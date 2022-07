Econometrist Guido Imbens: ‘De Nobelprijs verandert je leven in hoge mate’

Hij woont in Silicon Valley, maar nu is Guido Imbens (58) even neergestreken in een van de uiterste hoekjes van Nederland. Op een grijze donderdag zit hij aan een tafeltje te wachten in het nog lege café-restaurant De Zwarte Haan in Sint Jacobiparochie, onderaan de dijk langs de Waddenzee. De Nederlandse econoom is voor het eerst weer in zijn geboorteland sinds hij vorig jaar de Nobelprijs kreeg toegekend, samen met zijn Amerikaanse collega’s Josh Angrist en David Card. Zijn oudere broer gaat een paar tafeltjes verderop zitten. Hij woont in Friesland, Guido Imbens logeert bij hem. Een dag later zullen ze samen gaan wadlopen aan de andere kant van de dijk.

Voor corona kwam Guido Imbens bijna elk jaar terug in Nederland, vooral voor familiebezoek. Nu is hij drie jaar niet geweest en heeft hij een overvolle agenda. Een dag op zijn oude middelbare school in Deurne, een bezoek aan zijn alma mater de Erasmus-universiteit, bezoeken aan andere universiteiten, een gesprek met minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, D66), een paar interviews. „De Nobelprijs verandert je leven in hoge mate”, zegt hij. „Er gaan allemaal nieuwe deuren open. Er wordt van je verwacht dat je anderen helpt bij hun onderzoek, voor eigen onderzoek blijft minder tijd over. Het Nobelcomité maakt ook direct duidelijk dat ze hopen dat je wetenschap in de belangstelling plaatst. Ze vroegen Card, Angrist en mij om na de prijsuitreiking in december in Stockholm op bezoek te gaan bij een middelbare school om studenten daar te inspireren. Ik kan bij al dat soort bezoeken niet het technische verhaal afsteken dat ik normaal vertel. Het moet allemaal inspirerend zijn. Dat kost een hoop tijd en energie. Maar het zou flauw zijn om er niet aan mee te doen.”

Loopbaan Guido Imbens

Guido Imbens werd geboren in 1963 in Eindhoven. Hij groeide op in Deurne en bezocht daar het Peellandcollege. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar vertrok hij al na zijn derde jaar, waarna hij zijn masterstitel haalde in Hull. Hij promoveerde aan de economische faculteit van Brown University in Rhode Island in de VS. Tijdens zijn PhD werkte hij kort aan de universiteit van Tilburg. In 1990 kreeg hij een aanstelling in Harvard. Hij werkte aan UCLA en Berkeley voordat hij in 2006 terugkeerde naar Harvard. Sinds 2012 doet hij onderzoek en doceert hij aan Stanford University. In 2021 ontving hij samen met Josh Angrist en David Card,de Nobelprijs voor economie. Met zijn vrouw, topeconoom Susan Athey, en hun drie kinderen woont Imbens op de campus van Stanford University.

Voor het Nederlandse publiek was Imbens tot de Nobelprijs een grote onbekende. Al tijdens zijn studie vertrok hij naar het buitenland. Als econometrist maakte hij met zijn onderzoeken furore in de Verenigde Staten, waar hij nu verbonden is aan Stanford en eerder werkte op andere topuniversiteiten als Harvard, UCLA en Berkeley.

Hij is niet een econoom die door media wordt gevraagd om inschattingen over economische ontwikkelingen of grossiert in stukken op opiniepagina’s. Hij ontwikkelt als econometrist mathematische en statistische modellen, die andere economen gebruiken voor hun empirische experimenten. Daarover straks meer.

Zijn gezin is dit keer niet meegekomen naar Nederland. Zijn drie kinderen zijn thuis in Californië. Zijn vrouw is net begonnen aan een baan op het ministerie van Justitie in Washington, waar ze helpt bij het ontwerpen van nieuwe kartelwetgeving. „Ik heb bijna elke dag verplichtingen hier, we hadden niet samen vakantie kunnen vieren. Dat doen we later deze zomer.”

Op het Deurnese Peellandcollege kon Imbens nog net het gebouw terugzien waar hij zelf in de jaren zeventig van de vorige eeuw les kreeg. Een deel was al afgebroken, een ander deel wordt over een paar maanden gesloten. Hij ontmoette er voormalige klasgenoten. En samen met de leerlingen was er een College Tour met hem. „Ik wilde ze laten zien dat je niet per se ambitie hoeft te hebben om een Nobelprijs te winnen, maar wel dat je kunt nadenken over een loopbaan in de wetenschap.”

Nee, hij had zelf op de middelbare school nog niet het idee dat hij de wetenschap in zou gaan. Het bètapakket ging hem gemakkelijk af. Maar van de universiteit kon hij zich nauwelijks een voorstelling maken. Zijn vader had slechts één jaar natuurkunde gestudeerd in Eindhoven en was toen gaan werken bij Philips, waar hij vooral actief was als verkoper van medisch-technische apparatuur.

Van zijn ouders kreeg hij, net als zijn broer en zus, wel de liefde voor wiskunde mee. „Toen we nog vrij jong waren, gaf mijn vader ons al heel lange sommen op. Zo leerde we problemen oplossen. Ergens aan het einde zette hij altijd een keer ‘maal nul’ erin. Dan was het antwoord (0) voor hem makkelijk te checken. Maar zo heb ik wel geleerd dat het mij enorm aanspreekt om een probleem voorgelegd te krijgen, daar lang over na te denken en dan een oplossing te zoeken.”

Tinbergen

Bij Imbens werd de interesse voor wetenschap aangewakkerd op drie momenten tijdens zijn studie aan de Erasmus-universiteit. Het eerste was een lezing van Jan Tinbergen, de allereerste winnaar van de Nobelprijs voor Economie in 1969, die geldt als de grondlegger van de econometrie, het deel van de economische wetenschap dat door middel van wiskundige en statistische technieken poogt verbanden in de economie te ontdekken en voorspellingen te doen.

Vindt hij dat hij nu met zijn Nobelprijs in de voetsporen van Tinbergen treedt? „Nee, die vergelijking gaat echt mank. Tinbergen was niet alleen een groot wetenschapper, hij was ook een groot mens door indrukwekkende dingen te doen buiten zijn wetenschappelijke werk. Hij is de oprichter van zowel het Centraal Planbureau als van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij deed veel werk voor de VN. Ik heb een jaar geleden nog zijn biografie gelezen, en heb veel bewondering voor wat hij heeft gedaan. Ik zit nog lang niet op dat niveau.”

En op wetenschappelijk gebied, zet hij daar dan het werk van zijn grote voorbeeld voort? „Ik refereer in lezingen vaak aan het werk van Tinbergen. Als ik nu met hem zou kunnen praten, zou hij inzien dat mijn werk past in zijn traditie. Veel meer dan werk in de econometrie uit de jaren vijftig en zestig, waar ik niet van onder de indruk ben. Dat is nu al heel ouderwets. Het oorspronkelijke werk van Tinbergen komt mij nog steeds heel modern voor.”

Ik was in die tijd misschien nog wat arrogant en realiseerde me toen pas voor het eerst dat ik iemand kon treffen die veel slimmer was dan ik Guido Imbens

Een college van Alexander Rinnooy Kan, toen nog hoogleraar en directeur van het Econometrisch Instituut aan de Erasmus (later voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW en ING-bankier), was een wake-upcall voor Imbens, en zijn tweede bepalende moment. „Ik heb hem deze week weer ontmoet en verteld dat het een pittig en intrigerend moment was. Ik was in die tijd misschien nog wat arrogant en realiseerde me toen pas voor het eerst dat ik iemand kon treffen die veel slimmer was dan ik. En dat ik heel hard zou moeten werken om op hetzelfde niveau te komen.”

Een Amerikaanse gasthoogleraar moedigde hem aan – derde moment – promotieonderzoek te doen in de VS. „Hij gaf een heel technisch college, waar we met zes of zeven studenten aan begonnen. Het tweede college waren er nog vier over, bij het derde college zat alleen ik nog in de zaal. Heel interessant was het niet, maar ik had wel de gewaarwording dat ik wilde bewijzen dat ik zijn onderwerp aan zou kunnen. Die Amerikaan was verbaasd dat er maar één student overbleef, maar constateerde dat ik om promotieonderzoek in de VS te doen zeker niet onderdeed voor Amerikaanse studenten.”

