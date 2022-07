Leonne Stentler: ‘Ik dacht: ben ik echt de beste rechtsback?’ Liza Ferschtman: ‘Die vraag blijft. Ben ik goed genoeg?’

Het statige Scheveningse Kurhaus herinnert de voetballer en de violist aan hun adolescentie, toen ze hier voor het laatst waren. Die tijd behoort tot het vorige leven van Leonne Stentler (36), dezer dagen tv-analist bij het EK vrouwen-voetbal in Engeland. Ze was negentien, studeerde communicatiewetenschappen, speelde in Jong Oranje en had een bijbaan in de horeca. Hier in het Kurhaus liep ze in de bediening en ze weet nog hoe ze een avond met een dienblad boven haar hoofd tussen de feestende gasten heupwiegde op de scheurende saxofoon van Candy Dulfer. Zo’n acht jaar later maakte een andere klank – het korte en droge knappen van een achillespees – een einde aan haar sportersbestaan. „En moest ik mezelf opnieuw gaan ontdekken”, zegt ze.

Voor violist Liza Ferschtman (42) was het Kurhaus een van de vele stations op een reis die nog altijd gaande is. Ze trekt als veelgevraagd solist over de wereld met haar bijna drie eeuwen oude Guarneri del Gesù, die nu in een koffer zwijgend aan haar voeten ligt.

Rond haar vijftiende musiceerde ze in het Kurhaus voor vioolnestor Theo Olof. „Veel glim en glam, grote kristallen, en licht dat brak in glas en spiegels”, zegt ze. Hotels vormen haar biotoop, ze slaapt er vaker dan thuis. Morgen vliegt ze naar Schotland. In mei telde haar agenda zeventien concerten, verzucht ze. „En dan steeds weer die adrenalinekick. Zo’n piek waarvan je elke dag naar beneden moet komen, om dan onmiddellijk aan een nieuwe klim te beginnen.”

„Voetballers worden na een wedstrijd in de kleedkamer vaak meteen van die berg geschopt”, grijnst Leonne. „De teneur van een nabespreking laat zich samenvatten in: het was goed, maar er is nog meer dan genoeg om te verbeteren.”

„Bij ons kloppen na afloop alleen bewonderaars aan de kleedkamerdeur”, antwoordt Liza.

Het is zeven uur in de avond. We zitten in de serre, afgescheiden van de eetzaal. Even verderop slenteren hotelgasten naar het strand, om de laatste zon mee te pikken. De vrouwen bestellen een glas wijn en kijken verlekkerd naar hun zeebaarsfilet met piccalillysaus. „Sjiek, hoor”, zegt Stentler.

‘Meiden hoef ik niet’

Stentler groeide op in een Rotterdams onderwijsgezin, een kind dat dweepte met haar oudere broer. Wat hij deed dat wilde zij ook, zoals saxofoon spelen en voetballen. Dat laatste was nog niet zo eenvoudig. Clubs met meisjesafdelingen waren een zeldzaamheid begin jaren negentig, maar ze mocht in de F’jes bij de jongens.

Buiten het bereik van de camera’s, ver weg in China, wonnen de Amerikaanse voetbalsters in die tijd de eerste wereldtitel in de geschiedenis. De sport kende nog geen vrouwelijke idolen. „Voetballend op straat was ik in mijn verbeelding Dennis Bergkamp, de sierlijke spits die zich langs verdedigers toverde en wonderbaarlijke doelpunten maakte.”

„Ik las dat je uiteindelijk rechtsback werd”, zegt Liza. „Was dat geen tegenvaller?”

„Natuurlijk. Maar dat blijkt het lot van veel meiden die tot hun late tienerjaren meedoen met de jongens. Enerzijds ontwikkelen ze zich snel door de hogere weerstand, anderzijds moeten ze vanaf hun vijftiende – wanneer jongens een groeispurt doormaken – opboksen tegen fysiek sterkere tegenstanders. En wat doen coaches dan? Die halen de meiden naar het middenveld of naar achteren en dwingen hen in een dienende rol.”

Liza: „Bal afpakken en inleveren.”

Leonne: „ Zoiets. Terwijl het belangrijk is meiden in een positie te brengen waarin ze de besten zijn, de leiders. Met het ouder worden schoof ook ik steeds verder naar achteren. Op een dag zette een coach me rechtsback en dat was het dan. Ik ontwikkelde me van technisch begaafde aanvaller tot dienstbare verdediger.”

Liza: „En bleek die dienstbaarheid jou te passen of verlangde je er stiekem naar een Bergkamp te worden?”

