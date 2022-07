‘Geld genoeg, dus we kunnen ‘slordig’ leven’

Froukje: „We wonen sinds drie jaar op Schoonschip, een duurzame drijvende wijk in Amsterdam-Noord. Samen met vrienden hebben we dat via ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ gerealiseerd. Er liggen dertig houten arken die verbonden zijn via een steiger.”

In het kort David Snellenberg (53) en Froukje Jansen (45) zijn vijf jaar samen en wonen in Amsterdam. David studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, Froukje volgde een dansopleiding aan de Theaterschool. Ze werkte onder meer voor het tv-programma 6pack en omroep Llink. David is oprichter en eigenaar van reclamebureau Dawn. Hij heeft een zoon, Parker (7), uit een eerdere relatie, die de helft van de tijd bij David en Froukje woont. Hun gezamenlijk inkomen ligt rond de vijf keer modaal.

David: „Ik woonde in het centrum van de stad, maar het was geen moeilijk besluit om hier naartoe te komen toen Froukje hier ging wonen. In het centrum draait alles om behoud van het bestaande, van veelal rijke, witte mensen. In Noord is juist van alles in beweging, groeit van alles. Die verschillende werelden naast elkaar maken het spannend. Noord is het Rotterdam van Amsterdam.”

Froukje: „We wonen eigenlijk in een laboratorium. Ons wijkje is een experiment hoe je met energie omgaat. We delen energie via een smart grid. Als David en ik stroom overhouden omdat we er niet zijn en de buren hebben een feestje, dan gaat onze energie naar hen. De kennis die hier wordt opgedaan, wordt ingezet om de energietransitie te versnellen.”

David: „Het is ook een sociaal experiment. De huishoudens hier moeten voortdurend afspraken maken met elkaar. Over het gebruik van steigers, over het delen van auto’s.”

Froukje: „Er zijn allerlei werkgroepen: voor de gemeenschappelijke moestuin, voor de energievoorziening, de groenvoorziening..”

David: „Dat gaat veel sneller dan wanneer de overheid daar over moet beslissen.”

Volksbuurt

Froukje: „Ik heb de dansopleiding gedaan aan de Theaterschool in Amsterdam. Ik belandde bij het tv-programma 6pack, maar ging me steeds meer zorgen maken over het klimaat, het verlies aan biodiversiteit en de almaar groeiende polarisatie in de samenleving. Nu leid ik debatten, ben ik dagvoorzitter en maak ik programma’s over deze onderwerpen en hoe te veranderen. Tijdens corona was het even rustig, maar nu heb ik weer volop werk. ”

David: „Ik ben eigenaar van een reclamebureau, Dawn. Onlangs zijn we samengegaan met Springbok, we hebben nu zo’n 350 medewerkers. We werken voor merken die meer willen dan hun omzet vergroten, die iets willen toevoegen aan de maatschappij. Bedrijven die morgen nog relevant willen zijn, hebben een missie om het leven van hun klanten te verbeteren. Bijvoorbeeld minder verpakking en minder vlees. Ik denk dat communicatie dé manier is om snel resultaat te boeken. Ik heb de kunstacademie gedaan en reclame is een soort toegepaste kunst. Je moet een boodschap vormgeven, met muziek, beeld en tekst.”

Froukje: „David werkt zo’n vijftig uur per week, maar slaagt er toch in ’s avonds bijna nooit te werken. Dat vind ik heel fijn.”

David: „Ik heb een hekel aan thuiswerken. Het liefst laat ik mijn laptop op kantoor. Verder heb ik zakelijk altijd wel een probleem op te lossen en dan ben ik ook graag op kantoor. Thuis is veel sociaal verkeer, doordat mijn zoon Parker hier de helft van de tijd is en doordat veel vrienden om ons heen wonen die even aanlopen. Eigenlijk is het hier net een oude Amsterdamse volksbuurt, maar dan anno 2022.”

Froukje: „Als het even kan, ga ik de natuur in met de hond. Zij is het beste excuus om naar buiten te gaan.”

David: „Froukje is onze sociale motor. Zonder haar zou ik minder snel anderen opzoeken. Dan zou ik meer wandelen, hardlopen, aan mijn bootje klussen en de bergen ingaan.”

Froukje: „David heeft mij aangestoken met zijn liefde voor de Alpen.”

David: „Ik vind het waanzinnig lekker om boven de 4.000 meter te zijn. Plan maken, vroeg op pad, stevig doorlopen. Ik heb drie etappes van een week van de GR5 [een langeafstandswandelpad] gelopen in Frankrijk.”

Froukje: „Maar we lopen ook veel in het bos, op het strand of in de Ardennen. We vinden bewegen gewoon heel fijn.”

David: „Je nietig voelen te midden van die hoge bergen en het gevoel dat die Alpen er al heel lang zijn en ik maar een passant ben, is heel rustgevend.”

Calvinist

Froukje: „We proberen zo duurzaam mogelijk te leven. We kopen weinig, maar wel goede spullen. David geeft meer geld uit aan kleding dan ik.”

David: „We eten verantwoord en als we uit eten gaan, doen we dat in goede restaurants. We reizen wel, maar niet exorbitant veel.”

Froukje: „Eigenlijk geven we niet zoveel geld uit. Deze tafel bijvoorbeeld is van Marktplaats.”

David: „Omdat we genoeg geld hebben, kunnen we ‘slordig’ leven. Impulsief. We hoeven niet lang na te denken over een uitgave. Dat is heel prettig. Al geven we in de praktijk weinig uit, want er huist toch een beetje een calvinist in mij.”

Froukje: „We hoeven geen villa of gouden horloge. Onze kwaliteit van leven zit ’m in andere dingen.”

David: „We hebben veel media-abonnementen. Ik wil weten wat er speelt in de wereld om zo met mijn klanten beter hun koers te kunnen bepalen. De gesprekken die ik voer op de sportschool, helpen daar ook bij. Daar komen agenten, marktkooplui, taxichauffeurs, schoonmakers. Het valt me op dat de meeste mensen het goede nastreven.”

Froukje: „Soms filosoferen we over een tweede huis. Laatste idee was Italië, maar dat kan morgen weer veranderen.”

David: „Een huis meer in de natuur, al hebben we het nu nog te druk in Amsterdam.”

Froukje: „Maar het is leuk erover na te denken.”

David: „Onze toekomst is gewoon niet vastomlijnd.”

Hoe doen zij het? Wonen David en Froukje wonen in een duurzaam, drijvend, houten huis in Amsterdam-Noord. Vervoer Ze doen in Amsterdam veel op de fiets. Ze hebben ook een elektrische auto. Sport David en Froukje houden erg van wandelen. Froukje danst ook een avond in de week en doet veel yoga. David sport viermaal per week in de sportschool. Sparen Froukje legt geld opzij voor haar pensioen. Ze zit ook bij een Broodfonds, als verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. David spaart niet, maar belegt en investeert, onder andere in start-ups. Huisdier Windhond Roma Vakantie Wandelen in de bergen of naar zee om te surfen.