Harvard

Zijn eerste, eigenlijk nogal toevallige buitenlandse stop was niet in de VS, maar de universiteit van Hull. „Een vriend van mij zag een briefje hangen over een uitwisselingsprogramma met Hull. Ik had nog nooit van die plaats gehoord, maar het leek me boeiend om een jaar naar Engeland te gaan. Toen wij ons hadden aangemeld, bleken wij de enigen. Er was daarom niet bepaald een strenge selectie. De universiteit was ook niet bijster goed, maar er bleek wel een goede econometrist te zitten. Hij had nooit studenten die zijn vak deden en was dus zeer verbaasd dat hij daar ineens met twee Nederlandse studenten zat. Bijzondere bijkomstigheid was dat hij net in die periode een aanbod kreeg van Brown University in de VS om daar onderzoek te doen. Hij vroeg ons of we niet als PhD-studenten mee wilden gaan. Zo kwam ik met die andere Nederlandse student op Brown University terecht.”

Na zijn PhD in economie keerde Imbens nog heel even terug voor een baan aan de universiteit van Tilburg. Maar daar voelde hij zich niet echt thuis. Nederland was te klein geworden voor Guido, had zijn zus Hanneke (ook econometrist en directeur bij het CBS) in een gesprek ter voorbereiding van het interview gezegd.

„Nou, dat klinkt wel wat arrogant”, zegt Imbens zelf. „Maar de groep was klein, ik miste de concurrentie. Uit Amerika was ik gewend om tussen alleen maar mensen te zitten die totaal bezeten zijn van hun onderzoek. Waar je tussen experts op elk vakgebied kunt werken. Soms kan een vakgroep hier in Nederland op een bepaald gebied een tijdje aan de internationale top staan, zoals Natuurkunde in Utrecht dat een tijdje heeft gestaan. Maar het is lastig vol te houden. Het beleid is hier alle universiteiten op een goed niveau te houden en niet één universiteit de allerbeste te maken. Die keuze heeft gevolgen. De echte topmensen trekken naar het buitenland. Je kunt ook één universiteit aanwijzen waar je al het toptalent aantrekt. Ik heb het daar vorige week nog met minister Dijkgraaf over gehad, maar ik weet zelf ook niet of dat een goed alternatief zou zijn.”

Imbens vertrok uit Tilburg na een aanbieding van Harvard. „Daar werkten toen mannen als Jeffrey Sachs, die adviseerde bij de hervormingen in Oost-Europa na de val van het communisme. En Larry Summers [die bij de Wereldbank had gewerkt en later Amerikaans minister van Financiën werd onder Bill Clinton], die de overheid in die periode veel adviseerde. Zij waren niet geïnteresseerd in technische hoogstandjes, maar wilden grote maatschappelijke problemen oplossen. Ze hadden er niet alleen discussies over aan de lunchtafel, maar zij overtuigden overheden om hun ideeën te volgen. Dat vond ik heel inspirerend.”

In de VS wordt ruw en agressief omgesprongen met jonge medewerkers, nog steeds. Ik houd daar niet van Guido Imbens

Toch bewaart hij niet alleen goede herinneringen aan Harvard. „Josh Angrist en ik begonnen daar aan het werk waar we nu de Nobelprijs voor hebben ontvangen. We kregen veel kritiek op wat we deden. In de VS wordt ruw en agressief omgesprongen met jonge medewerkers, nog steeds. Ik houd daar niet van. Ik ben zelf hoofdredacteur van het toonaangevend econometrisch tijdschrift Econometrica en ik probeer de rapporten van referenten minder agressief te maken. Ze mogen nog steeds zeggen dat een artikel niet goed genoeg is om in ons tijdschrift te publiceren, maar dat kan professioneler en eleganter dan het gebeurde. Je hoeft geen flauwe grappen te maken of een onderzoek volledig af te branden.”

Zelf vertrok Imbens van Harvard in 1997 om eerst op UCLA en later aan Berkeley te gaan werken, waar hij David Card ontmoette. „Dat is waarschijnlijk goed voor mijn carrière geweest. Ik heb door op veel universiteiten rond te kijken en met verschillende mensen samen te werken mijn eigen onderzoeksstijl kunnen ontwikkelen. Ik keerde in 2006 terug op Harvard zonder hard feelings.”

De Nobelprijs

In huize Imbens heerste even verwarring over wie nu de Nobelprijs had gewonnen toen het Nobelcomité belde. Zijn dochter dacht even dat het haar moeder was.

