Na de kwellingen in de kostscholen komt nu de paus

‘Ik ben geboren in een tent, in januari 1945”, vertelt Flora Northwest, een 77-jarige vrouw van de Cree-bevolking uit westelijk Canada. „Als klein meisje had ik lang haar voorbij mijn middel, en ik voelde me goed.”

Northwest – grijs halflang haar, vriendelijke uitstraling – vertelt met kalme vastberadenheid over haar leven. Ze zit in haar eenvoudige woning in het reservaat van haar inheemse gemeenschap, de Samson First Nation in Maskwacis, in de prairieprovincie Alberta. Rond de houtkachel in haar woonkamer staan beeldjes van adelaars en een 3D-afbeelding van een grommende wolf. De airco staat aan.

„Toen ik vijf was ging ik naar de dagschool, mijn vader vervoerde ons te paard”, vertelt ze. „In 1951, op mijn zesde, werd ik naar de grote school gebracht, de Ermineskin Indian Residential School.” Ze houdt even stil. „En daar had ik mijn eerste ervaring met trauma.”

Ermineskin Indian Residential School: dat was de katholieke kostschool. Northwest was weggehaald bij haar ouders, Alice en Archie, en werd tien jaar lang op de school ondergebracht – een van de meer dan honderddertig internaten in Canada die ten doel hadden, voor grote delen van de negentiende en twintigste eeuw, om kinderen van de oorspronkelijke bevolking onder dwang te laten assimileren in de witte maatschappij.

„Een van de eerste dingen die me werd verteld, was dat je niet je eigen taal mocht spreken”, vertelt Northwest. „Deed je dat toch, dan werd je geslagen.” De nonnen noemden de kinderen „heidenen” en ‘savages’ – barbaren. „Ik wist niet wat dat betekende, maar ik ging geloven dat ik er één was. Ik kreeg te horen dat ik nooit iets zou voorstellen, want ik was een luie indiaan, een vieze indiaan. Ik geloofde het, want het werd er elke dag ingestampt.”

Op de bank in haar huiskamer, onder een beschilderde stierenschedel waar een rozenkrans aan hangt, pakt Northwest er een oud gestencild boekje bij over de gemeenschap. Een historische foto toont een vlak landschap met een groot wit gebouw van meerdere verdiepingen. De kostschool, in gebruik van 1895 tot 1975, is later verwoest door een brand. „Zie je deze slechte man hier?”, zegt ze, wijzend op een zwart-witfoto van een bebrilde priester met kort haar. „Hij was een dader. Seksueel misbruik. Ik was een van zijn slachtoffers.” Ze moet tijdens haar verhaal een paar keer haar tranen bedwingen.

Een rozenkrans hangt aan een beschilderde schedel in de woonkamer van oud-kostschoolleerling Flora Northwest in Maskwacis, Alberta Foto Amber Bracken

Flora Northwest kijkt uit naar het bezoek van paus Franciscus aan haar gemeenschap, komende maandag. De paus komt naar Maskwacis (uitgesproken als ‘Maskwa-tsjies’) om op Canadese bodem excuses aan te bieden voor de rol van de Katholieke Kerk bij de decennialange praktijken in inheemse kostscholen. Northwest is erbij, net als vele andere oud-leerlingen van de instellingen uit het hele land. „Ik wil die excuses horen”, zegt ze. „Die woorden zijn – als overlevende – erg belangrijk voor me.”

Op last van de Canadese autoriteiten werden in de kostscholen tussen ongeveer 1850 en de jaren zeventig van de vorige eeuw zo’n 150.000 inheemse kinderen gedwongen ondergebracht. Een aantal scholen sloot pas de deuren in de jaren tachtig of negentig. Het beleid geldt als een schandvlek op de geschiedenis van Canada. Kinderen werden er psychologisch, lichamelijk en seksueel misbruikt. Duizenden kinderen stierven op de scholen, onder meer door ziekte en ondervoeding. Familiebanden werden doorgesneden en de inheemse identiteit van leerlingen werd uitgevlakt, met verwoestende sociale gevolgen in inheemse gemeenschappen tot op de dag van vandaag.

„De erfenis van de kostscholen is verreikend, want de bedoeling van de instellingen was om de cultuur van de oorspronkelijke bevolking af te breken”, zegt Peyasu Wuttunee, een hulpverlener in Maskwacis – een afgelegen gemeenschap van vier reservaten op een uitgestrekt, glooiend prairielandschap. Wuttunee: „Een hele generatie verloor haar taal en cultuur. Met alle gevolgen van dien. Drugs, verslaving, geweld, zelfmoord.”

Hoewel het kostscholenbeleid werd opgezet door de Canadese regering – met als doel ‘de indiaan in het kind te doden’ – werden de scholen over het algemeen gerund door kerken, de katholieke voorop. Die beheerde meer dan 60 procent van de instellingen, waaronder de Ermineskin Residential School – een van de grootste van het land. De regering bood in 2008 excuses aan voor het kostscholenbeleid. Een aantal kerken deed dat ook, zoals de Anglicaanse en de Presbyteriaanse. Maar tot aan dit jaar had de Katholieke Kerk nog geen excuses aangeboden.