Leonne Stentler Foto Daniel Niessen

Leonne: „Ik ben me ernaar gaan voegen. Op de basisschool stond ik vooraan bij alles wat we op het podium deden: acteren, muziek maken, sketches verzinnen. Op straat was het dribbelen en nooit de bal afgeven. Maar ergens in de puberteit kwam dat keerpunt. Onlangs vroeg iemand me voor een filmcasting. En bij het oefenen, voelde ik me weer even het kind van twaalf dat overal ja op zei. Het weggedrukte meisje bestaat dus nog, als ik alles even kan loslaten.”

Liza: „Waarom drukte je haar weg?”

Leonne: „In de puberteit kreeg de onzekerheid meer greep op mij. Ik groeide op in een wereld waar geen plek voor vrouwen was. We kregen te horen: ‘Dit is een mannensport! Wat doe je hier? Jullie kunnen het niet.’ Elk seizoen begon ik in een lager elftal om vervolgens toch naar het eerste te klimmen. Coaches vonden me per definitie slechter, alleen omdat ik een meisje was.”

Op haar vijftiende, vertelt ze, verkaste ze naar RVVH in Ridderkerk, de club van Manon Melis, die later topscorer van Oranje zou worden. Ze zaten aanvankelijk in hetzelfde elftal. Het seizoen erna, een leeftijdscategorie hoger, zei de coach van het selectieteam dat hij „geen meiden hoefde”. Na aandringen door het RVVH-bestuur ging hij akkoord met één: Melis mocht doorstromen. „En ik belandde in een ploeg bij puberende jongens die elk weekend op het veld aan het vechten waren. De Bergkamp-droom bestond nog. Maar een stem zeurde in mijn achterhoofd: ‘Je bent niet goed genoeg, anders zat je wel in het eerste.’ Elke week wilde ik stoppen. Op aandringen van mijn ouders ging ik door. Intussen trok ik me steeds verder in mezelf terug.”

Dat gevoel werkte later zelfs door in haar tijd als international. „Een soort verbazing van: ik weet niet wie dit heeft bedacht, het kan toch niet waar zijn dat ik de beste rechtsback van Nederland ben.” Even zijn ze stil. In de verte, bij de pier, rennen kinderen achter een bal aan. De hemel kleurt fel oranje.

Bodemloze put

Ferschtman hoefde zich niet tegen de stroom in te ontplooien. Ze groeide op tussen mensen die haar muzikale talent koesterden en voedden. Haar ouders kwamen in 1978, een jaar voor haar geboorte, uit de toenmalige Sovjet-Unie naar Nederland. In Moskou waren beiden opgeleid tot klassiek musicus: vader Dmitry speelt cello, moeder Mila Baslawskaja piano. Beroepsmusici studeren zo’n acht uur per dag, zo niet meer, dus er was altijd muziek om haar heen. In die sfeer ontpopte Liza zich tot een violistische Bergkamp.

„Soms leeft in mij nog wel het idee dat ik min of meer per ongeluk solist ben geworden. Het duurde lang voordat ik me er echt mee kon vereenzelvigen, toen stond ik al een poos op de voorgrond. Mijn ouders stimuleerden me in die rol, want ze wisten: wie musicus wil worden moet vroeg beginnen.”

„Waren ze zelf solisten?” wil Leonne weten.

„Ze deden van alles. Mijn vader was een workaholic. Die eigenschap erfde ik van hem. In de Sovjet-Unie speelde hij in een strijkkwartet. Een heilig verklaarde vorm die totale toewijding vereist: vier strijkers smeden een soort huwelijksband, waarbinnen ze acht uur per dag gezamenlijk proberen tot in de haarvaten van de muziek door te dringen.”

In Nederland kreeg vader Ferschtman een baan als aanvoerder van de cello’s in een orkest, wat betekende dat hij ook soleerde. Hij gaf recitals met haar moeder. En beiden gingen lesgeven.

„Ze brachten me groot met het geloof dat een talent ten volle tot bloei dient te komen, daarna kun je altijd nog wel zien. Een mooie gedachte en tegelijk een bodemloze put, want wanneer heb je je talent helemaal benut?”

Leonne: „Dat weet je nooit.”

Liza: „Zo’n zoektocht is mooi en eindeloos, en daarom afschrikwekkend. Maar ik weet niet hoe het anders zou moeten.”

Leonne kijkt naar de kist aan haar voeten. „Zou er voor jou een leven zonder viool kunnen bestaan?”

