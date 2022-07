Een dag van de reddingsbrigade in Katwijk: eerst luieren, dan een vermissing

Je mag maar één plakje kaas, en één plakje ham op je tosti. Wie heeft die regel gebroken? Dat is de vraag waar het op de vroege dinsdagmiddag dinsdag op de vroege middag voornamelijk om draaitde , bij de Katwijkse reddingsbrigade, waar broodbeleg een schaars goed is. O, en wie haalt de ijsjes?

Er is verrassend weinig te doen. Een zonnesteek hier, een vishaak in de voet daar. Strandwachten in zwembroeken en bikini’s hangen op de patrouilleboot. Af en toe brengen ze een strandbal terug naar de eigenaar.

Het is de heetste dag van het jaar. Mensen hangen thuis voor ventilatoren of in geopende koelkasten of ze trekken naar de laatste plek waar de zon wél welkom is: het strand.

Drukte dus. Uiteindelijk zijn er zo’n dertig strandwachten in Katwijk, allemaal vrijwilligers die bijna hun hele zomer in uniform spenderen. Want: drukte en hitte betekenen problemen. Fotograaf David van Dam loopt een dag mee.