Druk daartoe liep vorig jaar op na de ontdekking van ruim tweehonderd ongemarkeerde kindergraven bij een voormalige kostschool in Kamloops, in de provincie British Columbia. Het internaat werd gerund door de Katholieke Kerk. Meer en meer ongemarkeerde graven werden sindsdien gevonden bij voormalige kostscholen. Ruim achttienhonderd graven inmiddels.

Muskwa Park, de ‘Pow wow’- plek voor inheemse ceremonies in Maskwacis. Op de achtergrond de locatie waar de paus naar verwachting zijn excuses zal uitspreken. Foto Amber Bracken



Vernietigde identiteit

Besef van de schadelijke uitwerking van de scholen was er, tot op zekere hoogte, in Canada. Maar dat er begraafplaatsen waren bij de scholen, dat er kinderen anoniem onder de grond waren verdwenen, dat ouders dit veelal niet wisten: dit alles sloeg in Canada in als een bom.

„De bedoeling van het beleid was om ons te doden”, zegt Northwest. „Om onze identiteit te vernietigen, onze taal te vernietigen, onze ceremonies uit te bannen. Het beleid heeft zoveel van onze mensen uitgeroeid. Zoveel van onze mensen hebben zelfmoord gepleegd wegens de pijn na het misbruik”, zegt ze. „Maar we zijn er nog.”

Dit voorjaar bezocht een delegatie van vertegenwoordigers van de oorspronkelijke bevolking het Vaticaan om persoonlijk bij de paus aan te dringen op excuses. Met succes: paus Franciscus verklaarde dat „het betreurenswaardige gedrag van leden van de Katholieke Kerk” hem „diep spijt”. Hij vroeg om vergeving, en zegde toe zijn excuses ook op Canadese bodem uit te spreken – een van de 94 aanbevelingen uit het rapport van een waarheids- en verzoeningscommissie die jaren onderzoek deed naar het kostscholenbeleid. Dat rapport, verschenen in 2015, beschreef het beleid als „culturele genocide”.

Excuses van de paus zijn zeldzaam. In 2018 bood de paus in Ierland excuses aan voor misbruik door de Katholieke Kerk; drie jaar eerder bood hij in Bolivia excuses aan voor misdaden die namens de Kerk werden gepleegd tegen inheemse bevolkingsgroepen op het westelijk halfrond. Flora Northwest – die na haar schooltijd worstelde met alcoholisme – huilde toen ze hoorde dat de paus zijn excuses had uitgesproken. „Het maakt niet uit hoeveel jaar ik er weg ben, het heeft nog steeds impact.”

Detail van de kleding van oud-kostschoolleerling Flora Northwest.

Foto Amber Bracken Flora Northwest van de Cree-bevolking in westelijk Canada houdt ‘sweet grass’ (veenreukgras) vast, dat bij inheemse ceremonies wordt gebruikt om te ‘smudgen’(zuiveren met rook). Dat spirituele gebruik werd leden van de inheemse bevolking tijdens de periode van de kostscholen verboden.

Foto’s Amber Bracken

Inheemse ceremonies

Sinds het reisschema van de 85-jarige paus in mei bekend werd, maakt Maskwacis zich op voor zijn bezoek. Het stoffige reservaat – de wegen zijn er veelal onverhard – tracht zich van zijn beste kant te laten zien. Er is vers asfalt gelegd bij het Bear Hills Park, een ronde openlucht-arena voor pow wows, inheemse ceremonies, waar Franciscus zijn historische verontschuldiging zal uitspreken. Oud-leerlingen van kostscholen worden ingevlogen vanuit het hele land.

Maskwacis, dat een bewogen geschiedenis kent, heette tot acht jaar geleden Hobbema, naar de Nederlandse landschapsschilder uit de Gouden Eeuw. Een nabijgelegen station langs de Canadian Pacific Railway kreeg die naam van de topman van het transportbedrijf (de plaatsnaam werd uitgesproken als ‘Ho-BIE-ma’). Op initiatief van de Cree-bevolking van het gebied werd de plaats in 2014 omgedoopt tot Maskwacis – ‘berenheuvels’ in de taal van de Cree.

Bouwvakkers werken aan bestrating in het Ermineskin-reservaat in Maskwacis, voor het bezoek van paus Franciscus op maandag.Foto Amber Bracken

Met die naam moest een nieuwe start worden gemaakt, na een tijd waarin Hobbema bekend kwam te staan als een plaats van gewelddadige bendes met namen als Redd Alert en Indian Posse.

Nog altijd kampt Maskwacis met sociale problematiek. Al beschikt het Ermineskin-reservaat over faciliteiten als een school, een sportcomplex en een skatepark, behuizing is er veelal gebrekkig. Huisjes staan kriskras langs onverharde wegen, sommige met dichtgetimmerde ramen, enkele andere met nooit herstelde brandschade. „Het water op het reservaat is niet drinkbaar, er zit schimmel in de huizen”, zegt Northwest schamper.

