genomen zouden worden, zodat er niet nog eens geschoten hoeft te worden. Veldhuis sprak over het incident als een „verkeerde inschatting”.

