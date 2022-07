Geen vervolging van Shell om corruptie in Nigeria

Het Nederlandse Openbaar Ministerie ziet af van vervolging van Shell voor omkoping in Nigeria. De strafzaak wordt geseponeerd omdat vervolging juridisch niet meer mogelijk is. Dat is het gevolg van het intrekken deze week van een hoger beroep door de Italiaanse procureur-generaal.

Niet alleen Shell maar ook de Italiaanse branchegenoot ENI wordt hierdoor definitief vrijgepleit. Begin vorig jaar had een lagere Italiaanse rechter al bepaald dat claims tegen Shell en Eni en enkele bestuurders ongegrond waren.

Volgens het Openbaar Ministerie is verdere vervolging in Nederland onmogelijk omdat de bedrijven „onherroepelijk zijn vrijgesproken” door een strafrechter. Een verdachte mag, volgens het ne bis in idem-beginsel, niet nogmaals voor hetzelfde voor een rechter worden gebracht en berecht.

Shell laat in een reactie weten de vrijspraak te verwelkomen. „De beslissing van vandaag onderstreept wat we al lang volhouden, dat er geen zaak was tegen Shell of zijn voormalige werknemers en dat zij nooit aangeklaagd hadden moeten worden.” Volgens het concern komt hiermee een eind „aan zeven jaar lijden” voor de vier betrokken medewerkers.

Het dubieuze spel rond het meest begeerde olieveld in Afrika

Shell en Eni zijn nog niet helemaal van de zaak af. De huidige Nigeriaanse regering wil in een civiele procedure financiële compensatie afdwingen. Voor de exploitatierechten voor het olieveld OPL245 voor de kust van Nigeria betaalden Shell en Eni in 2011 samen 1,3 miljard dollar.

De verdenking van grootscheepse corruptie ontstond omdat de toenmalige Nigeriaanse regering het grootste deel van de opbrengst zou hebben doorgesluisd naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olieminister. Slechts 200 miljoen van de 1,3 miljard dollar zou in de staatskas zijn beland. Shell, Eni en de aangeklaagde bestuurders hebben altijd ontkend dat zij verwijtbaar hebben gehandeld.

Teleurgesteld

Anticorruptieorganisaties die aangifte deden tegen Shell en Eni reageren teleurgesteld op de beslissing van het OM. Volgens advocaten van de organisaties ontlopen betrokkenen vervolging door de Italiaanse vrijspraak, terwijl het Nederlandse Openbaar Ministerie de vervolging wilde doorzetten. De betrokken organisaties, het Nigeriaanse HEDA, het Italiaanse Re:Common en Global Witness en Corner House uit het Verenigd Koninkrijk, onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om de olieconcerns voor de rechter te krijgen.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie werkte al sinds 2016 mee aan het onderzoek van de Italiaanse openbaar aanklager. De fiscale opsporingsdienst FIOD deed in het kader van deze zaak zes jaar geleden een inval op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag.