Het geheim van Shakespeare: wie was hij eigenlijk?

Geen schrijver zo beroemd als William Shakespeare (1564-1616). Nog dagelijks wordt zijn werk wereldwijd gespeeld in talloze uitvoeringen en adaptaties. Wat is het geheim van die stukken, dat ze nog steeds zo tot de verbeelding spreken? Waarom blijven we teruggrijpen op klassiekers als MacBeth, King Lear of Richard III? Deze zomer spreekt Michel Krielaars in Tussen de regels met tal van kenners en liefhebbers om daar een antwoord op te vinden. In deze eerste aflevering gaat hij in gesprek met acteur Gijs Scholten van Aschat over de vraag: wie was Shakespeare eigenlijk?