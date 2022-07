Internationaal Gerechtshof maakt weg vrij voor genocidezaak tegen Myanmar

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft vrijdag de bezwaren van Myanmar tegen vervolging wegens genocide afgewezen. Daarmee is de weg vrij voor een volledige behandeling van de zaak die Gambia in 2019 heeft aangespannen wegens het brute optreden van het leger van Myanmar tegen de moslimminderheid Rohingya. Het Gerechtshof zal nu inhoudelijke zittingen gaan inplannen.

Volgens Myanmar had Gambia de bevoegdheid niet om deze zaak aanhangig te maken, maar de vijftien rechters van het hoogste rechtsorgaan van de VN oordeelden vrijdag van wel. Volgens het Internationaal Gerechtshof kunnen alle leden van het Genocideverdrag uit 1948, en dus ook Gambia, optreden tegen genocide.

Gambia beschuldigt Myanmar van genocide op de moslimminderheid Rohingya en wordt daarin gesteund door onder meer Nederland en Canada. Het leger van Myanmar viel de islamitische Rohingya-minderheid in 2017 met bruut geweld aan. Daarbij werden dorpen in brand gestoken, burgers geëxecuteerd en vrouwen en meisjes verkracht. Naar schatting kwamen zo’n 7.000 Rohingya om het leven en werden ruim 700.000 anderen verdreven uit hun land.

Hoewel uitspraken van het Internationaal Gerechtshof bindend zijn en vrijwel altijd gevolgd worden, heeft het hof geen middelen landen te dwingen zich aan uitspraken te houden. De inhoudelijke behandeling van de genocidezaak tegen Myanmar kan jaren gaan duren.