Meester Berrie neemt trots afscheid van zijn klas in achterstandswijk de Geitenkamp

Zal je net zien: het is de allerlaatste dag van groep acht, de leerlingen staan zenuwachtig in de coulissen voor aanvang van de eindmusical waar weken voor is geoefend – en wie zit thuis met corona?

Juist: meester Berrie.

Hij kan er zelf wel om lachen, al is het als een boer met kiespijn. Het past helemaal bij het turbulente schooljaar dat hij achter de rug heeft, vindt hij. Een jaar waarin De Witte Vlinder weken dicht was vanwege corona, waarin de Onderwijsinspectie langskwam en de school als Zeer Zwak beoordeelde, de allerlaagste score die een school kan krijgen, en een jaar waarin Berrie van den Bovenkamp zijn vertrek aankondigde. Na de zomer gaat hij, na veertien jaar Witte Vlinder, aan de slag op een andere school in Arnhem.

Een kind van lager opgeleide ouders heeft minder kans om na de basisschool op het vwo te belanden , al is het even slim als een kind van hoger opgeleide ouders. Hoe ziet kansenongelijkheid er in de praktijk uit? NRC loopt een half jaar mee in groep acht van basisschool De Witte Vlinder in de Geitenkamp, een achterstandswijk in Arnhem. Het afscheid van groep acht is de laatste aflevering van de serie.

Op woensdag 21 juli, de dag van het afscheid van groep acht, is hij er toch een beetje bij. Vanaf het beeldscherm van een laptop, vrijwel de hele avond gedragen door juf Irma, spreekt hij zijn klas even voor zeven uur ’s avonds moed in. De leerlingen werden eerder door de juffen en de meesters van de Witte Vlinder in versierde auto’s van huis gehaald, kregen friet op het schoolplein en kijken nu hoe hun ouders de school de trappen voor het podium vullen.

„Wie is er zenuwachtig”, vraagt juf Irma. Minstens tien vingers vliegen de lucht in. „Geeft niks, ik ben ook zenuwachtig.”

„Jullie gaan dit rocken”, zegt meester Berrie. Tegen Jelina die in een lange zilverkleurige glitterjurk straks als eerste op moet: „Jelientje, denk eraan dat je straks rústig praat. Je kan het, je bent de ster. Toi toi toi jongens!”

Na de vlekkeloze, nou ja, bijna vlekkeloze, opvoering van de eindmusical Wie steelt de show zingt het team van De Witte Vlinder elke leerling persoonlijk toe, worden rapporten en rozen uitgedeeld, vallen de leerlingen elkaar snikkend in de armen en pinken ook de ouders tranen weg. „Jullie mogen trots zijn op jullie kinderen”, zegt meester Berrie vanaf het scherm. Waarop de volle aula spontaan losbarst in een luidkeels gezongen ode: „Berrie bedankt, Berrie bedankt, Berrie, Berrie, Berrie bedankt.” Dit was het dan. Op naar de middelbare school.

Hoe gaat het na de zomer verder met De Witte Vlinder? Naast meester Berrie gaan ook juf Irma en meester Jaap weg en beginnen straks drie nieuwe leerkrachten. Het team heeft er zin in, de opdracht is groot. De school moet binnen een jaar betere resultaten laten zien, anders kan de minister van Onderwijs in het ergste geval de financiering stop zetten. Maar nu eerst vakantie.

Op het schoolplein slaat conciërge Arno zijn armen om Lara, terwijl de laatste ouders en leerlingen weglopen. Met rode ogen: „Het is elk jaar lastig, zo’n afscheid van groep acht. Maar dít jaar… Niet te doen.”

‘Naar de havo? Vind ik niet realistisch. Ik wil niet dat ze het gevoel krijgt dat ze faalt’

Miranda Cornelissen is de moeder van Maureen (12). Zij gaat straks naar het Aeres VMBO in Velp.

‘Maureen is een lief, zorgzaam kind. Ze doet alsof ze stoer is, maar eigenlijk is ze best gevoelig. Ze is wijs voor haar leeftijd. Misschien omdat ze best veel heeft meegemaakt, ze heeft meer dan een keer haar veilige thuis moeten verlaten.

Als ze ergens voor gaat, is ze bloedfanatiek en streng voor zichzelf. Nu ook met die eindmusical: staat ze eindeloos liedjes te oefenen. Een half jaar geleden overleed haar opa, Maureen sprak prachtig op de uitvaart. Was ze na afloop boos op zichzelf, omdat ze vond dat ze het niet goed had gedaan.

