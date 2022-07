Interactief onderwijs is onder slankmieren doodnormaal

Onlangs was ik begeleider tijdens excursies voor studenten biologie aan de UvA, waarbij ik liet zien welke insecten waar te vinden waren. Naast een afgebroken tak zagen we een paar mieren. Grappig is dat zij ongeveer hetzelfde aan het doen waren als wij.

Op het eerste gezicht leek het alsof twee werksters elkaar op de hielen zaten. Dat was ook zo, maar de achtervolger had het niet op de voorste mier voorzien. Ze streefde kennis na. Deze behaarde slankmier, Leptothorax acervorum, was student. Ze volgde haar voorganger op de voet, waarbij ze met gestrekte antennen voortdurend tastte naar het achterlijf en de poten van de mier waar ze achteraan liep. Werd dit contact verbroken, bijvoorbeeld door een docerende vinger die demonstreerde wat er gebeurde als de twee werksters van elkaar gescheiden werden, stopte de voorste abrupt. Ze wachtte op de volger en rende pas weer verder toen tastende sprieten haar vertelden dat ze weer gevonden was.

‘Samenloopje’

Waar we getuige van waren, wordt tandem running genoemd. Dat zou vertaald kunnen worden met een ‘samenloopje’; van omstandigheden misschien, maar vooral van mieren. Een verkenner die een nieuwe voedselbron heeft gevonden, of een geschikte nestlocatie, moet dat op de een of andere manier duidelijk maken aan haar koloniegenoten. De gelukkige vinder zou een student simpelweg kunnen optillen en naar de plek dragen, maar ze kan ook laten zien welk traject gevolgd moet worden om bij de buit te komen. Een vorm van interactief onderwijs dus. Weer iets wat niet alleen voorbehouden is aan mensen en andere zoogdieren.

Onderwijs is kostbaar. De begeleidende mier zou veel efficiënter kunnen werken als ze niet probeerde kennis over te dragen

Onderwijs is kostbaar. De begeleidende mier zou veel efficiënter kunnen werken als ze niet probeerde kennis over te dragen. Maar het is het kennelijk waard, zelfs als de langere duur van de reis de kans vergroot dat ze onderweg wordt opgepeuzeld.

Kortere route

Heeft de student de route eenmaal in zich opgeslagen, dan kan ze, terug in de afgebroken tak waar zich het nest bevindt, haar nieuw verworven kennis overdragen op een ander. Interessant is dat die student in de tussentijd vaak een kortere route heeft gevonden: niet links rond die docerende vinger, maar rechtdoor. Ze leert haar volgers meer dan ze zelf leerde. Als voldoende mieren dit pad van kennisverwerving en -overdracht volgen, zal zich een werksterstraat vormen door de signaalmoleculen die ze tijdens hun tocht achterlaten. Dit feromonenspoor kan gevolgd worden door werksters die zo zelfstandig de buit kunnen vinden, zonder dat ze achter een ander aan moeten lopen.

Hopelijk vindt eenzelfde opeenstapeling van kennis plaats bij mijn studenten, nemen ze anderen mee naar de prachtige locaties waar we op excursie zijn geweest en laten ze niet alleen de mieren zien, maar ontdekken ze nog andere interessante insecten.

Misschien kan zo’n student mij dan eens meenemen tijdens een samenloopje.