Het blijft even stil. „Weet je”, zegt Liza, „eerlijk gezegd hou ik helemaal niet zoveel van de viool. Toeval wilde dat dit mijn instrument werd om muziek te maken. Mensen zeggen wel eens dat het lijkt alsof de viool één is met mij, een verlengstuk van mijn lichaam. Dat gebeurt omdat ik het instrument wil vergeten. Het mag niet de muziek – mijn echte hartstocht – in de weg zitten.”

Ik hou niet eens zo van de viool. Als ik speel, wil ik het instrument vergeten Liza Ferschtman

Leonne: „Het is deel van jouw expressie.”

Liza: „In de ideale wereld is dat wat de viool is, dan spelen we niet het muzikale werk, maar zijn het, vallen ermee samen.”

Leonne: „En hoe vaak gebeurt dat?”

Liza: „Bij vlagen. Toen ik begin twintig was voelde ik voor het eerst zo’n flow tijdens een Schubert-sonate. En plots was het voorbij.”

Leonne: „Dat is het vervelende. Word je je van de magie bewust, dan verdwijnt die op slag. Ik ervoer het eens in een oefenduel tegen de VS. Ik herinner me de nervositeit op de bank. Vlak na rust liet de coach me invallen. Mijn eerste gedachte was: ik hoef niet zo nodig. Invallers brengen nieuwe krachten, maar snakken vaak vlug naar adem, omdat ze koud binnenkomen in een gebeurtenis waarin zich al een grote intensiteit heeft opgebouwd. Die avond bleek ik onvermoeibaar. Dat gevoel viel nergens mee te vergelijken. Alle energie stroomde vrij. Pas na afloop daalde het besef in. En het verlangen. Want wie zoiets heeft ervaren, hoopt het ooit terug te vinden.”

Liza: „Je kan niet verwachten dat zoiets je overkomt. Je moet ontdekken waar de toegangen zich bevinden. Bij studeren en repeteren moet je je hoofd erbij houden. Flow komt pas als je de controle loslaat.”

Ook Leonne blijkt zich vooraf in haar gesprekspartner te hebben verdiept. „Ik las ergens in een artikel dat je zei: ‘Passie is belangrijker dan perfectie.’”

Liza: „Stiekem wil ik het natuurlijk allebei, maar mijn spel zal nooit volmaakt zijn. Er bestaat ook geen volmaakte voetbalwedstrijd, toch?”

Leonne: „Nee, het spel is gebaseerd op fouten.”

Liza: „En op momenten. Bij ons zijn natuurlijk zaken voorgeschreven. Die ene valse noot staat niet zo in de partituur. Maar perfectie die geen emotie uitdrukt, is nog duizendmaal erger dan een verkeerde noot. Toch betrap ik mezelf er in een drukke periode op dat ik vooral wil dat mijn spel feilloos is. Want voor fouten schaam ik me. Alleen heeft die houding gevolgen voor wat je in het moment doet. Dan ontloop ik het gevaar. En zeggingskracht betekent durven.”

Foto Daniel Niessen

Onlangs zag ze op de smartphone van haar vriend, een Wit-Russische cellist, fragmenten van een eigen concert terug. „Foutloos”, zegt ze. „Toch hoorde en zag ik niet de hartstocht waarmee ik dacht gemusiceerd te hebben. Vreselijk teleurstellend. ‘Je speelt professioneel’, vergoelijkte mijn vriend. Zo’n opmerking maakt het nog erger”, schatert ze.

Leonne: „Maar als je in een maand zeventien concerten hebt, hoe zorg je er dan voor dat je telkens de benodigde passie kunt overbrengen?”

Liza: „Ik was aanvankelijk tevreden met dat concert, want alles lukte. Alleen had ik de handrem erop gezet. Die moet eraf, en dat is soms eng.”

Leonne: „Ik las dat je zus met musiceren ophield, omdat ze zich zo naakt voelde op het podium.”

Liza: „Ze heeft gelijk: optreden is een striptease. Mijn zus is negen jaar ouder en stopte op haar vijftiende – rond de tijd dat ik begon. Ze bleek ongeschikt voor het podium. Bij mij was dat nooit een kwestie. Haar zeventienjarige dochter is een viooltalent en wil ermee door. Mijn zus heeft zoiets van: waarom zou je dit vreselijke beroep willen uitoefenen? Zij zag bij mij ook hoe zwaar het kan zijn en met hoeveel kritiek je moet afrekenen. Mijn moeder kon tot kort geleden nauwelijks bij mijn concerten zijn, dan liep ze óf te ijsberen in de gang buiten de zaal óf ze zat wel, maar met de handen over de oren. Laatst kwam ze trots lachend naar me toe. ‘Ik heb geluisterd!’ riep ze. Ze was bij haar eigen dochter vooral bang dat het zou misgaan.”

Leonne: „Heeft die handrem daar iets mee te maken?”

Liza: „Ik ben een harde werker, geen natuurtalent. In mijn achterhoofd zit altijd de basale onzekerheid dat techniek nooit mijn sterkste kant zal zijn. Dan is het soms veiliger om te spelen met de handrem erop. Ik kreeg vaak te horen dat ik het hartstochtelijke meisje was, dat nog niet alle ballen even goed in de lucht kon houden. Dus dan wordt controle vanzelf belangrijk.”

Identiteitscrisis

Liza’s drukke concert-agenda komt vooral voort uit alle lockdowns. De zalen zijn aan een inhaalslag bezig. En ze wilde zelf ook graag. „Corona was een periode van bezinning, maar na de eerste lockdown en de barre en lege winters ging het irriteren. Ik kon me niet uitdrukken.”

Leonne: „Je miste iets in je leven.”

Liza: „Ik oog extravert, maar dat is niet mijn karakter. Woorden beperken me vaak. Dat is niet melodramatisch bedoeld. Bij sommige gevoelens – of nuances ervan – blijft taal ontoereikend. Op de viool kan ik die wel beroeren. In dat opzicht vormt muziek een deel van mijn identiteit.”

Leonne: „Dat gemis herken ik. Na mijn voetballoopbaan moest ik me opnieuw tot mezelf leren verhouden. Niemand vroeg meer hoe mijn laatste wedstrijd was. Ik moest een tweede leven beginnen. Nu noemen ze me ‘de oud-voetballer die analyseert op tv’. Dat voelt voorlopig veilig. Ik heb een draad kunnen weven tussen beide levens.”

Liza: „Maar je kan kennelijk ook andere dingen, want je hebt communicatie gestudeerd.”

Leonne: „ Soms denk ik dat het goed voor me zou zijn als ik me losmaak van de voetbalwereld. Aan de andere kant levert het me veel op, en ik ben er goed in.”

Soms denk ik: het zou goed zijn als ik me losmaak van de voetbalwereld Leonne Stentler

Liza: „Werd je gedwongen te stoppen met voetballen?”

Leonne: „Ja, op mijn 27ste scheurde ik mijn achillespees af. Ik had al drie jaar veel pijn, maar geen arts of fysiotherapeut kwam erachter wat mij mankeerde. Artsen verzekerden me alleen dat ik niks kapot kon maken. Op het EK van 2013 was ik al niet meer in staat te trainen zonder pijnstillers. ‘We moeten verder kijken’, zei ik, ‘want ik kán niet meer.’ Een specialist ontdekte dat er een scherp botrandje zat, waar hij me met een kleine ingreep vanaf kon helpen. De dag voor de afspraak scheurde de pees af.”

Liza: „Wat voelde je?”

Leonne: „Tegenstrijdige emoties. Frustratie en verdriet omdat de blessure me negen maanden zou kosten. En opluchting. Mijn intuïtie had me niet bedrogen: er kon wél iets kapot. Later kwamen de twijfels weer, begon ik de schuld bij mezelf te zoeken: was ik wel helder genoeg geweest, had ik een MRI moeten eisen?”

Ze besloot na de operatie toe te werken naar het WK van 2015. Maar de wond wilde niet dicht. Drie ingrepen volgden. Daarna moest ze vier maanden met haar been omhoog. „Ik kon niet van dag tot dag leven want ik wist niet meer hoe of wat. Eerst verbleef ik bij mijn ouders in Rotterdam. Zij bleken net te hebben besloten om te scheiden. Lag ik bij mijn huilende moeder in bed. De fysio van Ajax haalde me naar Amsterdam. Dat luchtte op.”

Liza Ferschtman Foto Daniel Niessen

Tegen de tijd dat ze eindelijk met revalideren kon beginnen, staarde ze naar een kuit zo dun dat ze vreesde voor een breuk bij de eerste inspanning. „Het duurde nog iets minder dan een jaar naar mijn grote doel, de WK-eindronde in Canada. Ik werkte hard en hield de hoop levend. En Ajax haalde intussen andere verdedigers. De club had geen vertrouwen meer in een goede afloop. Ik koesterde een beeld van wat ik kon zijn. Wat ik was, leek daar niet meer op. Mijn contract werd niet verlengd. Een mindere club bood me de kans op amateurbasis verder te gaan, maar dat kon ik niet meer opbrengen. Zou jij met minder dan wat je nu hebt genoegen nemen?”

Liza: „De leidende vraag in mijn leven is: ben ik überhaupt goed genoeg? Als ik niet meer kon optreden, zou ik les kunnen geven. Al kan dat nooit de pijn van het niet-musiceren verzachten.” Ze wendt haar hoofd af, ziet er opeens wat bedrukt uit. „Het idee dat je niet weet of je ooit weer op hoog niveau kunt voetballen – of in mijn geval: spelen – beangstigt me.”

Leonne knikt. „Ik vraag me nog steeds af of het dapper of laf was om te stoppen.”

Liza: „Heb je er vrede mee?”

Leonne: „Dat wel, omdat ik nu op een andere, goede plek ben, die anders buiten bereik was gebleven. Zo verantwoord ik het aan mezelf.”

Liza: „Ik vind het dapper. Niet kiezen betekent jezelf opvreten.”

Leonne: „Dan doen anderen het voor je. Ik wilde mijn leven in eigen hand houden. Ajax verlengde mijn contract niet, waarmee mijn Oranje-droom in rook opging. Nog zo’n klap in het gezicht verdroeg ik niet.”

Stentler belandde in een crisis. Wist niet meer wie ze was en wat ze wilde. „En het duurde even voor het besef doordrong dat ik hier met iemand over moest praten. Mijn omgeving snapte het ook niet. ‘Je bent in de bloei van je leven en alle wegen liggen open’, kreeg ik te horen. ‘Waar zéúr je over?’ Mijn voetballende vriendinnen wilde ik niet met mijn pijn belasten. Misschien nobel, maar het voedde de eenzaamheid.”

Boven de boomgrens

Voormalig hockeyster Minke Booij, destijds manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, liet haar kennismaken met het beginnende initiatief Sportmaatschappij, een pilot voor gestopte topatleten. „Daar begreep iedereen wat ik doormaakte. Veel topsporters zijn onzekerder dan ze willen toegeven. De gesprekken daar hielpen me de eindigheid van mijn loopbaan te accepteren.”

Ze behoorde daarna tot de eerste generatie vrouwelijke voetbalanalisten op de Nederlandse tv. Ze ontwierp een kledinglijn, zodat vrouwenvoetballers niet langer hoefden rond te rennen in voor mannen gemaakte hobbezakken. En met haar vriendin organiseert ze oesterwandelingen. Ze zijn net terug van een vakantie in Frankrijk en Italië. „We maakten lange tochten door de bergen. De eerste dagen waren vooral lichamelijk zwaar. Daarna leken we meer en meer met het landschap te versmelten. En plotseling, ergens boven de boomgrens, stond ik te huilen van geluk om de schoonheid van alles wat me omringde: ik voelde het indrukwekkende van die wereld en mijn eigen nietigheid daarin.”

Liza beluistert het verhaal, bekent ze, met plezier en lichte jaloezie. „Jouw vrijheid om elke dag met een nieuw idee thuis te komen…die ruimte gun ik mezelf niet. Een vrije dag nemen voelt als een guilty pleasure. Alle energie die voorheen bij jou naar het voetballen ging, die vloeit bij mij naar muziek. Een leven lang. Dat kan een egoïstisch bestaan zijn, hoewel ik anderen schoonheid en betekenis biedt.”

Het blijft laveren, zegt Liza. Wanneer is haar gedrevenheid nuttig en wanneer ondermijnend? „Ik ben blij met ons gesprek. Als het mij één ding geleerd heeft, dan is het dat ik ruimte moet scheppen om te kunnen zien waar ik op mijn eigen berg sta en hoe mooi het ter plekke is.”

Het is inmiddels donker buiten. Binnen in het Kurhaus maken ze een korte wandeling down memory lane. Leonne wijst naar de monumentale kroonluchter en vergaapt zich aan het glas-in-lood. Liza pakt haar telefoon en laat foto’s zien van het Palau de la Música Catalana in Barcelona, een concertzaal vol mozaïeken en gebrandschilderde ramen. „Nóg mooier dan dit”, zegt ze.

„In de herfst kom ik naar een van je concerten”, belooft Leonne.

Liza: „Ik blijf je volgen.”

Liza Ferschtman (Hilversum, 1979) Soleert als violist over de hele wereld en bracht op cd meerdere solowerken uit. Was artistiek directeur van Delft Chamber Music Festival.

Leonne Stentler (Rotterdam, 1986) Voetbalde voor onder meer ADO Den Haag en Ajax, en kwam ook uit voor Oranje. Werd na haar sportieve carrière tv-analist voor NOS en ESPN.

Over deze serie Dit is de tweede aflevering van een reeks zomeravondgesprekken. Twee aan elkaar gewaagde gasten eten met NRC-redacteuren. Volgende week: Piet Buijnsters en Marita Mathijsen, beiden emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde.