We kozen voor De Witte Vlinder toen Maureen naar groep twee ging. Ik kon een huis krijgen op de Geitenkamp, haar vader woonde er al. De buurt heeft een slechte naam, maar er wonen hier genoeg hardwerkende en slimme mensen. Ik heb altijd tegen Maureen gezegd: je moet je best doen. Voor mijn part word je schoonmaker, maar je gaat naar school en je móét een diploma halen.

We hebben goede ervaringen met de school. Ik hoorde dat de onderwijsinspectie heeft gezegd dat de school zeer zwak is, maar of dat echt zo is? Als ouder krijg je het niet allemaal mee. Als zij maar gelukkig is, vind ik. Ze heeft de Cito-toets heel goed gemaakt. Dan zal het wel goed zijn, toch?

Ze had havo, volgens de Cito. Ik was supertrots. Het schooladvies was vmbo kader-gemengd. Daar hebben we in overleg met meester Berrie vmbo theoretische leerweg van gemaakt. Naar de havo? Vind ik niet realistisch. Rekenen is haar zwakke punt. Dat kan ik zelf trouwens ook niet. Toen ik moest helpen tijdens het thuisonderwijs lagen we helemaal in een deuk om de rekenopdrachten. We begrepen er allebei niets van. Dan moet je niet op havo-niveau wiskunde willen doen. Ik wil niet dat ze het gevoel krijgt dat ze faalt.

Maureen was mediator op het schoolplein, dan ga je praten als kinderen ruzie hebben of elkaar pesten. Daar heeft ze zichzelf voor opgegeven, mooi hè. Ze wil later de politiek in, zegt ze steeds. Dat heeft ze niet van mij, haha.”

‘Andere ouders zeggen: mavo is ook goed. Wij zeggen: je kan beter’

Nina en Andjelko Dalto zijn de ouders van Niko (12). Hij gaat na de zomer naar het Stedelijk Gymnasium Arnhem.

Andjelko: „We hebben laatst kennis gemaakt met de ouders van de kinderen die na de zomer bij Niko in de klas zitten. Heel aardige mensen. Niemand had tatoeages, dat viel wel op.”

Nina: „Op De Witte Vlinder heeft iedereen tatoeages.”

Nina: „Het is een prima school, maar we zijn soms wel geschrokken van de sfeer op het schoolplein. Ouders die stonden te schreeuwen…”

Andjelko: „Op mijn school in Bosnië was het tien keer erger. Gewoon niet te veel van aantrekken.”

Nina: „Ik was soms bang dat Niko erdoor beïnvloed zou worden.”

Andjelko: „Hij wordt thuis goed opgevoed, dat is veel belangrijker.”

Nina: „Bij ons in Bosnië zeggen ze: het verschil tussen goed en slecht krijg je van thuis mee. Toch had ik wel willen verhuizen, zodat Niko naar een andere school zou gaan.”

Andjelko: „Dat wilde hij zelf niet. Hij heeft hier z’n vrienden.”

Nina: „School is belangrijk. We stimuleren hem: hij krijgt geld of een mooi cadeau voor een goed rapport. Ik heb ook altijd gezegd: ‘Niko, als je een slecht rapport hebt, pak ik alles af. Dan heb je geen telefoon en geen playstation meer.’”

Andjelko: „We helpen hem niet met z’n huiswerk, maar we praten veel met elkaar.”

Nina: „Hij weet dat hij ons alles kan vertellen. Hij is nooit alleen. En ik zeg: ‘Niko, je kunt het.’ Andere ouders zeggen: mavo is ook goed. Wij zeggen: je kan beter.”

Andjelko: „Sommige ouders zijn minder ambitieus. Die zeggen: je kan ook een uitkering krijgen.”

Nina: „Dat is een groot probleem hier. Wij hebben moeten vechten om hier te aarden. Het is moeilijk om je huis te verlaten en in een vreemd land opnieuw te beginnen. We kwamen uit een oorlog.”

Andjelko: „Ik kan er niet over praten.”

Nina: „Ik hoop dat we het goed hebben gedaan met Niko. Dat hij een goed mens wordt. Meester Berrie zei: ‘Jullie mogen trots op hem zijn.’”

Andjelko: „Dat zijn we ook.”

Nina: „Supertrots.”

‘Je hebt geen last van Saleisha. Dat zorgt ervoor dat ze over het hoofd wordt gezien’

Hedda Rosendahl is de moeder van Saleisha (11). Zij gaat na de zomer een tussenjaar doen in de Wereldklas van het Titus Brandsma College in Velp.