Gek is dat niet. Want Imbens is getrouwd met de Amerikaanse topeconoom Susan Athey. Zij kwam veel vaker in lijstjes van kandidaten voor dan hij. „In feite is ze een veel beter econoom dan ik en ze is veel breder. Ik ben in de econometrie begonnen en daar altijd gebleven. Zij deed oorspronkelijk veel economische theorie, heeft industriële organisaties bestudeerd en is zich daarna meer op econometrie gaan richten. Ze is de ‘chief economist’ van Microsoft geweest, heeft altijd veel erkenning voor haar werk gehad. De kans is groot dat zij ook nog een keer de Nobelprijs krijgt.”

Tien minuten na het telefoontje uit Stockholm stond een filmploeg van Stanford voor de deur. „Stanford heeft in de week van de Nobelprijzen een filmploeg klaar zitten die de hele nacht wakker blijft voor het geval een onderzoeker van de universiteit de prijs wint. De hele week hadden ze tot dan toe voor niets klaar gezeten. De kinderen maakten ontbijt voor ze. Zo ontstond het idee om met mijn dochter [12] en twee zoons [16 en 18] het filmpje op te nemen.” Voor Imbens was dat het hoogtepunt van die ochtend. In de video stellen zijn kinderen vragen en legt hij uit voor welk onderzoek hij de prijs heeft ontvangen

Dat is geen eenvoudige opgave. Het komt erop neer dat Imbens economische experimenten ontwerpt. Dat is ingewikkeld omdat in de economie allerlei effecten door elkaar heen lopen. „Bij medische experimenten kun je een nieuw geneesmiddel testen door het de ene groep wel te geven en een controlegroep niet. Alle mensen kun je gescheiden houden. Klinische experimenten zijn niet mogelijk binnen economie of sociale wetenschappen. Daar kun je groepen mensen niet gescheiden houden, mensen uit beide groepen hebben interacties met elkaar en beïnvloeden elkaar en dus ook de uitkomsten.”

De bijdrage aan de wetenschap waarvoor Imbens met Angrist en Card is onderscheiden, behelst het vinden van gebeurtenissen in de geschiedenis die als een experiment opgevat kunnen worden. ‘Natuurlijke experimenten’ worden ze genoemd. „Toen wij ons onderzoek deden begin jaren negentig, waren er grote zorgen over het empirische onderzoek in de economie. Er werd veel gekeken naar correlatie – de samenhang – tussen gegevens en te weinig naar causale verbanden. Het is grappig dat het Nobelcomité bij de toekenning een paper roemt die slechts zes pagina’s omvatte. Met Josh Angrist liet ik daarin zien dat het effect van militaire dienst op inkomens later in het leven niet op basis van een hele populatie is in te schatten, zoals econometristen tot dan toe vaak deden. Maar het kan wel met een deelpopulatie, als je een goede selectie maakt en de juiste vragen stelt. Als je de mensen die vrijwillig in dienst gaan weglaat, en ook de mensen die medisch afgekeurd zijn, blijft de groep over die via loting is aan- of afgewezen. Een deel van hen gaat in dienst en een deel niet. En daarmee kun je wel de effecten op latere inkomens inschatten. Het leidde tot nieuwe literatuur waarin onderzoekers veel explicieter naar causale verbanden kijken, en niet alleen naar correlatie.”

Er was even verwarring toen het Nobelcomité belde. Wie had de prijs nou gewonnen? Zijn dochter dacht haar moeder – ook een topeconoom

David Card gebruikte de methode bij een experiment waarin hij wilde onderzoeken wat de effecten zijn als mensen plots meer geld krijgen. Gaan ze dan minder werken? De resultaten zijn gebruikt in discussies over basisinkomens. „Card nam een loterij in Massachusetts, waar de prijs niet in één keer werd uitgereikt, maar verdeeld over 25 jaar. Elk jaar een bedrag. Het winnen van de loterij is totaal willekeurig. Het krijgen van zo’n extra bedrag heeft heel weinig te maken met eigen keuzes of de sociale omgeving waaruit je komt. De uitkomst van Cards onderzoek was dat de winnaars van die loterij nauwelijks minder gingen werken.”

Ziet Imbens een grote invloed van hun onderzoek sinds zij het in de jaren negentig opzetten? „Jazeker. Ik zie dat ons werk sterk is doorgedrongen in het onderwijsprogramma op universiteiten. Aan elke Amerikaanse universiteit is onze onderzoeksmethode nu onderdeel van het eerstejaarsprogramma. Nog geen tien geleden was het niet veel meer dan een keuzevak. Ik zag het ook een paar jaar geleden terug in een onderzoek hoe vaak de term ‘causaliteit’ voorkomt in wetenschappelijke econometrische artikelen. In de jaren negentig was dat 5 procent, nu is 50 tot 60 procent van de papers er expliciet mee bezig.”