Ook verslaving en huiselijk geweld zijn aanhoudende problemen , zegt Esther Roan van de Ermineskin-vrouwenopvang. „Er zijn een hoop beschadigde mensen. Mensen die niet weten hoe ze met hun pijn moeten omgaan. Vrouwen die het geweld thuis ontvluchten, jonge moeders met kleine kinderen.” Dit hangt direct samen met gebroken familiebanden door de kostscholen: leerlingen kenden geen gezinsleven, wisten niet hoe kinderen op te voeden. „Er is sprake van generaties aan onverwerkte trauma’s”, zegt Roan.

Jongeren bij het skatepark in Maskwacis, Alberta.. Foto Amber Bracken



Gebroken liniaal

De paus krijgt deze kant van Maskwacis waarschijnlijk niet te zien. Wegens zijn hoge leeftijd en beperkte mobiliteit worden zijn bezoeken kort gehouden. Naar verwachting zal hij zo’n anderhalf uur in de plaats zijn. Bruce Cutknife, een oud-leerling van de Ermineskin Residential School: „Het is interessant dat een persoon die zo’n machtige organisatie vertegenwoordigt naar onze gemeenschap komt om zijn berouw en verdriet uit te spreken voor wat de Kerk heeft gedaan. Maar ik kan begrijpen dat er een hoop woede bestaat.”

De 68-jarige Cutknife zat negen jaar lang op de kostschool, van 1960 tot 1969. Hij wilde graag naar school, zodat hij kon leren schrijven net als zijn oudere broers en zussen. Maar zijn gemoed sloeg om vanwege „de straffen die ons werden toegebracht, meteen, als je niet goed of snel genoeg reageerde. We werden geslagen, er werd aan ons haar getrokken en aan onze oren”, vertelt hij. „Kinderen huilden want ze misten hun ouders, er was niemand om hen te beschermen tegen de bestraffende volwassenen. Je was voortdurend op je hoede.”

Bruce Cutknife, oud-leerling van de Ermineskin Indian Residential School, in Maskwacis: „kinderen huilden want ze misten hun ouders, er was niemand om hen te beschermen tegen de bestraffende volwassenen.”Foto Amber Bracken

Cutknife was getuige van het lichamelijk misbruik van andere kinderen, vertelt hij. „Ze werden geslagen, met een liniaal op de hand. Een onderwijzeres brak bij het slaan de liniaal doormidden. Ze ging door met slaan, met twee helften van de liniaal. Het kind schreeuwde de hele tijd. Visueel traumatisch.”

Cutknife, gekleed in een geruit overhemd met een strohoed en een ketting van wampumkraaltjes, vertelt dat het destijds normaal werd gevonden dat inheemse kinderen naar de kostschool gingen. „Het werd verwacht, je had letterlijk geen keuze. Pas later ging je je realiseren wat er met je was gedaan, wat je was afgenomen.”

Jongere leden van de Cree-bevolking beschouwen de excuses van de paus als een bekrachtiging van wat zij zien als de „koloniale” grondslag van het kostscholenbeleid. „De excuses zijn een goed gebaar”, zegt Josh Littlechild (39), een inwoner van Maskwacis die zich bezighoudt met jeugdwelzijn in de gemeenschap. Het gebaar van de paus bevestigt volgens hem „de waarheid die wij al deze tijd al spreken”, die van „de aanhoudende genocide en koloniale onderdrukking door regeringen en kerken”.

Josh Littlechild, jeugdwelzijnswerker van de Cree-bevolking in westelijk Canada, in Maskwacis, Alberta: „we moeten de gebruiken van het kolonialisme afbreken.”Foto Amber Bracken

Volgens Littlechild, een forse man met honkbalpet, is wezenlijke vooruitgang mogelijk zodra men zich anders leert verhouden tot leden van de oorspronkelijke bevolking. „Mensen moeten gaan inzien dat ze profiteren van een systeem dat inheemse mensen doodde en hun cultuur vernietigde”, betoogt hij. Er is nog steeds sprake van een systeem van achterstelling van inheemse mensen, zegt hij. „Het verandert maar langzaam. We moeten de gebruiken van het kolonialisme afbreken.”

Voor Northwest biedt de komst van de paus een kans op vergeving, zegt ze. Ze heeft jarenlang geworsteld met haar ervaringen op de inheemse kostschool – een proces waarbij ze zelf excuses heeft aangeboden aan haar vier kinderen voor de moeder die ze was. „Ik was moeder overste”, zegt ze spottend, terugverwijzend naar de liefdeloze starheid die ze zelf als kind ervoer. „Ik moest thuiskomen in mijn identiteit als inheemse vrouw. Maar ik wil leren om tegen de daders te zeggen: ‘Ik vergeef je voor wat je me hebt aangedaan.’ Ik wil vrij zijn van het verleden.”

Gezicht op Maskwacis, Alberta, een inheemse gemeenschap op tachtig kilometer ten zuiden van de stad Edmonton. Foto Amber Bracken