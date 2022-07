Herbert Diess stapt op als topman van Volkswagen

Topman Herbert Diess van Volkswagen stapt per 1 september op, maakte het Duitse autoconcern vrijdag bekend. Hij wordt opgevolgd door topman Oliver Blume van sportwagenmerk Porsche.

De aanleiding voor het vertrek van de 63-jarige Diess is niet duidelijk, maar Volkswagen meldt dat het besluit „met wederzijdse instemming” is genomen. Volgens de Financial Times volgde de beslissing na een stemming in de raad van toezicht van VW, die zich unaniem uitsprak voor vervanging van de topman. Hij had nog een contract tot 2025.

Lees ook: Bij Volkswagen-topman Herbert Diess is het altijd wachten op het volgende conflict

De in 2018 aangetreden Diess wilde snel de omslag maken naar elektrisch rijden, maar zijn ambitieuze tempo en managementstijl leidden tot verzet binnen het bedrijf. Hij lag regelmatig overhoop met de ondernemingsraad, die vreesde dat hij te fanatiek zou saneren.

Eerder dreigde ook al meerdere malen zijn vertrek, eind vorig jaar voor het laatst. Toen zou hij intern hebben gezegd dat 30.000 werknemers in Wolfsburg hun baan zouden kunnen verliezen, als het bedrijf niet sneller aan de elektrische transformatie zou werken.

Zijn opvolger Blume is sinds 2015 de baas bij Porsche en zal die positie ook na zijn aantreden als topman van het moederconcern blijven bekleden.