Speelt hun onderzoek ook een rol bij het bepalen van economisch en sociaal beleid? „Daar sta ik verder vanaf”, zegt Imbens. „Maar het werk van David Card is veel aangehaald in politieke discussies over minimumlonen. Hij heeft daar heel wisselende gevoelens over, want hij is er ook fel op aangevallen. En onderzoek van Angrist naar onderwijssystemen wordt door veel beleidsbepalers gebruikt. Hij ontdekte dat kinderen sturen naar scholen met strenge selecties, waar ouders en kinderen veel moeite doen om toegelaten te worden, vaak slecht uitpakt voor die kinderen. Zijn conclusies zijn heel controversieel, want die scholen en ouders vinden dat niet leuk.”

Vanuit Stanford werkt Imbens tegenwoordig samen met grote techbedrijven in Silicon Valley, zoals Amazon en Facebook. Daarbij richt hij zich steeds meer op machine learning en kunstmatige intelligentie. „Dat is na de causale verbanden de tweede grote ontwikkeling in mijn carrière. Met machine learning kun je op basis van veel data voorspellingen doen. Maar dan heb je nog geen causale verbanden. Met grote hoeveelheden data kunnen we de economische structuur van problemen beter onderzoeken. Ik probeer nu meer samen te werken met de collega’s van Computer Sciences op Stanford. Samenwerking tussen vakgroepen is altijd heel lastig op universiteiten. Mensen hebben verschillende gewoontes, culturen en methodologieën in verschillende wetenschappelijke disciplines. Maar de Nobelprijs helpt. Het is voor mij nu veel makkelijker om naar ze toe te gaan. Een Nobelprijswinnaar kunnen ze niet weigeren.”

In het onderzoek naar toepassingen van machine learning werkte hij de afgelopen jaren ook samen met zijn echtgenote. „De samenwerking met haar is een uitdaging. De discussies kunnen heel heftig zijn. Maar haar meningen zijn altijd interessant.”

Hoe combineren zij twee topcarrières in de wetenschap met een gezin? „We kiezen allebei heel zorgvuldig wat we doen en wat we laten. Een groot deel van onze tijd werken we, de rest is voor gezinsactiviteiten. Voor andere dingen blijft geen tijd over. We wonen op de campus, dus dicht bij ons werk. We hebben hulp in de huishouding en voor de kinderen. En we maken scherpe keuzes in de reizen die we maken. Na de Nobelprijs wordt me veel gevraagd om te reizen. Ik zeg vaak nee, zeker omdat mijn vrouw nu veel in Washington DC moet zijn.

„Ik zou graag meer samenwerking met Nederlandse universiteiten opzetten en voel daar ook een verantwoordelijkheid voor, omdat ik ook veel te danken heb aan het Nederlandse onderwijssysteem. Maar dat zal waarschijnlijk even een paar jaar moeten wachten. Gelukkig ben ik nog vrij jong in vergelijking met andere Nobelprijswinnaars, die vaak al in de tachtig waren.”

Aan het eind van het gesprek verzoekt Imbens of hij zelf een vraag mag stellen die hij aan iedereen stelt. „Wat vind jij dat ik nu moet doen?”

Ik stamel wat – dat een journalist altijd beter is in vragen stellen dan in antwoorden geven. Daar ga ik ook mee door: denkt hij dat hij zijn beste onderzoekswerk al heeft gedaan? „Dat is altijd lastig in te schatten. Toen ik het werk deed waar ik nu de Nobelprijs voor heb gekregen, wist ik dat het een heel goed idee was. Heel expliciet. Als ik terugkijk, heb ik het gevoel dat ik vier of vijf keer in mijn carrière zo’n écht goed inzicht heb gehad. Hoe vaak dat nog gebeurt, kan ik niet inschatten.”

Wat doet hij het liefst, vraag ik tot slot. Imbens kijkt even stil voor zich uit. „Het liefst trek ik me in mijn studeerkamer terug, doe de deur dicht en denk een aantal uren heel hard na over een probleem. Maar dat voelt wel heel zelfgenoegzaam.”