‘Mijn jongste zit op de Vrije School. Daardoor zie ik wat een verschil school maakt. Dat ligt niet alleen aan De Witte Vlinder. Het team doet ontzettend z’n best. Ze hebben pech gehad. Al die nieuwe directeuren… Om de haverklap kwam er weer een mail met nieuwe plannen, ik was de draad kwijt.

De school is veel tijd kwijt aan het corrigeren van de kinderen en ervoor zorgen dat ze in elk geval de basis beheersen. Dat is achteraf gezien ten koste gegaan van Saleisha. Ze is een gemakkelijk kind, je hebt geen last van haar. Dat zorgt er tegelijk voor dat ze over het hoofd wordt gezien.

Het zou veel beter zijn als scholen een mix zijn van kinderen uit verschillende buurten. Je haalt elkaar naar beneden als je alleen maar kinderen uit een achterstandswijk bij elkaar zet.

Saleisha ging naar De Witte Vlinder omdat haar zus er ook zat. Ik heb vanaf de kleuterklas gedacht: misschien moet ze naar een andere school, maar ik heb voor het gemak gekozen. Ze kon al lezen in groep 1. Toen kwam de vraag of ze een klas over moest slaan. Dat hebben we niet gedaan, we vonden haar te jong. Vanaf dat moment is ze onder haar niveau gaan presteren. Ze kreeg een krap mavo-advies, maar op de Cito-toets scoorde ze vwo. Meester Berrie belde meteen op: ‘Hedda, we moeten praten.’

We hadden al gekozen voor de Wereldklas. Dat gaan we niet meer veranderen. Ook omdat we er na een test op het Titus achter kwamen dat Saleisha een leerachterstand heeft. Op De Vlinder is de basis erin geramd, maar verder is er weinig gebeurd. Ik denk dat Saleisha zich heeft verveeld.

Na het tussenjaar gaat ze naar het Beekdal Lyceum, waar ze naast havo of vwo tien uur per week gaat dansen. Die combinatie is te pittig om nu meteen te doen, zeker als je met een achterstand begint.”

‘Ik hoop dat hij wat steviger en wat harder wordt. Dat is belangrijk in deze maatschappij’

Jessica Mohanlal is de moeder van Jayden (12). Jayden gaat na de zomervakantie naar het Beekdal Lyceum, een havo/vwo met speciale aandacht voor cultuur en sport.

‘Dat de Witte Vlinder ineens zeer zwak was, had ik niet zien aankomen. Jayden heeft er gelukkig weinig last van gehad. Hij is heel pienter. Praatte als peuter al heel goed. En de vragen die hij stelde! Ik dacht: hoe kóm je erop?

Ik hielp hem weleens met school. Even een half uurtje topografie oefenen samen. Vroeg ik de volgende dag bij het ontbijt: ‘Neem het nog één keer door, Jayden.’ Kwam hij ’s middags thuis: ‘Kijk mama, een tien.’

We wonen op de Geitenkamp, dan ga je gewoon naar De Witte Vlinder. De school is een afspiegeling van de buurt. Het is, denk ik, beter voor iedereen als er ook kinderen uit de betere wijken op De Witte Vlinder zouden zitten. Maar dat is kansloos: soort zoekt soort. De rijken willen bij de rijken. Zo is het nou eenmaal.

De school is prima. Zeker meester Berrie. Als er iets is met Jayden was, kon ik altijd even met hem appen. Ontzettend jammer dat hij weggaat en dat mijn jongste dochter zo’n goede meester misloopt.

Ik heb het naar m’n zin op de Geitenkamp, maar ik heb het hier wel langzaam zien veranderen en verruwen. Vorig jaar is mijn buurman in elkaar geslagen. Om níéts.

Ik zou mijn kinderen hier liever niet laten opgroeien.

Jayden is een lieve, zachte jongen. Heel creatief ook. Gisteren zat hij de hele dag op de stoep slijm te maken. Alles onder het scheerschuim. Hij draait vaak overuren in z’n hoofd, omdat hij zo gevoelig is. Ik hoop dat hij wat steviger en wat harder wordt. Dat is belangrijk in deze maatschappij.

Ik ben trots op hem, natuurlijk. Maar als hij een vmbo-advies had gekregen, was ik ook trots geweest. Uiteindelijk is zo’n advies niet bepalend voor de rest van je leven. Ook met vmbo kun je een superleuke baan krijgen.”

Fotografie: Dieuwertje Bravenboer