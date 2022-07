Lichaam vader na kano-ongeluk Veluwemeer gevonden

Ook het lichaam van de vader van het Duitse gezin, dat donderdagmiddag mogelijk met een kano is omgeslagen, is gevonden. Dat meldt de politie vrijdagochtend. Het vierde gezinslid, een kind, is nog steeds vermist.

Het lichaam van de moeder werd donderdag al gevonden. Die middag kreeg de politie een melding dat er een kind op het Veluwemeer te water was geraakt, waarna een grootschalige reddingsactie werd opgezet. Een 7-jarig meisje werd levend op een boei gevonden en naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt nog waardoor het gezin op het water in de problemen kwam. Mogelijk is de kano omgeslagen of is er veel water in de kano terechtgekomen door een andere boot die langsvoer. Het gezin droeg volgens de Kustwacht geen reddingsvesten.