Neem bij seksualiteit en relaties een voorbeeld aan zeedieren

Behalve een provocateur en een taalvernieuwer bleek er in Hugo Brandt Corstius ook een dierenliefhebber te huizen. In 2009, vijf jaar voor zijn dood, schoof hij aan bij het tv-programma Boeken om te praten over wat zijn voorlaatste boek zou blijken, het prachtig getitelde Mensenarm dierenrijk. Op tv had Brandt Corstius het onder meer over de ironie van de technologische vooruitgang, die het menselijke leven niet langer zou vergemakkelijken, maar juist tegenwerken. Nee, dan de mieren. Die kunnen weliswaar niet praten, en machines ontwerpen ze ook niet, maar wat kunnen ze goed samenwerken. We kijken op ze neer, maar eigenlijk kunnen we wat van ze opsteken.

Een vergelijkbare denktrant is te vinden in diepdiepblauw, het behoorlijk naar het essay overhellende romandebuut van Nikki Dekker (1989). Afwisselend lees je er in over hoeveel moeite het mensen kost om relaties met elkaar aan te gaan en te onderhouden, en over hoe soepeltjes dieren dat aanpakken. En specifieker: zeedieren. Dekker (die geen bioloog is) zal zich grondig in de onderwaterwereld hebben verdiept en stort talloze feiten over de lezer uit: dat potvissen in een soort morsecode met elkaar communiceren, dat de octopus niet zozeer ‘dom’ is (zoals Aristoteles nog optekende) maar eerder nieuwsgierig, dat niet elke paling evenveel haast heeft om in de Sargassozee te komen en dat zeepaardjes ‘uit absolute noodzaak’ monogaam zijn. Dekkers maritieme portretjes vallen zonder uitzondering in het voordeel van het beschreven dier uit. Wat zit het allemaal wonderlijk in elkaar. Maar je moet er wel goed voor kijken en je vooroordelen aan de kant zetten. Zomaar twee treffende zinnetjes: ‘Elk jaar worden wereldwijd tien mensen door een haai gedood. Elk jaar worden 100 tot 250 miljoen haaien door een mens gedood.’ Dat die haaien niet vaker wraak nemen.

Aan diepdiepblauw ligt geen onschuldige dierenliefde ten grondslag. In de persoonlijke tekstdelen lezen we namelijk over een worstelende ik-figuur die er al vanaf het prille begin niet helemaal bij hoort en die ook later – in een overigens nog steeds erg pril leven – nooit echt en definitief bij iemand landt. Het is een verslag uit het hart van het millennialleven: internationaal (we zijn overal en nergens), hedonistisch (feestjes bij de vleet) en vloeibaar, waarbij vooral de traditionele sekse- en seksualiteitslabels het moeten ontgelden. Laten we wat dat laatste betreft een voorbeeld aan de waterdieren nemen, want die houden ook niet van hokjes. Ten dele is dit een boek over het vanzelfsprekende van de zee.

Als romanschrijver is Dekker nog niet helemaal rijp. Aan haar temperament en wrok zal het niet liggen, daar lijkt ze nog jaren uit te kunnen putten, maar voor een tekst van langere lengte is ze te voorspelbaar en krijgt het uitserveren van dat zeebanket op den duur iets routineus. Het is ruw materiaal waar ze mee werkt, dat in een ingekookte vorm meer indruk had gemaakt. Nu worden er nog allerlei vrienden, vriendinnen en relaties behandeld, terwijl juist de losgezongen, dus anti-sociale delen de meeste indruk maken, zoals in het puur beschrijven van een sensatie, zoals zwemmen. En ze is ook grappig als ze de ander niet helemaal serieus neemt. Vroeger al, chattend via het aloude MSN: ‘Het blauwe poppetje van MSN springt op en neer in beeld. Ik draag mijn favoriete trui: een witte harige met een ijsbeer erop. Als hij vraagt wat ik aanheb, zeg ik: een kort zwart jurkje. Als hij vraagt wat ik drink, witte wijn. Op het bureau staat een beker Fristi.’

Nikki Dekker: diepdiepblauw. De Bezige Bij, 296 blz. € 22,99 ●●●●●